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底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇的大聯盟菜鳥球季正式落幕，儘管今（28）日在對陣匹茲堡海盜隊的例行賽收官戰中4打數吞下2K，但在8局下最後打席遭到三振後，他因不甘心而直接在場上「徒手折斷球棒」的霸氣一幕不僅在社群上瘋傳，更吸引大聯盟官方記者與老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）的高度關注與讚賞：「他就是這麼好勝，儘管這只是無關緊要的一場比賽。」李灝宇昨日擔任先發第2棒、二壘手，8局下半2人出局後迎來本季個人最後一次打擊機會。在2好球落後下，他面對一顆偏高速球揮空遭到三振。走下打擊區時，不甘心的李灝宇直接將手中的球棒往大腿一折，球棒應聲斷成兩截。事實上，李灝宇過去在小聯盟時期就曾多次展現這項「招牌絕技」。去年7月3A的一場比賽中，他就曾因被三振而氣得用雙手加大腿怒折球棒，當時影片便曾引發網友熱議，紛紛驚呼：「還以為球棒是紙糊的。」如今這項招牌好戲在大聯盟收官戰重現，再次展現他的真性情。李灝宇折斷球棒的畫面曝光後，大聯盟官網記者貝克（Jason Beck）隨即發文表示：「李灝宇在他的菜鳥球季做出了許多令人印象深刻的事，而這一幕絕對名列前茅。」美國網友也在貼文下熱烈討論，感嘆球棒的斷裂聲甚至能傳到看台走廊，更有不少老球迷聯想到大聯盟傳奇球星傑克森（Bo Jackson）當年經典的折斷棒子畫面，紛紛留言大讚：「這簡直是傑克森再現。」對於子弟兵的失控舉動，老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）同樣給予高度評價：「這展現了他到底有多想贏。在球季的最後一天，一場大家都覺得無關緊要的比賽，對他來說卻絕對不是毫無意義的。雖然他當時非常沮喪，但我很高興看到他展現出這種渴望與競爭心。」李灝宇在大聯盟的首個賽季出賽114場，繳出10轟、87安、46分打點、打擊率.264的優異成績，多項數據均刷新台灣野手在大聯盟的單季紀錄。