2026年第20屆名古屋亞運會賽事如火如荼進行，目前以2金5銀17銅暫居獎牌榜第13名的中華代表團，今（27）日將迎來多線出擊的關鍵賽程日；除了舉重女將陳玟卉在女子69公斤級強勢爭金、成棒代表隊出戰獎牌戰之外，田徑、自由車花式賽、電子競技及克拉術等項目亦有多名好手向頒獎台發起衝擊，羽球好手周天成也要嘗試闖進男單四強，力拚為我國代表團獎牌庫持續添金補銀。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。
🟡本文重點摘要
📍9月27日中華代表團完整賽程
📍舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
📍中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
📍亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
2026年名古屋亞運 中華代表團每日賽程表（9月27日）
舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
2026名古屋亞運進入27日賽程，中華代表團有望在多個項目進帳獎牌。舉重女將陳玟卉將在女子69KG級決賽中登場，力拚站上頒獎台；自由車男子BMX花式賽決賽則有鄭喬鴻出戰爭取榮耀。田徑賽場更是迎來奪牌大爆發的機會，包含傅兆玄的男子跳高決賽、李慧君與朱品薰的女子標槍決賽，以及王晨佑與卓家玄的男子十項全能最終戰1500公尺決賽。此外若晉級順利，電子競技「寶可夢大集結」項目、擊劍男子銳劍團體賽、克拉術女子57公斤級（李宛庭、王品淳），以及跳水女子3公尺雙人跳板（陳百婕與陳百丹）都有機會在獎牌戰中為台灣爭光。
拳擊項目方面，中華隊兩位備受期待的女將將於預賽輪番上陣。中午12點，黃筱雯將率先出戰女子54公斤量級預賽；隨後在下午5點，陳念琴將在女子65公斤量級預賽中迎戰伊朗或印尼的選手，期盼能穩紮穩打，順利為中華隊搶下晉級門票。
中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
廣受全台球迷矚目的棒球項目，將迎來最終的獎牌決定戰。中華成棒代表隊（包含林昱珉、劉基鴻等24名好手）將視前段賽事結果，於中午12點的銅牌戰中亮相，在岡崎球場或豐橋球場全力為台灣棒球爭取最高榮譽。
羽球賽場也將進入關鍵的8強淘汰賽階段。台灣一哥周天成將在男子單打8強賽碰頭馬來西亞或印尼的強敵；女子雙打則有兩組人馬分頭出擊，謝沛珊與洪恩慈將迎戰中國或南韓，林芝昀與許尹鏸則面對印尼或南韓組合；混合雙打部分，葉宏蔚與詹又蓁將對決泰國組合OUPTHONGRuttanapak及SUDJAIPRAPARATJ.，全力衝刺四強席位。
亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13（截至9/26，以官網數據為準）
亞運轉播平台整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍9月27日中華代表團完整賽程
📍舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊
📍中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
📍亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
2026年名古屋亞運 中華代表團每日賽程表（9月27日）
|運動種類
|日本當地時間
|項目(量級)及階段
|參賽選手
|對手國(姓名)
|地點
|備註
|射箭
|08:15
|複合弓男子團體-16強淘汰賽
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|08:45
|複合弓男子團體-8強淘汰賽
|張正韋、顏子翔、陳界綸
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|08:15
|複合弓女子團體-16強淘汰賽
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|08:45
|複合弓女子團體-8強淘汰賽
|黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|10:30
|反曲弓混合團體-24強淘汰賽
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|11:00
|反曲弓混合團體-16強淘汰賽
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|11:30
|反曲弓混合團體-8強淘汰賽
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|11:00
|複合弓混合團體-16強淘汰賽
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|11:30
|複合弓混合團體-8強淘汰賽
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|11:45
|反曲弓男子團體-24強淘汰賽
|湯智鈞/鄭祥輝/林子翔
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|14:15
|反曲弓男子團體-16強淘汰賽
|湯智鈞/鄭祥輝/林子翔
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|14:45
|反曲弓男子團體-8強淘汰賽
|湯智鈞/鄭祥輝/林子翔
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|14:15
|反曲弓女子團體-16強淘汰賽
|風佑築/李彩綺/許芯慈
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|14:45
|反曲弓女子團體-8強淘汰賽
|風佑築/李彩綺/許芯慈
|岡崎中央綜合公園
|衝浪
|08:24
|女子第2輪
|陳宛榆
|印度 GAYEN Sugar Shanti
|太平洋長灘
|衝浪
|12:36
|女子第3輪
|陳宛榆
|太平洋長灘
|電子競技
|09:00/10:25/11:50/13:15
|寶可夢大集結-8強賽
|劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥
|愛知天空展覽館
|俟公布對戰時間、國家
|電子競技
|14:40/16:05
|寶可夢大集結-4強賽
|劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥
|愛知天空展覽館
|俟賽果晉級及公布對戰時間、國家
|電子競技
|17:30
|寶可夢大集結-金牌戰
|劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥
|愛知天空展覽館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|馬術
|09:30
|馬場馬術–個人決賽
|葉繡華
|JRA馬事公苑
|馬術
|09:30
|馬場馬術–個人決賽
|熊天祺
|JRA馬事公苑
|馬術
|09:30
|馬場馬術–個人決賽
|王玉君
|JRA馬事公苑
|馬術
|09:30
|馬場馬術–個人決賽
|陳怡如
|JRA馬事公苑
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍-個人資格賽
|田家榛
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍個人慢射資格賽
|陳俞如
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍個人慢射資格賽
|鄭晏晴
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍團體慢射資格賽
|田家榛/陳俞如/鄭晏晴
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|男子不定向飛靶個人資格賽
|楊昆弼
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|女子不定向飛靶個人資格賽
|林怡君
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|女子不定向飛靶個人資格賽
|劉宛渝
|愛知縣綜合射擊場
|擊劍
|10:50
|男子銳劍團體-16強
|李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明
|吉爾吉斯
|愛知縣國際展示場
|擊劍
|12:50
|男子銳劍團體-8強
|李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明
|香港或阿拉伯聯合大公國
|愛知縣國際展示場
|俟賽果公布對戰時間及國家
|擊劍
|16:20
|男子銳劍團體-4強賽
|李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明
|愛知縣國際展示場
|*獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家)
|擊劍
|18:40
|男子銳劍團體-金牌賽
|李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明
|愛知縣國際展示場
|*獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家)
|壘球
|11:00
|壘球-小組賽
|杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍
|菲律賓
|安城綜合運動公園壘球場
|羽球
|13:00
|男子單打-8強賽
|周天成
|馬來西亞或印尼
|一宮市総合体育館
|俟賽果晉級及公布對戰時間、國家
|羽球
|09:30
|女子雙打-8強賽
|謝沛珊/洪恩慈
|中國或南韓
|一宮市総合体育館
|俟賽果晉級及公布對戰時間、國家
|羽球
|09:30
|女子雙打-8強賽
|林芝昀/許尹鏸
|印尼或南韓
|一宮市総合体育館
|俟公布對戰時間、國家
|羽球
|09:30
|混合雙打-8強賽
|葉宏蔚/詹又蓁
|泰國 OUPTHONG Ruttanapak/SUDJAIPRAPARAT J.
|一宮市総合体育館
|俟公布對戰時間
|克拉術
|09:30
|女子-57公斤量級-32強賽
|李宛庭
|泰國 MATHITANO Chanyanuch
|愛知縣武道館
|克拉術
|10:30
|女子-57公斤量級-16強賽
|李宛庭
|塔吉克 QALANDAROVA Shohida
|愛知縣武道館
|克拉術
|11:30
|女子-57公斤量級-8強賽
|李宛庭
|愛知縣武道館
|克拉術
|14:00
|女子-57公斤量級-4強賽
|李宛庭
|愛知縣武道館
|俟賽果晉級及公布對戰國家
|克拉術
|10:20
|女子-57公斤量級-16強賽
|王品淳
|菲律賓或土庫曼
|愛知縣武道館
|俟賽果晉級及公布對戰國家
|克拉術
|11:20
|女子-57公斤量級-8強賽
|王品淳
|愛知縣武道館
|視賽果晉級
|克拉術
|14:00
|女子-57公斤量級-4強賽
|李宛庭、王品淳
|愛知縣武道館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|克拉術
|15:00
|女子-57公斤量級-金牌戰
|李宛庭、王品淳
|愛知縣武道館
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|跳水
|10:00
|女子3公尺雙人跳板跳水-決賽
|陳百婕/陳百丹
|東京水上運動中心
|*獎牌賽
|網球
|11:00
|女子單打-第1輪
|楊亞依
|印尼 REINNAMAH Meydiana
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|12:00
|女子單打-第1輪
|葛藍喬安娜
|蒙古 CHOGSOMJAV Martaa
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|12:00
|男子雙打-第1輪
|吳東霖/黃琮豪
|烏茲別克 FOMIN Sergey/SULTANOV Khumoyun
|名古屋市東山公園網球中心
|棒球
|12:00
|棒球-銅牌戰
|劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允
|岡崎球場/豐橋球場
|俟賽果晉級及公布對戰國家
|棒球
|18:30
|棒球-金牌戰
|劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允
|岡崎球場/豐橋球場
|俟賽果晉級及公布對戰國家
|自由車
|11:15
|男子BMX花式賽決賽
|鄭喬鴻
|愛知縣國際展覽中心
|*獎牌賽
|拳擊
|12:00
|女子54公斤量級-預賽
|黃筱雯
|西尾市綜合體育館
|拳擊
|17:00
|女子65公斤量級-預賽
|陳念琴
|伊朗或印尼
|西尾市綜合體育館
|排球
|19:00
|男子小組賽D組
|黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮
|中國
|小牧市公園競技場
|曲棍球
|13:00
|女子A組
|姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲/王詩涵/蔡辰蔚/廖浿珊/陳亭君/張芝賢/張子菱/黃鈺婷/毛宜暄/卜令美/王語裘/朱怡君/黃珮綸/羅紫茵/賴雅涵/葉舒琴/李采翊/王文岑
|孟加拉
|岐阜縣綠地體育場
|田徑
|11:08
|男子十項全能-110公尺跨欄
|王晨佑
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|11:00
|男子十項全能-110公尺跨欄
|卓家玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|11:40
|男子十項全能-鐵餅
|王晨佑
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|11:40
|男子十項全能-鐵餅
|卓家玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|12:05
|男子400公尺跨欄-預賽
|林仲威
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|12:21
|男子400公尺跨欄-預賽
|陳建榮
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|12:35
|女子400公尺跨欄-預賽
|羅佩琳
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|12:43
|女子400公尺跨欄-預賽
|鍾欣儒
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|12:40
|男子跳遠-資格賽
|林昱堂
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|13:20
|男子十項全能-撐竿跳
|王晨佑
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|13:20
|男子十項全能-撐竿跳
|卓家玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|19:05
|男子十項全能-標槍
|王晨佑
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|19:05
|男子十項全能-標槍
|卓家玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|19:35
|男子200公尺-決賽
|葛吳諺明
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|田徑
|19:45
|男子跳高-決賽
|傅兆玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|20:08
|男子110公尺跨欄-決賽
|謝元愷、林翊凱
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|田徑
|20:23
|女子100公尺跨欄-決賽
|張博雅、易柏安
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽(視賽果晉級)
|田徑
|20:36
|男子800公尺-預賽
|黃俊翔
|名古屋瑞穗公園體育場
|田徑
|21:03
|女子標槍-決賽
|李慧君、朱品薰
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|21:10
|男子十項全能-1500公尺
|王晨佑、卓家玄
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|22:12
|男子4*100公尺接力-預賽
|楊俊瀚、陳玟溥、黃左軍、林昱堂、林柏勳、賴柏翔、葛吳諺明
|名古屋瑞穗公園體育場
|舉重
|13:30
|女子69KG級-決賽
|陳玟卉
|名古屋市中小企業振興會館
|*獎牌賽
2026名古屋亞運進入27日賽程，中華代表團有望在多個項目進帳獎牌。舉重女將陳玟卉將在女子69KG級決賽中登場，力拚站上頒獎台；自由車男子BMX花式賽決賽則有鄭喬鴻出戰爭取榮耀。田徑賽場更是迎來奪牌大爆發的機會，包含傅兆玄的男子跳高決賽、李慧君與朱品薰的女子標槍決賽，以及王晨佑與卓家玄的男子十項全能最終戰1500公尺決賽。此外若晉級順利，電子競技「寶可夢大集結」項目、擊劍男子銳劍團體賽、克拉術女子57公斤級（李宛庭、王品淳），以及跳水女子3公尺雙人跳板（陳百婕與陳百丹）都有機會在獎牌戰中為台灣爭光。
拳擊項目方面，中華隊兩位備受期待的女將將於預賽輪番上陣。中午12點，黃筱雯將率先出戰女子54公斤量級預賽；隨後在下午5點，陳念琴將在女子65公斤量級預賽中迎戰伊朗或印尼的選手，期盼能穩紮穩打，順利為中華隊搶下晉級門票。
中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強
廣受全台球迷矚目的棒球項目，將迎來最終的獎牌決定戰。中華成棒代表隊（包含林昱珉、劉基鴻等24名好手）將視前段賽事結果，於中午12點的銅牌戰中亮相，在岡崎球場或豐橋球場全力為台灣棒球爭取最高榮譽。
羽球賽場也將進入關鍵的8強淘汰賽階段。台灣一哥周天成將在男子單打8強賽碰頭馬來西亞或印尼的強敵；女子雙打則有兩組人馬分頭出擊，謝沛珊與洪恩慈將迎戰中國或南韓，林芝昀與許尹鏸則面對印尼或南韓組合；混合雙打部分，葉宏蔚與詹又蓁將對決泰國組合OUPTHONGRuttanapak及SUDJAIPRAPARATJ.，全力衝刺四強席位。
亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13（截至9/26，以官網數據為準）
|排名
|代表隊（國家/地區）
|金牌（G）
|銀牌（S）
|銅牌（B）
|獎牌總數
|1
|中國（CHN）
|107
|41
|28
|176
|2
|日本（JPN）
|31
|49
|49
|129
|3
|南韓（KOR）
|16
|21
|36
|73
|4
|烏茲別克（UZB）
|8
|17
|9
|34
|5
|哈薩克（KAZ）
|8
|8
|19
|35
|6
|泰國（THA）
|8
|7
|9
|24
|7
|伊朗（IRI）
|7
|14
|7
|28
|8
|巴林（BRN）
|7
|2
|2
|11
|9
|北韓（PRK）
|5
|5
|4
|14
|10
|印度（IND）
|4
|12
|14
|30
|11
|中國香港（HKG）
|4
|11
|14
|29
|12
|馬來西亞（MAS）
|4
|1
|7
|12
|13
|中華台北（TPE）
|2
|5
|17
|24
|14
|印尼（INA）
|2
|4
|17
|23
|15
|菲律賓（PHI）
|2
|2
|6
|10
|16
|卡達（QAT）
|2
|2
|1
|5
|17
|科威特（KUW）
|2
|1
|2
|5
|18
|塔吉克（TJK）
|2
|1
|1
|4
|19
|新加坡（SGP）
|1
|5
|3
|9
|20
|中國澳門（MAC）
|1
|4
|1
|6
|21
|越南（VIE）
|1
|1
|16
|18
|22
|約旦（JOR）
|1
|1
|1
|3
|22
|緬甸（MYA）
|1
|1
|1
|3
|24
|沙烏地阿拉伯（KSA）
|0
|2
|5
|7
|25
|吉爾吉斯（KGZ）
|0
|1
|3
|4
|26
|阿富汗（AFG）
|0
|1
|2
|3
|26
|伊拉克（IRQ）
|0
|1
|2
|3
|28
|黎巴嫩（LBN）
|0
|1
|1
|2
|28
|阿曼（OMA）
|0
|1
|1
|2
|30
|斯里蘭卡（SRI）
|0
|1
|0
|1
|30
|土庫曼（TKM）
|0
|1
|0
|1
|30
|阿拉伯聯合大公國（UAE）
|0
|1
|0
|1
|33
|柬埔寨（CAM）
|0
|0
|4
|4
|33
|巴基斯坦（PAK）
|0
|0
|4
|4
|35
|尼泊爾（NEP）
|0
|0
|2
|2
|36
|孟加拉（BAN）
|0
|0
|1
|1
|36
|汶萊（BRU）
|0
|0
|1
|1
|36
|蒙古（MGL）
|0
|0
|1
|1
|36
|敘利亞（SYR）
|0
|0
|1
|1
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
|東森電視
|有線電視相關亞運轉播
|線上平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦
|線上平台
|Hami Video
|手機、平板、電腦
更多「名古屋亞運」相關新聞。