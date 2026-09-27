高雄新崛江商圈過去是年輕人潮流文化聖地，更擁有「高雄西門町」之稱，但近年來新崛江商圈逐漸沒落，不少店家扛不住選擇撤出，讓在地一片死寂。中秋節連假期間，就有民眾實地前往當地逛街，發現新堀江商圈早已淪為空城，路上一排店面都在出租，街道上逛街人潮也不多。對此，就有在地人點出新堀江沒落敗筆，在於商圈轉移、電商崛起與高昂租金等，坦言「這很正常，更多人選擇有冷氣的百貨」。
新崛江商圈「連假淪空城」！「整排店全出租」在地人超心寒
一名網友在Threads發文，透露在中秋節連假期間到高雄新崛江商圈晃晃，沒想到幾乎整排店面都在出租，並貼出影片證明，從畫面中可見不少大型店面都貼出出租廣告，加上明明是連假期間，影片中的行人卻不超過10名，看似相當冷清，也讓網友感嘆「我們7年級生的回憶不見了，全部在租」。
貼文曝光後，隨即引發在地人有感而發，點出商圈轉移，加上房租高昂問題，導致店家不願進駐，進一步導致遊客不願來逛，「商圈轉移了，高雄人喜歡去有冷氣的像是夢時代和漢神巨蛋」、「這很正常，商圈轉移，消費型態改變，更多人選擇有冷氣的百貨」、「這邊連在地人都不逛，整個商圈毫無經營 」。
新崛江商圈為什麼沒落了？4大敗筆曝光
高雄新崛江商圈位於高雄市新興區五福二路與中山一路口附近，過去是南台灣最具代表性的年輕人潮流商圈，並有「高雄西門町」稱號，商圈內販售各式潮流服飾與流行配件，是年輕族群尋找獨特風格與時髦穿搭的天堂，街區內也聚集了不少特色小吃、手搖飲料、韓式拍貼機店等。
但近年新崛江商圈逐漸沒落，主要因在地商圈與重心轉移，隨著捷運通車與發展，高雄的商業與人潮逐漸往其他地區移動，例如巨蛋商圈、義享天地或夢時代等結合大型停車、冷氣與多功能娛樂的百貨，加上過去新堀江主要以販售流行服飾為主，但在電商與網購發達的現代，已逐漸失去獨特性。
相較於百貨，新堀江也缺乏大型停車空間，對現代人吸引力不高，加上在地人潮減少，但部分租金行情居高不下，店家利潤被壓縮不少，許多老牌或連鎖店家不堪長期虧損而選擇撤出，在今年大統五福百貨也因租約到期正式熄燈，勢必嚴重影響整體商圈人流。
商圈拚復活！新崛江轉型引進夜店、餐酒館：店家最高140萬補助
針對新崛江商圈未來發展，部分店家也逐漸轉型，開始引入夜店、特色餐酒館、潮流玩具與大型遊憩體驗店等店面，像是新堀江商圈就有全台唯一的戰鬥陀螺專業競技場地，吸引年輕族群回流，盼讓沉寂已久的高雄新堀江商圈再度復活。
除了多型態店家進駐以外，高雄市政府經發局在去（2025）年也推動「玉竹+好店進駐補助計畫」，提供店家最高140萬元的補助金，並配合中央公園商圈的硬體改造工程，力求翻轉商圈面貌。
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一名網友在Threads發文，透露在中秋節連假期間到高雄新崛江商圈晃晃，沒想到幾乎整排店面都在出租，並貼出影片證明，從畫面中可見不少大型店面都貼出出租廣告，加上明明是連假期間，影片中的行人卻不超過10名，看似相當冷清，也讓網友感嘆「我們7年級生的回憶不見了，全部在租」。
新崛江商圈為什麼沒落了？4大敗筆曝光
高雄新崛江商圈位於高雄市新興區五福二路與中山一路口附近，過去是南台灣最具代表性的年輕人潮流商圈，並有「高雄西門町」稱號，商圈內販售各式潮流服飾與流行配件，是年輕族群尋找獨特風格與時髦穿搭的天堂，街區內也聚集了不少特色小吃、手搖飲料、韓式拍貼機店等。
相較於百貨，新堀江也缺乏大型停車空間，對現代人吸引力不高，加上在地人潮減少，但部分租金行情居高不下，店家利潤被壓縮不少，許多老牌或連鎖店家不堪長期虧損而選擇撤出，在今年大統五福百貨也因租約到期正式熄燈，勢必嚴重影響整體商圈人流。
針對新崛江商圈未來發展，部分店家也逐漸轉型，開始引入夜店、特色餐酒館、潮流玩具與大型遊憩體驗店等店面，像是新堀江商圈就有全台唯一的戰鬥陀螺專業競技場地，吸引年輕族群回流，盼讓沉寂已久的高雄新堀江商圈再度復活。
除了多型態店家進駐以外，高雄市政府經發局在去（2025）年也推動「玉竹+好店進駐補助計畫」，提供店家最高140萬元的補助金，並配合中央公園商圈的硬體改造工程，力求翻轉商圈面貌。