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美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊今日（27日）在主場迎戰匹茲堡海盜隊，這場比賽是43歲傳奇老將韋蘭德（Justin Verlander）的生涯引退賽，台灣好手李灝宇同樣在這場歷史性的戰役中扮演了關鍵角色，單場有2支安打、2次保送的演出。老虎隊最終在9局下半上演驚奇逆轉，靠著瓦倫西亞（Eduardo Valencia）的再見兩分砲，以4：3氣走海盜隊，用最完美的方式向韋蘭德致敬。擔任先發第2棒二壘手的李灝宇，此役徹底發揮了上壘機器的本色。他在1局下半首打席便敲出中外野平飛一壘安打，隨後在第3局與第5局皆選到四壞球保送上壘。雖然在第6局擊出游擊滾地球出局，但在關鍵的9局下半，李灝宇面對高達99英里的伸卡球毫不畏懼，一棒掃出右外野平飛二壘安打，帶動了球隊的反攻氣勢。總計李灝宇本場比賽3個打數敲出2支安打（包含1支二壘安打），並選到2次保送，單場4度站上壘包，賽後打擊率微幅上升至2成67，上壘率與長打率分別為.326與.429。全場焦點韋蘭德則展現了老將的傲骨。距離上次登板已相隔半年的他，今天克服了久疏陣仗的生鏽感與揮之不去的腿部緊繃，硬是主投了5.1局。他不僅找回了高達95英里的招牌速球，更飆出6次三振（生涯累積達3560K，大聯盟史上第8），僅被敲出包含2發全壘打在內的5支安打失掉2分。6局上半，當總教練辛區（A.J. Hinch）準備走上投手丘換投時，出現了感人至深的一幕。韋蘭德7歲的女兒珍娜薇（Genevieve）驚喜地衝上投手丘給了爸爸一個大大的擁抱。在全場球迷高喊「J.V.」的歡呼聲中，韋蘭德眼眶含淚，在妻女的陪伴下光榮走下投手丘，為長達21年的傳奇生涯劃下句點。比賽進入9局下半，老虎隊仍以1：3落後。首名打者克拉克（Max Clark）率先敲安上壘後，李灝宇隨即補上關鍵的右外野二壘安打，將跑者送上三壘。隨後麥岡尼戈（Kevin McGonigle）擊出內野滾地球護送克拉克回壘得分，將比數追至2比3，同時李灝宇也推進至三壘。2出局後，輪到擔任指定打擊的瓦倫西亞上場。在球數絕對落後的情況下，瓦倫西亞大棒一揮，將球掃出左外野大牆，形成一發戲劇性的再見兩分砲！李灝宇也順利跑回致勝分。老虎隊最終就以4比3完成不可思議的逆轉勝，為韋蘭德的生涯最終戰寫下最完美、也最令人難以忘懷的劇本。