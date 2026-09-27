2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（27）日台灣時間11點，中華隊在銅牌戰對決中國隊，由旅美強投林昱珉交手中國隊孫易聰。兩軍曾在本屆複賽交過手，中華隊以9：1拿下勝利，但當時比賽前半段仍相當膠著，本屆中國隊打擊實力出色，主砲欒臣臣的火力需要格外小心。《NOWNEWS今日新聞》為您整理名古屋亞運棒球項目銅牌戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs中國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs中國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
⚾名古屋亞運中華隊賽程、結果
⚾名古屋亞運棒球複賽排名
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 中國隊（銅牌戰）
比賽時間：9月27日11：00（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（林昱珉，亞利桑那響尾蛇）vs中國隊（孫易聰，廣東獵豹）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
金牌戰：日本、韓國
銅牌戰：台灣、中國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊戰局分析
🚩王牌林昱珉最終戰登板：中華隊在本屆亞運選入3名旅外投手，王彥程、徐翔聖接連在複賽登板，銅牌戰則由旅美王牌林昱珉掛帥。他在昨日受訪時表示，會盡全力替中華隊保住銅牌，更直言不想輸給中國。
🚩中國隊打線要警戒：本屆亞運中國隊打擊能力不容小覷，雖然得點圈把握度稍差，但打線的攻擊策略頗具侵略性，尤其雙箭頭周奕、王磊兼具跑壘速度，而主砲欒臣臣的長程火力更需要提防。
🚩孫易聰本屆表現不俗：26歲的孫易聰目前效力CNBL廣東獵豹，過去曾赴美就讀 NCAA奧古斯塔納大學（Augustana University），本屆亞運出賽2場拿下1勝，累計6.1局投球未失任何分數，防禦率仍維持在完美的「0」。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊陣容
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍中國隊名單：（總教練：陳彪）
投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）
捕手：經輝（江蘇）、欒臣臣（江蘇）
內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）
外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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📍中華隊賽程
📍名古屋亞運棒球複賽排名
📍中華隊vs中國隊基本資訊
📍名古屋亞運棒球分組、賽事規則
📍亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
📍亞運棒球中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs中國隊陣容
📍名古屋亞運棒球要去哪看？
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰
|場地
|9月21日
|17：30
|中華隊 0：5 韓國
|岡崎中央球場
|9月22日
|11：00
|中華隊 15：0 泰國
|豊橋市民球場
|9月23日
|17：30
|中華隊 11：0 香港
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|韓國 0：5 日本
|豊橋市民球場
|9月25日
|17：30
|中華隊 9：1 中國
|岡崎中央球場
|9月26日
|17：30
|韓國 9：2 中國
|豊橋市民球場
|9月26日
|17：30
|日本 7：3 中華隊
|岡崎中央球場
|9月27日
|11：00（銅牌戰）
|中國 vs 中華隊
|岡崎中央球場
|9月27日
|17：30（金牌戰）
|韓國 vs 日本
|豊橋市民球場
|排名
|球隊
|戰績
|結果
|1
|日本
|3勝0敗
|金牌戰
|2
|韓國
|2勝1敗
|金牌戰
|3
|台灣
|1勝2敗
|銅牌戰
|4
|中國
|0勝3敗
|銅牌戰
對戰組合：中華隊 vs 中國隊（銅牌戰）
比賽時間：9月27日11：00（台灣時間）
比賽場地：岡崎中央球場
先發投手：中華隊（林昱珉，亞利桑那響尾蛇）vs中國隊（孫易聰，廣東獵豹）
⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則
金牌戰：日本、韓國
銅牌戰：台灣、中國
🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）
🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制
⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比
韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）
日本：1金（1994）
中華隊：1金（2006）
自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。
棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。
2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。
⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊戰局分析
🚩王牌林昱珉最終戰登板：中華隊在本屆亞運選入3名旅外投手，王彥程、徐翔聖接連在複賽登板，銅牌戰則由旅美王牌林昱珉掛帥。他在昨日受訪時表示，會盡全力替中華隊保住銅牌，更直言不想輸給中國。
🚩中國隊打線要警戒：本屆亞運中國隊打擊能力不容小覷，雖然得點圈把握度稍差，但打線的攻擊策略頗具侵略性，尤其雙箭頭周奕、王磊兼具跑壘速度，而主砲欒臣臣的長程火力更需要提防。
🚩孫易聰本屆表現不俗：26歲的孫易聰目前效力CNBL廣東獵豹，過去曾赴美就讀 NCAA奧古斯塔納大學（Augustana University），本屆亞運出賽2場拿下1勝，累計6.1局投球未失任何分數，防禦率仍維持在完美的「0」。
📍中華隊隊名單：（總教練：湯登凱）
投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）
捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）
內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）
外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）
📍中國隊名單：（總教練：陳彪）
投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）
捕手：經輝（江蘇）、欒臣臣（江蘇）
內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）
外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）
⚾名古屋亞運棒球要去哪看？
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