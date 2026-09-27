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▲岳翎（右）傳出當年為了給謝祖武（左）安全感，訂下拍戲「三不規則」。（圖／翻攝自新浪娛樂）

女星岳翎以《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等代表作紅遍兩岸三地，其中最為人所知的莫過於和謝祖武的一段情，兩人交往3年便分手，岳翎透露原因是公開戀情壓力大、再加上自認脾氣不好，導致戀情告吹，遭傳消失半年療傷。不過雙方並未交惡，岳翎與謝祖武分手7年後還一起演夫妻，甚至謝祖武結婚時，她也大方致電道賀。2005年岳翎宣布結婚，並為愛遠赴加拿大定居，放棄20年的演藝生涯，息影至今超過20年。「瓊女郎」之一的岳翎，有著清新氣質、一雙水汪汪的大眼，接連演出多部戲劇作品，精湛演技獲得肯定，更坐穩當時台灣戲劇圈女神的地位。而她的感情世界也備受討論，其中與謝祖武的一段情最轟動，甚至傳出岳翎為了給對方安全感，訂下拍戲「三不規則」不抱、不吻、不能有床戲，只不過兩人交往僅3年就宣布分手。多年後岳翎提及分手原因，坦言當年公開戀情壓力太大，再加上自認脾氣不太好，種種因素導致分手，澄清並非第三者介入。而兩人分手也並未交惡，7年後在戲劇《啞巴新娘》中演出苦情夫妻，互動不尷尬還相當有默契，甚至謝祖武結婚時，岳翎也大方致電道賀。另外，岳翎曾在《康熙來了》透露，謝祖武是她唯一交往的圈內人，其他都是以訛傳訛，不過岳翎直言交往圈內人沒有隱私，總被問何時結婚、有沒有吵架、情人節會送什麼禮物的繁瑣的問題，最後索性不與男藝人談戀愛。2005年岳翎無預警宣布結婚，並為愛遠赴加拿大，放棄20年的演藝工作，如今生活相當低調。多年前有人在加拿大的超市遇見岳翎，透露她氣質依舊親切、溫柔婉約，打扮樸素的她，身旁則是結婚多年的老公，看起來過得十分幸福。而話題也立刻引起網友熱議：「她息影後被撞見幾乎每次都跟先生出雙入對，真是出奇的恩愛」、「近幾年路人看到她，結論幾乎都是一樣形象，氣質不減當年」、「女神就是女神。」