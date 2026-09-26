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台灣人不愛去劍湖山、六福村了嗎？園區平日就像空城

去年有再去過劍湖山，其實還是非常好玩啊？但人潮真的少到很像園區快要關閉了

▲網友討論劍湖山、六福村這些經典的老字號遊樂園為何已經沒落，引起廣大討論。（圖/Threads）

台灣老字號遊樂園沒人想去！遊客公認最大弱點

都不是單純的「主題樂園」，而是結合了購物廣場、酒店、飯店、Outlet、電影院等複合型的園區，透過周邊效應去帶動主題遊樂園區的熱度

▲義大世界不單單只是一座遊樂園，整座園區還包括購物中心、酒店等設施，是當前台灣最受歡迎的複合型遊樂園。（圖／NOWNEWS資料照）

劍湖山、六福村會消失嗎？最新年度數據曝光

劍湖山年度還是有100萬人入園、六福村則是有107萬

而是該考慮下一代「有什麼理由造訪園區並且重複到訪」

▲單純的遊樂園已經打不過「複合型遊樂園」，它必須創造的不只是讓以前去過的人再次進入園區懷舊，而是該考慮下一代「有什麼理由造訪園區並且重複到訪」。（圖／六福村臉書）

還記得小時候「369」的台灣遊樂園口號嗎？意即劍湖山、六福村以及九族文化村，相信是不少人求學時畢業旅行必去的景點，有些南部學校更狂，畢旅直接369行程包套，從新竹一路往下玩回來。然而近日有網友討論像是劍湖山、六福村這些老字號遊樂園為什麼已經沒人要去？貼文引起廣大迴響，不少人點出最大弱點原因，其實就是因為這些園區性質太過單一，「沒有複合式的購物中心、飯店、美食街」等，設備一成不變當然也吸引不了人一再的造訪。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「為什麼大家現在都不喜歡去劍湖山、六福村這些老字號的遊樂園玩了？，空蕩蕩的我看員工都好閒喔.....。」甚至也有民眾發出自己平日前往劍湖山的照片，整座園區就像空城一樣，讓人回想過往巔峰時期的人潮，實在有點反差。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「沒有複合式設計，絕對是這些老字號遊樂園最傷的弱點。」然而到底是不是台灣人已經不愛玩遊樂園了呢？其實並不然，最主要的原因還是像是劍湖山、六福村這類型的主題遊樂園區，因為已經是相當老字號，在遊樂設施未變的情況之下，並沒有其他任何「新的吸引力」讓去過的遊客再度造訪，或者間隔非常久才又會再去一次。根據觀光署最新統計，今年上半年高雄義大世界以266萬2295人奪下全台最強遊樂園頭銜；麗寶樂園也同樣以210萬7149人次拿下亞軍；尚順育樂世界則也有160萬3636人次拿下第三名。你發現了嗎？目前最受歡迎的遊樂園區，，相形之下，單一又沒創新的劍湖山、六福村當然就沒了優勢，也成了遊客公認他們對抗其他樂園最大的弱點。不少人也擔心，目前劍湖山、六福村會不會逐漸被時代給淘汰？根據觀光署2025年最新統計，，雖然今年上半年兩邊都衰退18%至22%之間，但偶有特殊活動時，還是能夠拉抬人潮，例如最近劍湖山跟柯南聯名合作、六福村則在下個月又要推出萬聖節墓碑鎮活動等，都能夠吸引到遊客回流的狀況，記者認為，也許不是台灣人不愛玩遊樂園了，而是需要更多「一次性就能全部滿足的遊樂園」，對於這種已經在台灣屹立不搖30年以上的遊樂園區，它必須創造的不只是讓以前去過的人再次進入園區懷舊，，否則從台灣遊樂園市場退場也是遲早的事情。