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廟公煞費苦心？蔣萬安拿「多節甘蔗」

廖大乙逆風解密：多節才堅韌

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中庄仔福德宮舉辦「福德正神聖誕千秋晚宴」，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋都到場共襄盛舉，福德宮董事長林春裕也特別送上「甘蔗」祝褔兩人步步高陞。不過，有眼尖的民眾發現甘蔗有大秘密，蔣萬安拿到的節數多，沈伯洋比較少，加上廟方公開力挺沈伯洋，因此被解讀為蔣萬安未來關卡重重、徒勞無功。民俗專家廖大乙表示，甘蔗越多節，表示長得比較慢，但結實、堅韌、屹立不倒。林春裕送蔣萬安的甘蔗「節數多」，和沈伯洋拿到的相比，確實「節」的密度多很多。相關的畫面被傳到社群，不少人表示，「這麼糟的甘蔗完全不可能在市場看到，廟公真的煞費苦心」、「在這個產季要找到整支如此多節的甘蔗真的不容易」、「萬節不復」。但也有人認為，節多代表「階梯特別密」，象徵每一步都走得非常踏實。對此，民俗專家廖大乙接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時認為，甘蔗越多節，表示長得比較慢，但結實、堅韌、屹立不倒。而節比較寬，生長速度快，代表比較不結實、虛胖，短暫之意。在神明面前沒有好人、壞人之別，只有因果論。若兩人同時出現在同個場合，廟方應該公正無私，兩邊送的要一樣，但這明顯已有人為操作，已經離道。廖大乙強調，選市長或選總統都需要有那個「威」，這就像歌仔戲中的「小生和小丑」的裝扮都有他們該有特定妝容一樣。