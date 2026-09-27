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▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊在複賽第2戰不敵日本隊，最終落入銅牌戰。（圖／特派記者朱永強攝,2026.9.26）

⚾名古屋亞運中華隊賽程、結果

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 15：0 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 11：0 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 韓國 0：5 日本 豊橋市民球場 9月25日 17：30 中華隊 9：1 中國 岡崎中央球場 9月26日 17：30 韓國 9：2 中國 豊橋市民球場 9月26日 17：30 日本 7：3 中華隊 岡崎中央球場 9月27日 11：00（銅牌戰） 中國 vs 中華隊 岡崎中央球場 9月27日 17：30（金牌戰） 韓國 vs 日本 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球複賽排名

排名 球隊 戰績 結果 1 日本 3勝0敗 金牌戰 2 韓國 2勝1敗 金牌戰 3 台灣 1勝2敗 銅牌戰 4 中國 0勝3敗 銅牌戰

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊基本資訊

⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則

⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比

▲2026名古屋亞運棒球項目，中華隊將在銅牌戰交手中國隊。（圖／中華棒協提供,2026.9.25）

⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊戰局分析

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊3：7不敵日本隊，今日與中國隊爭銅牌，推出旅美好手林昱珉先發。（圖／特派記者朱永強攝,2026.9.26）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs中國隊陣容

⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，今（27）日台灣時間11點，中華隊在銅牌戰對決中國隊，由旅美強投林昱珉交手中國隊孫易聰。兩軍曾在本屆複賽交過手，中華隊以9：1拿下勝利，但當時比賽前半段仍相當膠著，本屆中國隊打擊實力出色，主砲欒臣臣的火力需要格外小心對戰組合：中華隊 vs 中國隊（銅牌戰）比賽時間：9月27日11：00（台灣時間）比賽場地：岡崎中央球場先發投手：中華隊（林昱珉，亞利桑那響尾蛇）vs中國隊（孫易聰，廣東獵豹）金牌戰：日本、韓國銅牌戰：台灣、中國🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。中華隊在本屆亞運選入3名旅外投手，王彥程、徐翔聖接連在複賽登板，銅牌戰則由旅美王牌林昱珉掛帥。他在昨日受訪時表示，會盡全力替中華隊保住銅牌，更直言不想輸給中國。本屆亞運中國隊打擊能力不容小覷，雖然得點圈把握度稍差，但打線的攻擊策略頗具侵略性，尤其雙箭頭周奕、王磊兼具跑壘速度，而主砲欒臣臣的長程火力更需要提防。26歲的孫易聰目前效力CNBL廣東獵豹，過去曾赴美就讀 NCAA奧古斯塔納大學（Augustana University），本屆亞運出賽2場拿下1勝，累計6.1局投球未失任何分數，防禦率仍維持在完美的「0」。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：孫廣軒（天津）、吳安俊（江蘇）、索旭迪（北京）、孫易聰（廣東）、王唯一（江蘇）、居澔羽（江蘇）、付華晨（福建）、黎凝佶（江蘇）、王翔（上海）、張胤梵（江蘇）、華旦才讓（廣東）捕手：經輝（江蘇）、欒臣臣（江蘇）內野手：王立子（江蘇）、曹杰（江蘇）、王磊（江蘇）、伏文龍（江蘇）、張銘鑫（江蘇）、陳晨（山東）、李炎恩（上海）外野手：韓嘯（上海）、李孝煬（江蘇）、周奕（廣東）、朱旭東（江蘇）