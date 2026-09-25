2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目超級循環賽（Super Round）今（25）日點燃戰火，中華隊帶著0勝1敗的劣勢展開賽程，必須要連勝中國隊、日本隊才有機會爭奪金牌戰門票。不少球迷在複賽開打前提出疑問，中華隊預賽明明拿下2勝1敗，為何進入複賽後戰績卻變成「0勝1敗」？這背後其實正是國際棒球賽事推行多年的「超級循環賽」規則所致，其背後更蘊含了保護投手、提升觀賞性等多重考量。
本屆亞運力拚暌違20年金牌的中華隊，預賽首戰以0：5不敵韓國隊，隨後接連擊敗泰國隊與香港隊，以2勝1敗、分組第2名晉級超級循環賽，今日起將依序交手中國隊、日本隊，爭奪最終金牌戰門票。然而，許多球迷感到困惑的是：中華隊明明還沒打複賽，為何戰績表上卻早已記上「0勝1敗」？
中華隊複賽開打前先吞1敗？ 「超級循環賽」特殊賽制
這正是Super Round制度引進以來，球迷最常討論的賽制特色。本屆亞運沿用此規則，預賽各組前2名球隊晉級複賽時，只會保留彼此在預賽的「對戰成績」，其餘未晉級隊伍的勝負一律不予計入；且同組隊伍在複賽不再交手，僅與另一組晉級的2隊進行交叉對決。因此，A組龍頭日本隊與B組龍頭韓國隊，皆帶著1勝0敗的優勢進入複賽；而A組第2名的中國隊與B組第2名的中華隊，則各自背負0勝1敗的劣勢起跑。
在過去的國際棒球賽中，如世界盃、奧運等，主要採取兩種賽制，一種是所有隊伍打滿一輪的「單一大循環制」，但比賽天數過長，對投手手臂消耗過大；另一種則是分組出線後直接一戰定勝負的「交叉淘汰賽」，容易因爆冷導致強隊提早落馬，甚至可能出現冠亞軍隊伍在整屆賽事中從未交手的盲點。
⚾名古屋亞運棒球複賽排名（截至9月25日賽前）
「超級循環賽」4大核心 保護投手、增加賽事精彩度
為了解決這些問題，世界棒壘球總會（WBSC）正式確立Super Round賽制架構，從世界棒球12強賽、各級U系列世界盃到各洲錦標賽，皆全面採用此制度，亞洲棒球總會（BFA）與亞運籌委會也隨之跟進。Super Round的設計主要有4大核心考量：
1.減少賽程、保護投手手臂：
棒球與足球、籃球不同，高強度先發投手出賽後通常需要休息4至5天。若複賽重新打完整大循環，賽程將大幅拉長，投手負荷過重。
2.帶入預賽成績，杜絕抓放：
超級循環賽規定「同組出線球隊的對戰成績直接帶入，複賽不再交手」。此設計讓各隊在預賽面對強隊時不敢輕易抓放，因為勝場能實質帶入複賽；同時也讓複賽各隊只需打2場比賽，節省了體能與賽程天數。
3.確保強強對決與轉播收視：
傳統單淘汰賽若日、韓、台等熱門隊伍過早被爆冷淘汰，票房與收視率將大受打擊。Super Round確保了最強隊伍能在複賽正面交鋒，創造兼具話題與收視的高張力對決。
4.完美銜接獎牌戰：
Super Round賽事結束後，戰績前2名爭奪金牌、3至4名爭取銅牌，兼具了「循環賽累積戰力的公平性」與「決賽一戰定勝負的戲劇張力」。
中華隊爭金牌戰唯一方法 先連勝中國、日本
對中華隊而言，若想挺進金牌戰，今日起必須先後擊敗中國與日本，將複賽成績拉抬至2勝1敗；同時寄望韓國連勝日、中，中華隊便能以複賽第2名之姿攜手韓國挺進金牌戰。若韓國隊出現「勝中、敗日」的情況，將觸發台、日、韓三強戰績互咬的局面，屆時就必須透過計算對戰優質率（TQB）來決定金牌戰門票花落誰家。
⚾名古屋亞運中華隊賽程
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中華隊複賽開打前先吞1敗？ 「超級循環賽」特殊賽制
這正是Super Round制度引進以來，球迷最常討論的賽制特色。本屆亞運沿用此規則，預賽各組前2名球隊晉級複賽時，只會保留彼此在預賽的「對戰成績」，其餘未晉級隊伍的勝負一律不予計入；且同組隊伍在複賽不再交手，僅與另一組晉級的2隊進行交叉對決。因此，A組龍頭日本隊與B組龍頭韓國隊，皆帶著1勝0敗的優勢進入複賽；而A組第2名的中國隊與B組第2名的中華隊，則各自背負0勝1敗的劣勢起跑。
在過去的國際棒球賽中，如世界盃、奧運等，主要採取兩種賽制，一種是所有隊伍打滿一輪的「單一大循環制」，但比賽天數過長，對投手手臂消耗過大；另一種則是分組出線後直接一戰定勝負的「交叉淘汰賽」，容易因爆冷導致強隊提早落馬，甚至可能出現冠亞軍隊伍在整屆賽事中從未交手的盲點。
⚾名古屋亞運棒球複賽排名（截至9月25日賽前）
|排名
|球隊
|戰績
|備註
|1
|日本
|1勝0敗
|預賽勝中
|1
|韓國
|1勝0敗
|預賽勝台
|3
|台灣
|0勝1敗
|預賽敗韓
|3
|中國
|0勝1敗
|預賽敗日
為了解決這些問題，世界棒壘球總會（WBSC）正式確立Super Round賽制架構，從世界棒球12強賽、各級U系列世界盃到各洲錦標賽，皆全面採用此制度，亞洲棒球總會（BFA）與亞運籌委會也隨之跟進。Super Round的設計主要有4大核心考量：
1.減少賽程、保護投手手臂：
棒球與足球、籃球不同，高強度先發投手出賽後通常需要休息4至5天。若複賽重新打完整大循環，賽程將大幅拉長，投手負荷過重。
2.帶入預賽成績，杜絕抓放：
超級循環賽規定「同組出線球隊的對戰成績直接帶入，複賽不再交手」。此設計讓各隊在預賽面對強隊時不敢輕易抓放，因為勝場能實質帶入複賽；同時也讓複賽各隊只需打2場比賽，節省了體能與賽程天數。
3.確保強強對決與轉播收視：
傳統單淘汰賽若日、韓、台等熱門隊伍過早被爆冷淘汰，票房與收視率將大受打擊。Super Round確保了最強隊伍能在複賽正面交鋒，創造兼具話題與收視的高張力對決。
4.完美銜接獎牌戰：
Super Round賽事結束後，戰績前2名爭奪金牌、3至4名爭取銅牌，兼具了「循環賽累積戰力的公平性」與「決賽一戰定勝負的戲劇張力」。
中華隊爭金牌戰唯一方法 先連勝中國、日本
對中華隊而言，若想挺進金牌戰，今日起必須先後擊敗中國與日本，將複賽成績拉抬至2勝1敗；同時寄望韓國連勝日、中，中華隊便能以複賽第2名之姿攜手韓國挺進金牌戰。若韓國隊出現「勝中、敗日」的情況，將觸發台、日、韓三強戰績互咬的局面，屆時就必須透過計算對戰優質率（TQB）來決定金牌戰門票花落誰家。
⚾名古屋亞運中華隊賽程
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 0：5 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 15：0 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 11：0 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|韓國 vs 日本
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|中華隊 vs 中國
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|韓國 vs 中國
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|日本 vs 中華隊
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00
|銅牌戰
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30
|金牌戰
|豊橋市民球場