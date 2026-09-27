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▲蘇慧倫當天穿的短褲大開衩，露出修長美腿。（圖／翻攝自蘇慧倫 TarcySu臉書）

「凍齡女神」蘇慧倫25日受台鋼雄鷹之邀，首度踏上台北大巨蛋擔任開球嘉賓與賽後表演者。現年55歲的她保養得宜，當天身穿寬鬆球衣搭配超短熱褲，開衩直逼腿根，露出白嫩長腿，開球時還不忘對捕手先做一個可愛鬼臉，讓全場觀眾暴動，被蘇慧倫融化，粉絲看了也忍不住留言直呼：「蘇慧倫根本還是少女啊！」首次接下開球重任的蘇慧倫當天透露，自己心情既雀躍又緊張，事前不僅找經紀人練習，25日更特別提早到場，向台鋼雄鷹投手施子謙請益。她認真學習握球與丟球等基本動作，深怕把球投歪，練習時還幽默詢問「這樣算準嗎？」，獲得施子謙稱讚後更快樂地跳舞歡呼。正式登上投手丘時，蘇慧倫也展現苦練成果，以抬腳舉手的滿分的投球姿勢，順利將球投出，讓全場球迷都拍手叫好。站在球場中央的蘇慧倫也直言，在場上與過去坐在看台上加油的體驗截然不同，深深被球場內滿滿的生命力、活力所打動。賽後表演環節，蘇慧倫也一連帶來多首耳熟能詳的經典代表作。適逢中秋佳節，她更特別獻唱〈黃色月亮〉送給全場觀眾，隨後在演唱〈被動〉時還激起全場大合唱，雖然中間一度不小心破音，但蘇慧倫自己並沒有走心，反倒在下台後笑到掉淚，自嘲：「這首歌從來沒破音過，今天真的是破音解鎖。」除了獨唱之外，蘇慧倫還邀請指導她練投的球員施子謙台上合唱〈在我生命中的每一天〉。她幽默笑問對方「這首歌對你來說會不會有點太復古？」，並打趣問起年紀，施子謙則妙回「不要說啦！」，兩人自然逗趣的互動掀起全場另一波高潮。活動結束後，蘇慧倫昨（26）日也發文感謝現場球迷，表示很開心能擔任開球嘉賓，並分享多張當日美照，讓粉絲紛紛留言大讚：「姿勢100分，而且彈道還真的挺準的呢！」、「55歲怎麼長得像38歲，真有氣質」、「永遠的女神」、「蘇慧倫根本還是少女啊」、「身材保養得太好，姐姐腿超美的啦」。