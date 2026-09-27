我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運 中華代表團每日賽程表（9月27日）

運動種類 日本當地時間 項目(量級)及階段 參賽選手 對手國(姓名) 地點 備註 射箭 08:15 複合弓男子團體-16強淘汰賽 張正韋、顏子翔、陳界綸 岡崎中央綜合公園 射箭 08:45 複合弓男子團體-8強淘汰賽 張正韋、顏子翔、陳界綸 岡崎中央綜合公園 射箭 08:15 複合弓女子團體-16強淘汰賽 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 岡崎中央綜合公園 射箭 08:45 複合弓女子團體-8強淘汰賽 黃逸柔、陳怡瑄、陳芳翊 岡崎中央綜合公園 射箭 10:30 反曲弓混合團體-24強淘汰賽 岡崎中央綜合公園 射箭 11:00 反曲弓混合團體-16強淘汰賽 岡崎中央綜合公園 射箭 11:30 反曲弓混合團體-8強淘汰賽 岡崎中央綜合公園 射箭 11:00 複合弓混合團體-16強淘汰賽 岡崎中央綜合公園 射箭 11:30 複合弓混合團體-8強淘汰賽 岡崎中央綜合公園 射箭 11:45 反曲弓男子團體-24強淘汰賽 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 岡崎中央綜合公園 射箭 14:15 反曲弓男子團體-16強淘汰賽 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 岡崎中央綜合公園 射箭 14:45 反曲弓男子團體-8強淘汰賽 湯智鈞/鄭祥輝/林子翔 岡崎中央綜合公園 射箭 14:15 反曲弓女子團體-16強淘汰賽 風佑築/李彩綺/許芯慈 岡崎中央綜合公園 射箭 14:45 反曲弓女子團體-8強淘汰賽 風佑築/李彩綺/許芯慈 岡崎中央綜合公園 衝浪 08:24 女子第2輪 陳宛榆 印度 GAYEN Sugar Shanti 太平洋長灘 衝浪 12:36 女子第3輪 陳宛榆 太平洋長灘 電子競技 09:00/10:25/11:50/13:15 寶可夢大集結-8強賽 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 愛知天空展覽館 俟公布對戰時間、國家 電子競技 14:40/16:05 寶可夢大集結-4強賽 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 愛知天空展覽館 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 電子競技 17:30 寶可夢大集結-金牌戰 劉庭禕/秦詠期/郭頤碩/胡新睿/陳益田/劉祥 愛知天空展覽館 *獎牌賽(視賽果晉級) 馬術 09:30 馬場馬術–個人決賽 葉繡華 JRA馬事公苑 馬術 09:30 馬場馬術–個人決賽 熊天祺 JRA馬事公苑 馬術 09:30 馬場馬術–個人決賽 王玉君 JRA馬事公苑 馬術 09:30 馬場馬術–個人決賽 陳怡如 JRA馬事公苑 射擊 09:40 女子25公尺手槍-個人資格賽 田家榛 愛知縣綜合射擊場 射擊 09:40 女子25公尺手槍個人慢射資格賽 陳俞如 愛知縣綜合射擊場 射擊 09:40 女子25公尺手槍個人慢射資格賽 鄭晏晴 愛知縣綜合射擊場 射擊 09:40 女子25公尺手槍團體慢射資格賽 田家榛/陳俞如/鄭晏晴 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 男子不定向飛靶個人資格賽 楊昆弼 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 女子不定向飛靶個人資格賽 林怡君 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 女子不定向飛靶個人資格賽 劉宛渝 愛知縣綜合射擊場 擊劍 10:50 男子銳劍團體-16強 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 吉爾吉斯 愛知縣國際展示場 擊劍 12:50 男子銳劍團體-8強 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 香港或阿拉伯聯合大公國 愛知縣國際展示場 俟賽果公布對戰時間及國家 擊劍 16:20 男子銳劍團體-4強賽 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 愛知縣國際展示場 *獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家) 擊劍 18:40 男子銳劍團體-金牌賽 李讓、葛屹盧、徐敬文、吳俊明 愛知縣國際展示場 *獎牌賽 (俟賽果公布對戰時間及國家) 壘球 11:00 壘球-小組賽 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 菲律賓 安城綜合運動公園壘球場 羽球 13:00 男子單打-8強賽 周天成 馬來西亞或印尼 一宮市総合体育館 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 羽球 09:30 女子雙打-8強賽 謝沛珊/洪恩慈 中國或南韓 一宮市総合体育館 俟賽果晉級及公布對戰時間、國家 羽球 09:30 女子雙打-8強賽 林芝昀/許尹鏸 印尼或南韓 一宮市総合体育館 俟公布對戰時間、國家 羽球 09:30 混合雙打-8強賽 葉宏蔚/詹又蓁 泰國 OUPTHONG Ruttanapak/SUDJAIPRAPARAT J. 一宮市総合体育館 俟公布對戰時間 克拉術 09:30 女子-57公斤量級-32強賽 李宛庭 泰國 MATHITANO Chanyanuch 愛知縣武道館 克拉術 10:30 女子-57公斤量級-16強賽 李宛庭 塔吉克 QALANDAROVA Shohida 愛知縣武道館 克拉術 11:30 女子-57公斤量級-8強賽 李宛庭 愛知縣武道館 克拉術 14:00 女子-57公斤量級-4強賽 李宛庭 愛知縣武道館 俟賽果晉級及公布對戰國家 克拉術 10:20 女子-57公斤量級-16強賽 王品淳 菲律賓或土庫曼 愛知縣武道館 俟賽果晉級及公布對戰國家 克拉術 11:20 女子-57公斤量級-8強賽 王品淳 愛知縣武道館 視賽果晉級 克拉術 14:00 女子-57公斤量級-4強賽 李宛庭、王品淳 愛知縣武道館 *獎牌賽(視賽果晉級) 克拉術 15:00 女子-57公斤量級-金牌戰 李宛庭、王品淳 愛知縣武道館 *獎牌賽(視賽果晉級) 跳水 10:00 女子3公尺雙人跳板跳水-決賽 陳百婕/陳百丹 東京水上運動中心 *獎牌賽 網球 11:00 女子單打-第1輪 楊亞依 印尼 REINNAMAH Meydiana 名古屋市東山公園網球中心 網球 12:00 女子單打-第1輪 葛藍喬安娜 蒙古 CHOGSOMJAV Martaa 名古屋市東山公園網球中心 網球 12:00 男子雙打-第1輪 吳東霖/黃琮豪 烏茲別克 FOMIN Sergey/SULTANOV Khumoyun 名古屋市東山公園網球中心 棒球 12:00 棒球-銅牌戰 劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允 岡崎球場/豐橋球場 俟賽果晉級及公布對戰國家 棒球 18:30 棒球-金牌戰 劉致榮/黃玠瀚/徐翔聖/王彥程/游宗儒/林昱珉/陽柏翔/郭子銓/林佾葳/王宇傑/王政浩/蔡瑋泰/張翔/陳敏賜/高育瑋/李亦崴/黃韋盛/林雨力/劉基鴻/郭定泓/陳晨威/朱迦恩/楊振裕/陳孝允 岡崎球場/豐橋球場 俟賽果晉級及公布對戰國家 自由車 11:15 男子BMX花式賽決賽 鄭喬鴻 愛知縣國際展覽中心 *獎牌賽 拳擊 12:00 女子54公斤量級-預賽 黃筱雯 西尾市綜合體育館 拳擊 17:00 女子65公斤量級-預賽 陳念琴 伊朗或印尼 西尾市綜合體育館 排球 19:00 男子小組賽D組 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 中國 小牧市公園競技場 曲棍球 13:00 女子A組 姚雯瑄/楊婉雯/范惠雲/王詩涵/蔡辰蔚/廖浿珊/陳亭君/張芝賢/張子菱/黃鈺婷/毛宜暄/卜令美/王語裘/朱怡君/黃珮綸/羅紫茵/賴雅涵/葉舒琴/李采翊/王文岑 孟加拉 岐阜縣綠地體育場 田徑 11:08 男子十項全能-110公尺跨欄 王晨佑 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 11:00 男子十項全能-110公尺跨欄 卓家玄 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 11:40 男子十項全能-鐵餅 王晨佑 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 11:40 男子十項全能-鐵餅 卓家玄 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 12:05 男子400公尺跨欄-預賽 林仲威 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 12:21 男子400公尺跨欄-預賽 陳建榮 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 12:35 女子400公尺跨欄-預賽 羅佩琳 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 12:43 女子400公尺跨欄-預賽 鍾欣儒 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 12:40 男子跳遠-資格賽 林昱堂 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 13:20 男子十項全能-撐竿跳 王晨佑 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 13:20 男子十項全能-撐竿跳 卓家玄 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 19:05 男子十項全能-標槍 王晨佑 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 19:05 男子十項全能-標槍 卓家玄 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 19:35 男子200公尺-決賽 葛吳諺明 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽(視賽果晉級) 田徑 19:45 男子跳高-決賽 傅兆玄 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 20:08 男子110公尺跨欄-決賽 謝元愷、林翊凱 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽(視賽果晉級) 田徑 20:23 女子100公尺跨欄-決賽 張博雅、易柏安 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽(視賽果晉級) 田徑 20:36 男子800公尺-預賽 黃俊翔 名古屋瑞穗公園體育場 田徑 21:03 女子標槍-決賽 李慧君、朱品薰 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 21:10 男子十項全能-1500公尺 王晨佑、卓家玄 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 22:12 男子4*100公尺接力-預賽 楊俊瀚、陳玟溥、黃左軍、林昱堂、林柏勳、賴柏翔、葛吳諺明 名古屋瑞穗公園體育場 舉重 13:30 女子69KG級-決賽 陳玟卉 名古屋市中小企業振興會館 *獎牌賽

舉重、田徑、電競力拚獎牌 林郁婷、陳念琴拳力出擊

中華隊棒球搶銅牌 周天成挑戰晉級四強

排名 代表隊（國家/地區） 金牌（G） 銀牌（S） 銅牌（B） 獎牌總數 1 中國（CHN） 107 41 28 176 2 日本（JPN） 31 49 49 129 3 南韓（KOR） 16 21 36 73 4 烏茲別克（UZB） 8 17 9 34 5 哈薩克（KAZ） 8 8 19 35 6 泰國（THA） 8 7 9 24 7 伊朗（IRI） 7 14 7 28 8 巴林（BRN） 7 2 2 11 9 北韓（PRK） 5 5 4 14 10 印度（IND） 4 12 14 30 11 中國香港（HKG） 4 11 14 29 12 馬來西亞（MAS） 4 1 7 12 13 中華台北（TPE） 2 5 17 24 14 印尼（INA） 2 4 17 23 15 菲律賓（PHI） 2 2 6 10 16 卡達（QAT） 2 2 1 5 17 科威特（KUW） 2 1 2 5 18 塔吉克（TJK） 2 1 1 4 19 新加坡（SGP） 1 5 3 9 20 中國澳門（MAC） 1 4 1 6 21 越南（VIE） 1 1 16 18 22 約旦（JOR） 1 1 1 3 22 緬甸（MYA） 1 1 1 3 24 沙烏地阿拉伯（KSA） 0 2 5 7 25 吉爾吉斯（KGZ） 0 1 3 4 26 阿富汗（AFG） 0 1 2 3 26 伊拉克（IRQ） 0 1 2 3 28 黎巴嫩（LBN） 0 1 1 2 28 阿曼（OMA） 0 1 1 2 30 斯里蘭卡（SRI） 0 1 0 1 30 土庫曼（TKM） 0 1 0 1 30 阿拉伯聯合大公國（UAE） 0 1 0 1 33 柬埔寨（CAM） 0 0 4 4 33 巴基斯坦（PAK） 0 0 4 4 35 尼泊爾（NEP） 0 0 2 2 36 孟加拉（BAN） 0 0 1 1 36 汶萊（BRU） 0 0 1 1 36 蒙古（MGL） 0 0 1 1 36 敘利亞（SYR） 0 0 1 1

亞運轉播平台整理

收看管道 平台／頻道 支援裝置與說明 電視頻道 中華電信MOD 愛爾達體育1至4台，第200至203頻道 電視頻道 東森電視 有線電視相關亞運轉播 線上平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦 線上平台 Hami Video 手機、平板、電腦

2026年第20屆名古屋亞運會賽事如火如荼進行，目前以2金5銀17銅暫居獎牌榜第13名的中華代表團，今（27）日將迎來多線出擊的關鍵賽程日；除了舉重女將陳玟卉在女子69公斤級強勢爭金、成棒代表隊出戰獎牌戰之外，田徑、自由車花式賽、電子競技及克拉術等項目亦有多名好手向頒獎台發起衝擊，羽球好手周天成也要嘗試闖進男單四強，力拚為我國代表團獎牌庫持續添金補銀。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。2026名古屋亞運進入27日賽程，中華代表團有望在多個項目進帳獎牌。舉重女將陳玟卉將在女子69KG級決賽中登場，力拚站上頒獎台；自由車男子BMX花式賽決賽則有鄭喬鴻出戰爭取榮耀。田徑賽場更是迎來奪牌大爆發的機會，包含傅兆玄的男子跳高決賽、李慧君與朱品薰的女子標槍決賽，以及王晨佑與卓家玄的男子十項全能最終戰1500公尺決賽。此外若晉級順利，電子競技「寶可夢大集結」項目、擊劍男子銳劍團體賽、克拉術女子57公斤級（李宛庭、王品淳），以及跳水女子3公尺雙人跳板（陳百婕與陳百丹）都有機會在獎牌戰中為台灣爭光。拳擊項目方面，中華隊兩位備受期待的女將將於預賽輪番上陣。中午12點，黃筱雯將率先出戰女子54公斤量級預賽；隨後在下午5點，陳念琴將在女子65公斤量級預賽中迎戰伊朗或印尼的選手，期盼能穩紮穩打，順利為中華隊搶下晉級門票。廣受全台球迷矚目的棒球項目，將迎來最終的獎牌決定戰。中華成棒代表隊（包含林昱珉、劉基鴻等24名好手）將視前段賽事結果，於中午12點的銅牌戰中亮相，在岡崎球場或豐橋球場全力為台灣棒球爭取最高榮譽。羽球賽場也將進入關鍵的8強淘汰賽階段。台灣一哥周天成將在男子單打8強賽碰頭馬來西亞或印尼的強敵；女子雙打則有兩組人馬分頭出擊，謝沛珊與洪恩慈將迎戰中國或南韓，林芝昀與許尹鏸則面對印尼或南韓組合；混合雙打部分，葉宏蔚與詹又蓁將對決泰國組合OUPTHONGRuttanapak及SUDJAIPRAPARATJ.，全力衝刺四強席位。