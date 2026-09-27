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中秋連假不出國了？「成年人行程」被推爆：此生最爽

▲有民眾坦言，30歲過後已無法安排出國暴走行程，並改以室內行程度過連假。(圖／桃園機場臉書)

連假首兩日機場擠爆29萬人！一票人反選擇躺平：回娘家廢好廢滿

▲桃園國際機場6天疏運期（9月24日至29日）總旅運量預估達93萬人次，桃園機場公司航班運量預報，24、25日連兩天湧入近29萬人出入境。（圖／機場公司提供）

認為連假機場人潮爆滿、機票住宿價格翻倍，寧願選擇在家追劇、睡覺來達到「真正放鬆」，不只省錢還能花更多時間在自己身上，避免因「收假症候群」和旅行帶來的疲勞

甚至有不少家長推薦「回娘家」，強調娘家是連假避風港，把小孩送回外婆家，不只能讓家人幫忙疼愛與管教，媽媽還能重溫當媽寶的日子

▲在台灣有一票人不願出門人擠人，認為連假機場人潮爆滿、機票住宿價格翻倍，寧願選擇在家追劇、睡覺來達到「真正地放鬆」。（示意圖／Pexels）

2026中秋連假從9月25日至28日連放4天，今（27）日正式進入連假第三天，不少人安排假期出國遊玩，或是前往熱門景點踏青。比起人擠人的景點，「沒有安排的安排」或「回娘家當媽寶」往往才是最佳的充電方式。每當有放假多天的連假到來，不少人都會安排出國旅遊，但有女網友過去在Dcard發文，表示隨著年齡增長，，雖然看似越來越宅，卻稱讚可以更充實生活。這種連假「成年人行程」也引發台灣人共鳴，引發大票人稱讚直呼、「我已經打算4天都不出門了」、「連假只想好好補眠」、、「出門塞車，不如在家吹冷氣，陪小狗玩」。2026年中秋連假期間，桃園國際機場6天疏運期（9月24日至29日）總旅運量預估達93萬人次，桃園機場公司航班運量預報，24、25日連兩天湧入近29萬人出入境，根據交通部統計，比去年同期增加6.0%，可反映今年旅運需求增加。但在台灣有一票人不願出門人擠人，，也能享受更加生活慢活步調，比任何旅遊都更療癒身心。不只如此，，笑稱唯一受害者大概是舅舅，「回外婆家廢好廢滿」、「這四天回外婆家，一起當媽寶」；還有人直接安排回娘家烤肉，被其他人稱讚「太完美了」。