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放牆角快40年！謝長廷終於切開30kg「台灣藍寶」

▲謝長廷多年前到台東旅遊，並在都蘭山附近買了一塊約30公斤的台灣藍寶原石，一直擺放在家中牆角快40年。（圖／謝長廷臉書）

30kg「台灣藍寶」內部曝光！專家一看嘆：可惜了

▲謝長廷指出，現場切割師傅稱讚內面漂亮，但珠寶專家卻認為十分可惜，沒辦法看到透明的玻璃種或冰種藍玉。（圖／謝長廷臉書）

台灣藍寶是什麼？台灣產寶石價位最高：像藍寶石卻怕熱易褪色

「台灣藍寶」台灣藍玉髓顏色典雅、透明度高，在目前台灣所產寶石中價位最高，，甚至不死心還用強光電筒仔細查看。前民進黨主席謝長廷昨日晚間在臉書分享，表示在30多年前到台東旅遊，並在都蘭山附近買了一塊約30公斤的台灣藍寶原石，原先本想將其彫刻成一尊觀音菩薩像，但不過謝長廷提到，最近發現因長期疏於照顧與維護，台灣藍寶表面裂痕擴大，讓他好奇裡面究竟是什麼光景，因此終於在昨日拿到中壢工廠切開，「很像網路上睹石一刀決定『貧富』的場景，不過購買年代久遠，沒有得失緊張的心情就是」。經過一番切割後，第一刀結果終於出爐！謝長廷指出，謝長廷表示，最後下定決心再切割兩刀，將台灣藍寶變成兩大一小塊，未來也預計將其當作裝飾品擺在客廳，坦言打算自己欣賞一陣子後，再思考下一步該怎麼做，也會多聽聽大家建議再著手。根據台灣大學地質科學系介紹，台灣藍玉髓主要產於海岸山脈的南段、中段。其中海岸山脈都蘭山產的玉髓，呈現深藍、淺藍或藍中帶黃綠色。不過台灣藍寶與剛玉類的藍寶石不同，其內部含有晶水硫酸銅，或矽孔雀石（Chrysocolla）的石英。台灣藍玉髓因顏色典雅、透明度高，加上色澤與藍寶石相似，因此有「台灣藍寶」的美稱，是目前台灣所產寶石中價位最高的一種，只不過有些天然藍玉髓在熱的環境下，容易脫水褪色，甚至在空氣中久放也有可能脫色，因此多數寶石店會將其泡在水中保存色澤，褪色後亦可將其泡水後放入冰箱冷凍庫，以此重新找回藍色色澤。