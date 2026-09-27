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中秋連假，民進黨台北市長參選人沈伯洋積極跑地方行程，吸引不少選民目光。近期有民眾發文表示，若年底11月28日投票當天穿運動品牌「Puma」的衣服或鞋子前往投票，是否涉及違規助選？對此，沈伯洋昨（26）日表示，好問題，要看中選會認定。而中選會強調，具體個案是否違法，將依法審議。沈伯洋的英文名字叫做「Puma」，原因是學生時期打籃球，經常穿該運動品牌的衣服，所以同學和球友叫他Puma。之後，在補習班教刑法時，也曾以「撲馬」作為藝名，最後護照名字也改為「Puma Shen」。在國外寫論文、發表文章以及出席國外國會聽證會時，都是使用 Puma 。不過，最近有民眾好奇若投票日當天穿有「Puma 」logo的衣服，是否可能涉嫌違規助選。中選會說，是否構成幫助特定候選人當選的行為，應依一般社會通念整體觀察，判斷是否足以產生促請大眾支持特定候選人的聯想；至於具體個案是否違反《公職人員選舉罷免法》規定，將依法審議。