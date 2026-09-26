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▲蔡阿嘎（右）和二伯在活動中開心地和現場粉絲打招呼、互動。（圖／讀者提供）

▲蔡阿嘎（後排右一）還和團員帶來唱跳演出，現場氣氛相當歡樂。（圖／讀者提供）

百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯創立的親子品牌HAHABABY 7月中爆發抄襲疑雲，夫妻倆全面停更，沉寂近1個月後逐步復出，昨（25）日中秋節是品牌家庭日，有粉絲花了近800元的門票，抱怨3小時活動只見到夫妻倆上台兩次，且完全沒有回應品牌風波，認為不值回票價，「對，我就是盤子！已退坑了！」一名網友在社群平台發文分享參加HAHABABY家庭日的心得，坦言「這次辦得很爛」，整場3小時的活動，蔡阿嘎和二伯總共只有上台發言兩次，全程大約不超過5分鐘，接著就是夫妻分兩組各跳舞約1分鐘，最後還有大合照環節，參加的人都可以跟夫妻倆合照，算是粉絲福利，一次大概5至6人拍，且沒有所有人都去排隊合照，人潮很普通。該名網友表示：「出來解釋（抄襲爭議）也沒有、事後跟粉絲道歉或安撫一下這陣子的事都沒有...原本以為會跟粉絲多講話或互動也沒有...20:20就開始放煙火散場...對我就是盤子！這次付費了！只好硬著頭皮去...已退坑了！」HAHABABY經歷爭議與內部整頓後，已經在9月17日中午12點正式以「HAHABABY 2.0」全新版本重新開放官方網站，同步亮相全新的品牌LOGO，針對先前品牌面臨抄襲與材質標示疑雲，團隊曾經委託律師發布聲明澄清，強調無侵權案件繫屬中，並表示虛心改正、會以更嚴謹的態度面對未來。