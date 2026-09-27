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2026年愛知名古屋亞運棒球超級循環輪最後一天賽程今（27）日開打，中華隊3：7不敵日本，27日與中國隊爭銅牌，中華隊預計推出旅美好手林昱珉先發，他原本預計是金牌戰面對日韓的王牌，如今只能投銅牌戰，但他仍表示期待，表示只要能為中華隊出賽都很珍惜，「至少要拚個銅牌，而且我們也特別不想輸給中國。」中華隊本戰首局就得分，但後續因為天氣影響發生關鍵失誤、打線又無法給予適時一擊輸球，林昱珉透露，「今天場地跟整個狀況，守備很難去做守備、攻擊也很難去做攻擊，所以就比較艱難。不然其實我們第1局攻勢還蠻不錯，就蠻可惜的。」林昱珉上屆杭州亞運投金牌戰，這屆卻無緣最高舞台，只能投銅牌戰，他透露，只要他先發就會全力拚，「至少要拚個銅牌，而且我們也特別不想輸給中國。」中華隊明天是中午比賽，林昱珉面臨晚接午，「就盡量多睡一點，把狀況調到最好。」談到投銅牌戰的想法，他透露沒有太多區別，「我覺得一樣，這屆日本、韓國比上屆更強，我們也打得蠻好的，像今天有11支安打，可惜沒有串聯，金牌戰、銅牌戰是還好，每場比賽只要能上場，我都很珍惜。」