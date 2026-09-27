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週一「好友分享日」買一送一！中信uniopen聯名卡卡友獨享

週二輕食下午茶8折優惠！經典美式搭配起司可頌、起司蛋糕

秋季限定加碼！星沁爽「特大杯單一價99元」快閃優惠

咖啡控快衝！9月28日教師節當天，持中國信託uniopen聯名卡到星巴克實體門市，可享每週一限定的「飲料好友分享日」買一送一優惠，符合條件最多可買二送二；另外每週二還有指定咖啡輕食組合8折，加上星沁爽特大杯99元限時優惠，喜歡喝星巴克的咖啡控別錯過。本篇整理星巴克買一送一、9/28優惠、uniopen卡、支付方式及不適用品項一次看。開啟活力一週，絕不能錯過星巴克的買一送一回饋！自2026年7月1日至12月31日，活動期間每週一於11:00至20:00，持中國信託uniopen聯名卡至星巴克實體門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯即由星巴克免費招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。2026年7月1日至12月31日每週一（包含9月28日週一教師節）雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲品。除了週一的咖啡分享日，每週二持中國信託uniopen聯名卡刷卡消費，同樣可享有星巴克指定的飲料糕點組合8折優惠，無論是上班族早餐或是下午茶充電都能省錢。大杯美式咖啡＋起司里肌可頌（可加價更換為起司牛肉可頌）。大杯美式咖啡＋經典起司蛋糕（可更換為法式岩漿巧克力蛋糕）。組合內飲料皆可加價升級為大杯那堤。✔️指定支付管道：必須使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）或附加電子票證（icash 2.0）單筆全額支付。❌不適用支付：星巴克隨行卡、星巴克APP、LINE Pay、OPEN錢包、icash Pay等行動支付管道。喜歡清涼果香風味的民眾也有福了，星巴克自2026年9月9日起至11月3日，針對廣受好評的星沁爽系列推出特惠，特大杯單一價只要99元。◾草莓巴西莓風味檸檬／椰奶/冰雪星沁爽◾芒果火龍果檸檬／椰奶／冰雪星沁爽◾蘋果山竹風味爆爆檸檬／椰奶星沁爽上述優惠均不適用於外送外賣、車道服務、預訂及行動預點服務；部分指定門市不參與好友分享活動。「星沁爽99元」優惠亦不適用於機場管制區內門市及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。