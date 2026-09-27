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中華隊今（27）日於2026年愛知、名古屋亞運棒球賽事中，與中國隊上演銅牌戰，旅美投手林昱珉（玉米）狂飆10次三振，為中華隊拿下第三名的戰績，再度引發話題。除了戰績外，他的私生活方面也是大家關注焦點之一，今年才23歲的他已經是名「愛妻狂人」，早在去年22歲時就當爸，而與美職亞利桑納響尾蛇簽約、有120萬元年薪的林昱珉，還因不想愛妻在麥當勞工作太辛苦，但對方又不想辭職，便直接說：「這麼愛賺錢，以後妳賺就好。」才讓她嚇到趕快離職。林昱珉在2022年加盟美職亞利桑納響尾蛇，不僅簽約金高達52.5萬美元（約台幣1700萬元），就連年薪都高達約3.7 萬美元（約台幣120萬元左右）。簽約美職後，林昱珉的戀情也傳來喜訊，於2024年正式跟女友登記結婚，並迎來女兒的出生，22歲就當了爸爸。婚後林昱珉也加入了陳傑憲「愛妻狂人」的俱樂部，妻子也常常分享兩人互動。她曾透露自己念高中後就在麥當勞半工半讀，即便後來有正職工作也會去麥當勞兼職，但林昱珉不希望她太累，並不斷勸她放掉兼職工作，年薪破百萬的林昱珉，還直接霸氣放話：「妳這麼愛賺錢是不是，那以後妳賺就好，我也不用這麼努力了。」這也讓妻子嚇壞決定辭職，笑說：「畢竟我再怎麼努力都賺不到他的薪水哈哈哈。」但因為夫妻倆對於這個問題，已經經歷了長達1年9個月的拔河戰，因此在妻子決定從麥當勞離職時，林昱珉還不敢相信的說：「真的齁，不能再騙人了喔。」夫妻倆互動非常可愛。事實上，林昱珉的愛妻舉動從細節就可以看出來，IG貼文除了棒球相關外，幾乎都是與妻子及女兒的互動，有時候因為要在美國打球，而遠距離的他們也把握住每分每秒的相處時間，妻子只要有時間都會到機場送機，甜蜜模樣羨煞眾人。