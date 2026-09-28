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李灝宇VS大谷翔平 生涯第一年數據對比

數據項目 李灝宇（2026） 大谷翔平（2018） 年齡 23歲 23歲 效力球隊 底特律老虎（AL） 洛杉磯天使（AL） 綜合評價（WAR） 1.1 2.7 出賽場數（G） 113 104 打席（PA） 360 367 打數（AB） 326 326 得分（R） 40 59 安打（H） 87 93 二壘安打（2B） 19 21 三壘安打（3B） 2 2 全壘打（HR） 10 22 打點（RBI） 46 61 盜壘成功（SB） 3 10 盜壘刺（CS） 2 4 四壞保送（BB） 30 37 三振（SO） 85 102 打擊率（BA） .267 .285 上壘率（OBP） .326 .361 長打率（SLG） .429 .564 整體攻擊指數（OPS） .755 .925 標準化攻擊指數（OPS+） 110 151 ▲李灝宇在MLB歷史「23歲以下亞洲打者單季安打榜」穩居第2，距離2018年大谷翔平的93安紀錄僅剩6支差距。（圖／翻攝自底特律老虎 X）

▲太空人要繼續為美聯西區封王而努力。（圖／美聯社／達志影像）

9/28大聯盟重點賽事先發投手一覽

對戰組合 球隊 先發投手 勝–敗 防禦率（ERA） 每局被上壘率（WHIP） 投球局數（IP） 三振（K） 保送（BB） 被安打（H） 被全壘打（HR） 海盜@老虎 匹茲堡海盜 瓊斯（Jared Jones） 5-6 3.87 1.12 -- 118 -- -- -- 海盜@老虎 底特律老虎 萊恩（River Ryan） 0-0 0.00 1.00 -- 3 -- -- -- 太空人@運動家 休士頓太空人 藍伯特（Peter Lambert） 8-10 3.87 1.26 -- 153 -- -- -- 太空人@運動家 奧克蘭運動家 強森（Seth Johnson） 1-0 6.19 1.69 -- 38 -- -- -- 道奇@巨人 舊金山巨人 席摩爾（Carson Seymour） 0-2 4.70 1.53 30.2 22 16 31 6 道奇@巨人 洛杉磯道奇 未定 -- -- -- -- -- -- -- --

大聯盟9／28完整賽程與先發對戰組合

時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 1:05 巴爾的摩金鶯 紐約洋基 巴茲（Shane Baz） 羅德里奎茲（Elmer Rodriguez） 1:05 紐約大都會 華盛頓國民 馬奈亞（Sean Manaea） 赫茲（DJ Herz） 3:05 芝加哥小熊 波士頓紅襪 未定 未定 3:05 坦帕灣光芒 費城費城人 馬丁尼茲（Nick Martinez） 惠勒（Zack Wheeler） 3:05 休士頓太空人 奧克蘭運動家 藍伯特（Peter Lambert） 強森（Seth Johnson） 3:05 洛杉磯道奇 舊金山巨人 未定 席摩爾（Carson Seymour） 3:07 辛辛那提紅人 多倫多藍鳥 威廉森（Brandon Williamson） 薛澤（Max Scherzer） 3:10 亞特蘭大勇士 邁阿密馬林魚 瑞奇（JR Ritchie） 容克（Janson Junk） 3:10 匹茲堡海盜 底特律老虎 瓊斯（Jared Jones） 萊恩（River Ryan） 3:10 克里夫蘭守護者 堪薩斯皇家 梅西克（Parker Messick） 林區（Daniel Lynch IV） 3:10 科羅拉多洛磯 芝加哥白襪 弗里蘭（Kyle Freeland） 凱伊（Anthony Kay） 3:10 聖路易紅雀 密爾瓦基釀酒人 帕蘭特（Andre Pallante） 米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski） 3:10 德州遊騎兵 明尼蘇達雙城 高爾（MacKenzie Gore） 克雷默（Dean Kremer） 3:10 洛杉磯天使 西雅圖水手 菊池雄星（Yusei Kikuchi） 吉爾伯特（Logan Gilbert） 3:10 亞利桑那響尾蛇 聖地牙哥教士 索羅卡（Michael Soroka） 瓦茲奎茲（Randy Vasquez）

美國職棒大聯盟（MLB）例行賽最後一日賽事，今（28）日的賽程焦點將鎖定在底特律老虎隊（Detroit Tigers）主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），李灝宇也將續拚大谷翔平菜鳥年93安的亞洲紀錄，另外休士頓太空人、德州遊騎兵今天比賽結果將決定美聯西區王座誰屬；而費城費城人和亞歷桑納響尾蛇則要來搶最後一張國聯外卡戰門票。以下《NOWNEWS》整理9月27日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。底特律老虎將在主場與匹茲堡海盜進行3連戰的最終戰，老虎將力拚橫掃對手。 老虎目前戰績76勝85敗，主場42勝38敗，團隊上壘率0.321排名大聯盟第8。海盜戰績為81勝80敗，客場37勝43敗，團隊上壘率0.330排在國聯第4。雙方本季前5次交手，老虎取得3勝2敗優勢。先發投手方面，海盜派出瓊斯（Jared Jones）掛帥先發，他本季戰績5勝6敗、防禦率3.87並送出118次三振；老虎則由萊恩（River Ryan）應戰。老虎陣中麥岡尼戈（Kevin McGonigle）本季貢獻28支二壘安打與17轟；台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近10場比賽44打數敲出15支安打包含2轟。海盜則由洛威（Brandon Lowe）的35轟領銜。休士頓太空人將作客交手奧克蘭運動家。太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）在前一役單場敲出4支安打，助球隊以13：2大勝運動家。 太空人目前戰績80勝81敗，團隊打擊率0.242排在美聯第7。運動家戰績64勝97敗，團隊長打率0.403位居大聯盟第10。雙方本季已交手12次，各取6勝平分秋色。 太空人將由藍伯特（Peter Lambert）先發，本季戰績8勝10敗、防禦率3.87；運動家則推出強森（Seth Johnson）主投。太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本季累積77支長打包含42轟；運動家蓋洛夫（Zack Gelof）則有22轟與55分打點進帳。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。