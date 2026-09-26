高麗菜是台灣餐桌常見的國民食材，但除了清炒與煮湯外，竟還有傳統食材的異國神級吃法！泰國知名美食粉專近日分享一道「高麗菜煎蛋」，將高麗菜頂端切塊後維持形狀並入鍋煎香，再淋上滿滿蛋液煎至金黃，做法簡單又開胃。隨著近期高麗菜零售價每台斤約34至48元價格親民，吸引不少民眾熱議試做。
🟡高麗菜價格親民！頂端切條淋蛋液煎香引熱議
根據「當季好蔬果」網站最新行情顯示，目前台灣甘藍（高麗菜）預估零售價每台斤約落在 34 元至 48 元之間（改良種每台斤約 34 元、初秋種每台斤約 48 元），價格相當平實劃算。擁有 85 萬追蹤者的泰國美食粉專日前公開創意高麗菜食譜，將高麗菜切出料理新高度，神級做法只需簡單 4 步驟：
1. 處理食材：將高麗菜頂端約三分之一處切下，並在切面上斜切出條紋刻花。
2. 下鍋煎香：切好的高麗菜直接放入熱油鍋中煎香。
3. 淋上蛋液：倒下大量打散的蛋液，均勻包覆高麗菜與鍋面。
4. 翻面煎熟：待底層蛋液略為凝固後翻面，煎至雙面金黃熟透即可起鍋。
起鍋後搭配泰式辣醬或辣椒魚露沾著吃，便是一道香氣四溢、風味濃郁的特色家常料理。
🟡做法簡單沾辣醬爆好吃！民眾評價兩極引熱議
這道料理影片曝光後，隨即引發許多民眾討論。喜愛嘗試新口味的人讚賞這道菜作法簡單又下飯，高麗菜的清甜搭配濃郁蛋香非常開胃；但也有部分民眾持保留態度，指出高麗菜整顆切下未逐頁剝開洗滌，恐有農藥殘留等衛生隱憂，亦有人擔心厚實高麗菜難以煎熟。
其實，如果想化解農藥殘留顧慮，《NOWNEWS》記者建議，可將切下的高麗菜頂部倒扣放在洗菜籃中，以涓細水流持續沖洗約 2 至 3 分鐘即可乾淨去污。此外，由於台灣高麗菜個頭普遍較大，下廚時可先將外層剝下 5 至 6 葉（或所需的量）另作料理，再切下頂部操作，縮小尺寸後便完全不必擔心煎不熟的問題。事實上台灣本就有高麗菜煎蛋等家常做法，兩者風味相差不大，在盛產且價格親民之際，相當值得買回家嘗試這道創意美味。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「當季好蔬果」網站最新行情顯示，目前台灣甘藍（高麗菜）預估零售價每台斤約落在 34 元至 48 元之間（改良種每台斤約 34 元、初秋種每台斤約 48 元），價格相當平實劃算。擁有 85 萬追蹤者的泰國美食粉專日前公開創意高麗菜食譜，將高麗菜切出料理新高度，神級做法只需簡單 4 步驟：
1. 處理食材：將高麗菜頂端約三分之一處切下，並在切面上斜切出條紋刻花。
2. 下鍋煎香：切好的高麗菜直接放入熱油鍋中煎香。
3. 淋上蛋液：倒下大量打散的蛋液，均勻包覆高麗菜與鍋面。
4. 翻面煎熟：待底層蛋液略為凝固後翻面，煎至雙面金黃熟透即可起鍋。
起鍋後搭配泰式辣醬或辣椒魚露沾著吃，便是一道香氣四溢、風味濃郁的特色家常料理。
這道料理影片曝光後，隨即引發許多民眾討論。喜愛嘗試新口味的人讚賞這道菜作法簡單又下飯，高麗菜的清甜搭配濃郁蛋香非常開胃；但也有部分民眾持保留態度，指出高麗菜整顆切下未逐頁剝開洗滌，恐有農藥殘留等衛生隱憂，亦有人擔心厚實高麗菜難以煎熟。
其實，如果想化解農藥殘留顧慮，《NOWNEWS》記者建議，可將切下的高麗菜頂部倒扣放在洗菜籃中，以涓細水流持續沖洗約 2 至 3 分鐘即可乾淨去污。此外，由於台灣高麗菜個頭普遍較大，下廚時可先將外層剝下 5 至 6 葉（或所需的量）另作料理，再切下頂部操作，縮小尺寸後便完全不必擔心煎不熟的問題。事實上台灣本就有高麗菜煎蛋等家常做法，兩者風味相差不大，在盛產且價格親民之際，相當值得買回家嘗試這道創意美味。