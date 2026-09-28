我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方岑飾演的「季老師」相當經典。（圖／翻攝自YouTube＠小公視）

今（28）日是教師節，台灣有許多好看的校園劇以及經典的老師角色，方岑在《我們這一班》中飾演的「季老師」就是其中之一，不過其實第一代班導並不是方岑演的，而是由華視女星王玉玲飾演的「葉雲」，不過該劇殺青後，王玉玲遇到空難過世，第二季才找來方岑接替導師的角色。經典校園劇《我們這一班》從1993年開播，一路播到2017年，捧紅了許多演員，其中方岑飾演的班導「季老師」絕對是經典之一，不過其實第一代班導並不是方岑所演，而是華視女星王玉玲，她飾演國中導師「葉雲」，不過在殺青後沒多久，王玉玲和男友在夏威夷度假，搭乘直昇機參觀火山，未料火山灰卻造成機械故障，墜機於海上，王玉玲當場喪命，過世時才28歲。王玉玲從華視演員訓練班出道，演過許多知名作品，包括《京城四少》、《婉君》、《藍與黑》等，還主持了當紅綜藝節目《連環泡》，她過世時，華視特別製播電視專輯《永遠的女兒：王玉玲紀念專輯》悼念她。《我們這一班》導師的角色才找來方岑，角色名字也改為「季潔」。1964出生的王玉玲若還在，現在也已經62歲了，和她同期出道的徐乃麟曾分享，自己剛出道時月收不穩定，朋友介紹他可以兼差賣保險，後來因拍戲認識了王玉玲，王玉玲二話不說直接跟他買了5萬元的保險，非常有義氣。