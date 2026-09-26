我是廣告 請繼續往下閱讀

點選限時領券，即可開啟LINE mini APP。加入全家LINE帳號



▲「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元）。（圖／全家提供） ▲打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，點選限時領券，即可開啟LINE mini APP。 全家亞運會送免費雞排！天天都有機會



全家在亞運賽事期間，只要台灣選手奪金就送500份雞排，這屆台灣共有43種運動、469個競賽項目派出代表選手參賽，只要台灣選手順利奪金，隔日上午10點即在「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），天天奪金，就天天發雞排！





2026亞運會台灣選手第二枚金牌入袋，「台灣蝶王」王冠閎成功摘下金牌，全家祭品文準備發雞排，今（26）日上午10點發放500份免費雞排，《NOWNEWS》整理怎麼領教學。且賽事期間，只要有台灣選手奪金，全家就會在隔天早上發放500份雞排，天天都有機會領！今（26）日上午「全家」LINE mini APP免費送出500張雞排兌換券（原價99元），上一波為22日發放，《NOWNEWS》記者實測，10點就要準時守著APP搶購，且湧入大量民眾容易當機，如果按下領取沒有反應，需要等待久一點，若是讓頁面重新整理，就會錯失免費雞排。怎麼領取？需打開手機LINE App，進入「全家便利商店」官方帳號並點擊下方圖文選單，