我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《蘭香如故》的結局，可在點映禮搶先收看。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

由劉學義、譚松韻等人主演的陸劇《蘭香如故》，在近日引發高度話題。而官方微博在24日公開追劇日曆，除了宣布不分上下季，一路播到大結局，以及從每日更新2集改為1集外，官方也透露追劇祕訣，騰訊視頻平台的點映禮可以搶先看到大結局。《蘭香如故》的官方微博在24日公開追劇日曆，將每日更新2集改為1集，因此預計在10月中，就可以看到大結局。不過官方也透露騰訊視頻平台的會員，不僅可以每天搶先看一集，還可在點映禮先看到大結局。而要如何加入點映禮，只要購買點映禮禮包的會員，可以一次性獲得最後6至8集的「觀看券」，甚至可以提前看到大結局。除了能提早看劇，平台有時還會邀請該劇的導演、編劇及核心男女主角等演員陣容進行線上直播。觀眾可以在直播中一邊看演員互動、聽幕後八卦，一邊收看大結局。事實上，由於中國廣電局規定，電視劇集數不可超過40集，不然就要分成上下2季播出。因此有47集的《蘭香如故》，原本預計從第31集開始就會變成第二季的《香氣長傳》。不過劇組則在日前宣布將會一路播到大結局，只是原本每日更2集的模式，會從27日變成只更1集。