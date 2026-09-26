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年底選戰倒數計時，台北市長蔣萬安近日留美學歷遭到質疑，先是2004年赴哈佛演講說不出「政黨傾向」英文，波蘭YouTuber斯坦更質疑學歷，指出蔣萬安念的並非法律「博士」（S.J.D.），而是「J.D.」（職業學業）。原先蔣萬安堅稱資料都查得到，沒想到立院網站近日更新蔣萬安學歷，從S.J.D修改為J.D.對此，北市府發言人魏汶萱解釋，英文資訊是由立法院委託廠商依中文資料進行翻譯，感謝立院更新正確翻譯。魏汶萱表示，蔣萬安第九屆、第十屆立委期間，辦公室提供的中文學歷資料始終都是正確的「賓夕法尼亞大學法學院法律博士」，從來沒有任何錯誤。相關英文資訊是由立法院委託廠商依中文資料進行翻譯；於上班時間通知，感謝立法院隨即更新為正確翻譯，沒有外界所稱「更正期限」的問題。蔣萬安先前被質疑學位時，他說「這些資料都可以查得到，我就不多做說明，但對於一個市長真正的成績就是具體的市政成果」。據悉，蔣萬安在立法院第九屆的英文資料是正確的，但是第十屆時立院廠商翻譯系統卻寫成「S.J.D」。