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球員 生涯勝敗 防禦率（ERA） 三振數（K） 最後出賽年份 名人堂狀態 韋蘭德（Justin Verlander） 266勝159敗 3.33 3560 2026年 尚未具備資格（預計2032年取得資格） 沙巴西亞（CC Sabathia） 251勝161敗 3.74 3093 2019年 是（2025年入選） 哈勒戴（Roy Halladay） 203勝105敗 3.38 2117 2013年 是（2019年入選） 桑塔納（Johan Santana） 139勝78敗 3.20 1988 2012年 否（2018年得票率未達門檻遭淘汰） 王建民（Chien-Ming Wang） 68勝34敗 4.36 364 2016年 否

底特律老虎隊傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander）今（27）日在老虎隊主場完成生涯最終戰，隨著他牽著女兒走下投手丘，正式告別長達21年的職棒生涯，許多資深台灣球迷的青春也隨之畫下句點。在2006年至2008年間，正是台灣球迷熬夜守候王建民先發的「建仔狂熱」時期，當時的美國聯盟投手丘正處於群星璀璨的黃金年代。如今隨著最後一位現役傳奇韋蘭德引退，當年那些叱吒風雲、與王建民爭奪勝投王與賽揚獎：桑塔納（Johan Santana）、哈樂戴（Roy Halladay）和沙巴西亞（CC Sabathia）等強投們，後來結局如何？效力明尼蘇達雙城隊時期的桑塔納，是王建民在2006年角逐賽揚獎的最大對手。他當年以19勝、防禦率2.77、245次三振奪下投手三冠王與全票賽揚獎。轉戰紐約大都會隊後，他雖然在2012年投出大都會隊史首場無安打比賽，但隨後遭遇嚴重的肩膀關節囊撕裂傷。自2012年賽季結束後，桑塔納便未曾再站上大聯盟投手丘，最終在無盡的復健中黯然結束球員生涯。哈勒戴以精準的控球與極致的伸卡球聞名，曾分別在美聯與國聯奪下賽揚獎，並在2010年締造完全比賽與季後賽無安打比賽的壯舉。他在2013年因背部與肩膀傷勢宣布退休。然而在2017年11月，哈勒戴駕駛輕型飛機在墨西哥灣發生墜機意外，不幸英年早逝，享年僅40歲。2019年他以高票入選美國棒球名人堂，而曾效力過的多倫多藍鳥隊與費城費城人隊，也分別將他的32號與34號球衣永久退休。擁有龐大體型與左投優勢的沙巴西亞，在2007年效力克里夫蘭印地安人隊時奪下美聯賽揚獎。轉戰紐約洋基隊後，他不僅拿下世界大賽冠軍，更在生涯後期因應球威下降而成功改變投球型態，成為一名出色的技巧派投手。沙巴西亞於2019年退休，生涯累積251勝與3093次三振。他在2025年首次獲得候選資格便高票入選名人堂，洋基隊更在今年（2026年）9月26日，正式為他的52號球衣舉辦了退休儀式。當時最年輕的韋蘭德（Justin Verlander），2006年與王建民一銅大放異彩並奪下新人王，是這個黃金梯次中戰鬥到最後一刻的男人。他挺過手肘韌帶置換手術，生涯累積266勝、3560次三振，並囊括3座賽揚獎與2枚冠軍戒指。43歲的他在底特律主場主投5.1局飆出6次三振，在妻女陪伴與滿場球迷的歡呼聲中交棒退場，為自己的傳奇生涯寫下最童話般的完美結局。歲月無情，當年這些在投手丘上不可一世的巨星，有的因傷早夭、有的意外驟逝、也有的功成身退步入古柏鎮。韋蘭德的最後一投，正式宣告了那個強投輩出、讓無數台灣球迷熱血沸騰的時代，徹底成為了歷史。