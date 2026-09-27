9月28日教師節到來，全台各通路針對教師推出多樣化優惠，甚至還包含軍警消防人員也同享，最優包含飯店buffet享有買一送一、餐廳單點食材66折。教師節喝咖啡也有折扣，包含星巴克將有買一送一，超商買2送2或是兩杯95元。就連連鎖披薩也有「6個棒腿 ＋6個雞翅＋任意口味小Pizza」只要199元超低價。《NOWNEWS今日新聞》整理全台各通路包含飯店、連鎖餐廳、超商、手搖飲、速食等各通路針對教師節推出的優惠活動，一文掌握。
🟡飯店buffet、連鎖餐廳教師節優惠：
📍新竹喜來登「盛宴自助餐廳」：
即日起至9月29日持教師證享下午茶買一送一、晚餐第二人半價。
📍台北新板希爾頓：
即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出「致敬英雄‧感恩饗宴」活動，凡教師、軍人、警察、醫護人員同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折。
📍台中長榮桂冠酒店：
「咖啡廳」於9月底前軍警消與教師出示證件，不限平假日皆享原價85折優惠。
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
9月30日前，教育工作者享平日1199元、假日1499元，免收一成服務費，相當於69折。
📍貳樓Second Floor：即日起至9月30日，憑教職員證、聘書全台教師證、台北市教師會會員卡等，整桌享85折優惠。
📍這一鍋：即日起至9月30日的周一至周五，及9月28日教師節當天，出示教師等指定身分證件，單點指定食材享66折。而軍警消、醫護、記者、工程師、百貨從業人員、外送員、學生等也同享此優惠。
指定任務：加入這一鍋餐飲集團會員APP，下載向日常英雄致敬的「HERO券」。本優惠活動每桌至多兌換 4 份，兌換品項不得重複。
🟡連鎖咖啡教師節優惠：
📍星巴克：
「星巴克買一送一」只有1天，星巴克官網宣布，9月28日上午11點至晚上8點推出「uniopen 聯名卡｜每週一飲料好友分享」活動。
星巴克宣告每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另也有星沁爽優惠，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
📍85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。
🟡超商通路教師節優惠：
📍7-ELEVEN
門市優惠：9月23日至9月28日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍全家便利商店：
門市：9月25日至9月29日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾大杯仙女醇奶茶任兩杯65元，58折（原價55元、特價33元）
◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
門市：9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍萊爾富
門市：即日起至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🟡全台手搖飲教師節優惠：
📍CoCo都可：
即日起至9月28日，推出紅/綠/青/大麥茶任選兩杯66元。另外9月30日前，享有大杯珍奶暖心特價39元，臨櫃/線上都可訂適用。CoCo都可還推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。
📍大苑子：
門市即日起至9月28日推出「夯肉好茶必備組合買3送1」，台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍買3送1，活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯
📍Mr.WISH：
即日起至9月29日，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。
🟡全台速食品牌教師節優惠：
📍肯德基：
肯德基即日起至10月5日推出「應援神券 挺你到炸」活動，限時販售「應援澎派桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價862元、優惠價399元，等於是4.6折、比買一送一還划算。若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。
📍三商炸雞：
三商炸雞推出全新經典牛丼刈包，以柔軟刈包搭配牛丼風味餡料，即日起至9月30日推出買1送1，原價198元，特惠價99元。同期間戰斧雞腿也推出買1送1，大份量雞腿搭配金黃酥脆外皮，肉質鮮嫩、口感扎實，原價260元，特惠價130元。
📍拿坡里：
拿坡里推出「蕭貪餐」受到民眾熱烈喜愛，官方宣布即日起至10月15日強勢回歸推出該套餐，優惠內容即是「6個棒腿 ＋6個雞翅＋任意口味小Pizza」售價只要199元，且如果人數較多，民眾也可以加價100元將小披薩升級大披薩，299元就能享用大披薩與香草烤雞翅12入！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍新竹喜來登「盛宴自助餐廳」：
即日起至9月29日持教師證享下午茶買一送一、晚餐第二人半價。
📍台北新板希爾頓：
即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出「致敬英雄‧感恩饗宴」活動，凡教師、軍人、警察、醫護人員同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折。
📍台中長榮桂冠酒店：
「咖啡廳」於9月底前軍警消與教師出示證件，不限平假日皆享原價85折優惠。
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
9月30日前，教育工作者享平日1199元、假日1499元，免收一成服務費，相當於69折。
📍貳樓Second Floor：即日起至9月30日，憑教職員證、聘書全台教師證、台北市教師會會員卡等，整桌享85折優惠。
📍這一鍋：即日起至9月30日的周一至周五，及9月28日教師節當天，出示教師等指定身分證件，單點指定食材享66折。而軍警消、醫護、記者、工程師、百貨從業人員、外送員、學生等也同享此優惠。
指定任務：加入這一鍋餐飲集團會員APP，下載向日常英雄致敬的「HERO券」。本優惠活動每桌至多兌換 4 份，兌換品項不得重複。
📍星巴克：
「星巴克買一送一」只有1天，星巴克官網宣布，9月28日上午11點至晚上8點推出「uniopen 聯名卡｜每週一飲料好友分享」活動。
星巴克宣告每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另也有星沁爽優惠，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
📍85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。
🟡超商通路教師節優惠：
📍7-ELEVEN
門市優惠：9月23日至9月28日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍全家便利商店：
門市：9月25日至9月29日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾大杯仙女醇奶茶任兩杯65元，58折（原價55元、特價33元）
◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
門市：9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍萊爾富
門市：即日起至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🟡全台手搖飲教師節優惠：
📍CoCo都可：
即日起至9月28日，推出紅/綠/青/大麥茶任選兩杯66元。另外9月30日前，享有大杯珍奶暖心特價39元，臨櫃/線上都可訂適用。CoCo都可還推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。
📍大苑子：
門市即日起至9月28日推出「夯肉好茶必備組合買3送1」，台灣春烏龍、台灣檸檬春烏龍買3送1，活動期間每人每次結帳最多購買2組、共8杯
📍Mr.WISH：
即日起至9月29日，推出「黃枝香烏龍(L)」享買3送1優惠。
🟡全台速食品牌教師節優惠：
📍肯德基：
肯德基即日起至10月5日推出「應援神券 挺你到炸」活動，限時販售「應援澎派桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，原價862元、優惠價399元，等於是4.6折、比買一送一還划算。若是以原味蛋撻禮盒6入售價257元來看，等於多花142元就有8塊炸雞，平均每塊炸雞18元，對愛吃炸雞、蛋撻的人來說是必買組合。
📍三商炸雞：
三商炸雞推出全新經典牛丼刈包，以柔軟刈包搭配牛丼風味餡料，即日起至9月30日推出買1送1，原價198元，特惠價99元。同期間戰斧雞腿也推出買1送1，大份量雞腿搭配金黃酥脆外皮，肉質鮮嫩、口感扎實，原價260元，特惠價130元。
📍拿坡里：
拿坡里推出「蕭貪餐」受到民眾熱烈喜愛，官方宣布即日起至10月15日強勢回歸推出該套餐，優惠內容即是「6個棒腿 ＋6個雞翅＋任意口味小Pizza」售價只要199元，且如果人數較多，民眾也可以加價100元將小披薩升級大披薩，299元就能享用大披薩與香草烤雞翅12入！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！