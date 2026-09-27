底特律老虎隊傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander）今（27）日在老虎隊主場完成生涯最終戰，隨著他牽著女兒走下投手丘，正式告別長達21年的職棒生涯，許多資深台灣球迷的青春也隨之畫下句點。在2006年至2008年間，正是台灣球迷熬夜守候王建民先發的「建仔狂熱」時期，當時的美國聯盟投手丘正處於群星璀璨的黃金年代。如今隨著最後一位現役傳奇韋蘭德引退，當年那些叱吒風雲、與王建民爭奪勝投王與賽揚獎：桑塔納（Johan Santana）、哈樂戴（Roy Halladay）和沙巴西亞（CC Sabathia）等強投們，後來結局如何？
「神之左手」桑塔納，傷病無情摧毀的巔峰
效力明尼蘇達雙城隊時期的桑塔納，是王建民在2006年角逐賽揚獎的最大對手。他當年以19勝、防禦率2.77、245次三振奪下投手三冠王與全票賽揚獎。轉戰紐約大都會隊後，他雖然在2012年投出大都會隊史首場無安打比賽，但隨後遭遇嚴重的肩膀關節囊撕裂傷。
自2012年賽季結束後，桑塔納便未曾再站上大聯盟投手丘，最終在無盡的復健中黯然結束球員生涯。
「大夫」哈勒戴，英年早逝的名人堂傳奇
哈勒戴以精準的控球與極致的伸卡球聞名，曾分別在美聯與國聯奪下賽揚獎，並在2010年締造完全比賽與季後賽無安打比賽的壯舉。他在2013年因背部與肩膀傷勢宣布退休。然而在2017年11月，哈勒戴駕駛輕型飛機在墨西哥灣發生墜機意外，不幸英年早逝，享年僅40歲。
2019年他以高票入選美國棒球名人堂，而曾效力過的多倫多藍鳥隊與費城費城人隊，也分別將他的32號與34號球衣永久退休。
「沙胖」沙巴西亞，轉型成功的250勝巨投
擁有龐大體型與左投優勢的沙巴西亞，在2007年效力克里夫蘭印地安人隊時奪下美聯賽揚獎。轉戰紐約洋基隊後，他不僅拿下世界大賽冠軍，更在生涯後期因應球威下降而成功改變投球型態，成為一名出色的技巧派投手。沙巴西亞於2019年退休，生涯累積251勝與3093次三振。他在2025年首次獲得候選資格便高票入選名人堂，洋基隊更在今年（2026年）9月26日，正式為他的52號球衣舉辦了退休儀式。
「最後的傳奇」韋蘭德，戰至43歲的長青樹
當時最年輕的韋蘭德（Justin Verlander），2006年與王建民一銅大放異彩並奪下新人王，是這個黃金梯次中戰鬥到最後一刻的男人。他挺過手肘韌帶置換手術，生涯累積266勝、3560次三振，並囊括3座賽揚獎與2枚冠軍戒指。43歲的他在底特律主場主投5.1局飆出6次三振，在妻女陪伴與滿場球迷的歡呼聲中交棒退場，為自己的傳奇生涯寫下最童話般的完美結局。
歲月無情，當年這些在投手丘上不可一世的巨星，有的因傷早夭、有的意外驟逝、也有的功成身退步入古柏鎮。韋蘭德的最後一投，正式宣告了那個強投輩出、讓無數台灣球迷熱血沸騰的時代，徹底成為了歷史。
當年4大名投最終成績與退役年份
我是廣告 請繼續往下閱讀
效力明尼蘇達雙城隊時期的桑塔納，是王建民在2006年角逐賽揚獎的最大對手。他當年以19勝、防禦率2.77、245次三振奪下投手三冠王與全票賽揚獎。轉戰紐約大都會隊後，他雖然在2012年投出大都會隊史首場無安打比賽，但隨後遭遇嚴重的肩膀關節囊撕裂傷。
自2012年賽季結束後，桑塔納便未曾再站上大聯盟投手丘，最終在無盡的復健中黯然結束球員生涯。
哈勒戴以精準的控球與極致的伸卡球聞名，曾分別在美聯與國聯奪下賽揚獎，並在2010年締造完全比賽與季後賽無安打比賽的壯舉。他在2013年因背部與肩膀傷勢宣布退休。然而在2017年11月，哈勒戴駕駛輕型飛機在墨西哥灣發生墜機意外，不幸英年早逝，享年僅40歲。
2019年他以高票入選美國棒球名人堂，而曾效力過的多倫多藍鳥隊與費城費城人隊，也分別將他的32號與34號球衣永久退休。
擁有龐大體型與左投優勢的沙巴西亞，在2007年效力克里夫蘭印地安人隊時奪下美聯賽揚獎。轉戰紐約洋基隊後，他不僅拿下世界大賽冠軍，更在生涯後期因應球威下降而成功改變投球型態，成為一名出色的技巧派投手。沙巴西亞於2019年退休，生涯累積251勝與3093次三振。他在2025年首次獲得候選資格便高票入選名人堂，洋基隊更在今年（2026年）9月26日，正式為他的52號球衣舉辦了退休儀式。
當時最年輕的韋蘭德（Justin Verlander），2006年與王建民一銅大放異彩並奪下新人王，是這個黃金梯次中戰鬥到最後一刻的男人。他挺過手肘韌帶置換手術，生涯累積266勝、3560次三振，並囊括3座賽揚獎與2枚冠軍戒指。43歲的他在底特律主場主投5.1局飆出6次三振，在妻女陪伴與滿場球迷的歡呼聲中交棒退場，為自己的傳奇生涯寫下最童話般的完美結局。
歲月無情，當年這些在投手丘上不可一世的巨星，有的因傷早夭、有的意外驟逝、也有的功成身退步入古柏鎮。韋蘭德的最後一投，正式宣告了那個強投輩出、讓無數台灣球迷熱血沸騰的時代，徹底成為了歷史。
|球員
|生涯勝敗
|防禦率（ERA）
|三振數（K）
|最後出賽年份
|名人堂狀態
|韋蘭德（Justin Verlander）
|266勝159敗
|3.33
|3560
|2026年
|尚未具備資格（預計2032年取得資格）
|沙巴西亞（CC Sabathia）
|251勝161敗
|3.74
|3093
|2019年
|是（2025年入選）
|哈勒戴（Roy Halladay）
|203勝105敗
|3.38
|2117
|2013年
|是（2019年入選）
|桑塔納（Johan Santana）
|139勝78敗
|3.20
|1988
|2012年
|否（2018年得票率未達門檻遭淘汰）
|王建民（Chien-Ming Wang）
|68勝34敗
|4.36
|364
|2016年
|否