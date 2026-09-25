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⚾名古屋亞運棒球複賽排名（截至9月25日賽前）

排名 球隊 戰績 備註 1 日本 1勝0敗 預賽勝中 1 韓國 1勝0敗 預賽勝台 3 台灣 0勝1敗 預賽敗韓 3 中國 0勝1敗 預賽敗日

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊複賽交手中國隊，推出旅韓左投王彥程先發。（圖／中華棒協提供,2026.9.20）

⚾名古屋亞運中華隊賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 15：0 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 11：0 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 韓國 vs 日本 豊橋市民球場 9月25日 17：30 中華隊 vs 中國 岡崎中央球場 9月26日 17：30 韓國 vs 中國 豊橋市民球場 9月26日 17：30 日本 vs 中華隊 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目超級循環賽（Super Round）今（25）日點燃戰火，中華隊帶著0勝1敗的劣勢展開賽程，必須要連勝中國隊、日本隊才有機會爭奪金牌戰門票。不少球迷在複賽開打前提出疑問，中華隊預賽明明拿下2勝1敗，為何進入複賽後戰績卻變成「0勝1敗」？這背後其實正是國際棒球賽事推行多年的「超級循環賽」規則所致，其背後更蘊含了保護投手、提升觀賞性等多重考量。本屆亞運力拚暌違20年金牌的中華隊，預賽首戰以0：5不敵韓國隊，隨後接連擊敗泰國隊與香港隊，以2勝1敗、分組第2名晉級超級循環賽，今日起將依序交手中國隊、日本隊，爭奪最終金牌戰門票。然而，許多球迷感到困惑的是：中華隊明明還沒打複賽，為何戰績表上卻早已記上「0勝1敗」？這正是Super Round制度引進以來，球迷最常討論的賽制特色。本屆亞運沿用此規則，預賽各組前2名球隊晉級複賽時，只會保留彼此在預賽的「對戰成績」，其餘未晉級隊伍的勝負一律不予計入；且同組隊伍在複賽不再交手，僅與另一組晉級的2隊進行交叉對決。因此，A組龍頭日本隊與B組龍頭韓國隊，皆帶著1勝0敗的優勢進入複賽；而A組第2名的中國隊與B組第2名的中華隊，則各自背負0勝1敗的劣勢起跑。在過去的國際棒球賽中，如世界盃、奧運等，主要採取兩種賽制，一種是所有隊伍打滿一輪的「單一大循環制」，但比賽天數過長，對投手手臂消耗過大；另一種則是分組出線後直接一戰定勝負的「交叉淘汰賽」，容易因爆冷導致強隊提早落馬，甚至可能出現冠亞軍隊伍在整屆賽事中從未交手的盲點。為了解決這些問題，世界棒壘球總會（WBSC）正式確立Super Round賽制架構，從世界棒球12強賽、各級U系列世界盃到各洲錦標賽，皆全面採用此制度，亞洲棒球總會（BFA）與亞運籌委會也隨之跟進。Super Round的設計主要有4大核心考量：棒球與足球、籃球不同，高強度先發投手出賽後通常需要休息4至5天。若複賽重新打完整大循環，賽程將大幅拉長，投手負荷過重。超級循環賽規定「同組出線球隊的對戰成績直接帶入，複賽不再交手」。此設計讓各隊在預賽面對強隊時不敢輕易抓放，因為勝場能實質帶入複賽；同時也讓複賽各隊只需打2場比賽，節省了體能與賽程天數。傳統單淘汰賽若日、韓、台等熱門隊伍過早被爆冷淘汰，票房與收視率將大受打擊。Super Round確保了最強隊伍能在複賽正面交鋒，創造兼具話題與收視的高張力對決。Super Round賽事結束後，戰績前2名爭奪金牌、3至4名爭取銅牌，兼具了「循環賽累積戰力的公平性」與「決賽一戰定勝負的戲劇張力」。對中華隊而言，若想挺進金牌戰，今日起必須先後擊敗中國與日本，將複賽成績拉抬至2勝1敗；同時寄望韓國連勝日、中，中華隊便能以複賽第2名之姿攜手韓國挺進金牌戰。若韓國隊出現「勝中、敗日」的情況，將觸發台、日、韓三強戰績互咬的局面，屆時就必須透過計算對戰優質率（TQB）來決定金牌戰門票花落誰家。