我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宏匯廣場二期未來將進駐餐飲等多元品牌，主要客群鎖定25歲至45歲族群，預計於2028年至2029年間開幕。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲板橋TPARK是遠東集團自辦重劃區，未來也將進駐遠東百貨。（圖／品牌提供）

雙北百貨大戰再升級！台北市不只有「遠東SOGO大巨蛋」震撼登場，2027年起更將接續迎來誠品進駐公館「水園區新天地」，以及大直1.3萬坪「華城匯」首座AI百貨。而新北市也不遑多讓，「新莊宏匯廣場二期」規劃了4層樓、約6,000坪的全新購物空間，「板橋TPARK園區」更將引進遠東百貨進駐。兩大指標據點強勢登場，準備為新北消費市場帶來全新亮點。宏匯已於1月26日正式簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案」，宏匯二期整體規劃結合公共運輸轉運、商辦、商場及酒店式公寓，打造複合型交通樞紐。宏匯董事長柯愫吟表示，二期商場營業面積約6000坪，規劃4層樓商場空間，未來將進駐餐飲等多元品牌，主要客群鎖定25歲至45歲族群，預計於2028年至2029年間開幕。除了新莊宏匯二期，遠東百貨也將在新北市板橋TPARK園區設立新據點，目前仍處於規劃階段，最快預計2029年開門見客。板橋TPARK鄰近科技園區，具備捷運共構優勢，因此新百貨未來將鎖定年輕族群及中高端消費客層，業種規劃也有望導入中端精品品牌，串聯周邊科技產業與住宅人口的消費需求。目前TPARK新百貨的品牌招商尚未正式展開，預計將於開業前約1年半陸續啟動招商作業，因此實際進駐品牌、商場規模及整體業態仍待後續公布。