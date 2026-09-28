美國職棒大聯盟（MLB）例行賽最後一日賽事，今（28）日的賽程焦點將鎖定在底特律老虎隊（Detroit Tigers）主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），李灝宇也將續拚大谷翔平菜鳥年93安的亞洲紀錄，另外休士頓太空人、德州遊騎兵今天比賽結果將決定美聯西區王座誰屬；而費城費城人和亞歷桑納響尾蛇則要來搶最後一張國聯外卡戰門票。以下《NOWNEWS》整理9月27日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。
李灝宇VS大谷翔平 生涯第一年數據對比
老虎主場迎戰海盜，力拚系列賽橫掃
底特律老虎將在主場與匹茲堡海盜進行3連戰的最終戰，老虎將力拚橫掃對手。 老虎目前戰績76勝85敗，主場42勝38敗，團隊上壘率0.321排名大聯盟第8。海盜戰績為81勝80敗，客場37勝43敗，團隊上壘率0.330排在國聯第4。雙方本季前5次交手，老虎取得3勝2敗優勢。
先發投手方面，海盜派出瓊斯（Jared Jones）掛帥先發，他本季戰績5勝6敗、防禦率3.87並送出118次三振；老虎則由萊恩（River Ryan）應戰。老虎陣中麥岡尼戈（Kevin McGonigle）本季貢獻28支二壘安打與17轟；台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近10場比賽44打數敲出15支安打包含2轟。海盜則由洛威（Brandon Lowe）的35轟領銜。
太空人客場交手運動家，潘尼亞手感火燙
休士頓太空人將作客交手奧克蘭運動家。太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）在前一役單場敲出4支安打，助球隊以13：2大勝運動家。 太空人目前戰績80勝81敗，團隊打擊率0.242排在美聯第7。
運動家戰績64勝97敗，團隊長打率0.403位居大聯盟第10。雙方本季已交手12次，各取6勝平分秋色。 太空人將由藍伯特（Peter Lambert）先發，本季戰績8勝10敗、防禦率3.87；運動家則推出強森（Seth Johnson）主投。太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本季累積77支長打包含42轟；運動家蓋洛夫（Zack Gelof）則有22轟與55分打點進帳。
9/28大聯盟重點賽事先發投手一覽
大聯盟9／28完整賽程與先發對戰組合
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
|數據項目
|李灝宇（2026）
|大谷翔平（2018）
|年齡
|23歲
|23歲
|效力球隊
|底特律老虎（AL）
|洛杉磯天使（AL）
|綜合評價（WAR）
|1.1
|2.7
|出賽場數（G）
|113
|104
|打席（PA）
|360
|367
|打數（AB）
|326
|326
|得分（R）
|40
|59
|安打（H）
|87
|93
|二壘安打（2B）
|19
|21
|三壘安打（3B）
|2
|2
|全壘打（HR）
|10
|22
|打點（RBI）
|46
|61
|盜壘成功（SB）
|3
|10
|盜壘刺（CS）
|2
|4
|四壞保送（BB）
|30
|37
|三振（SO）
|85
|102
|打擊率（BA）
|.267
|.285
|上壘率（OBP）
|.326
|.361
|長打率（SLG）
|.429
|.564
|整體攻擊指數（OPS）
|.755
|.925
|標準化攻擊指數（OPS+）
|110
|151
底特律老虎將在主場與匹茲堡海盜進行3連戰的最終戰，老虎將力拚橫掃對手。 老虎目前戰績76勝85敗，主場42勝38敗，團隊上壘率0.321排名大聯盟第8。海盜戰績為81勝80敗，客場37勝43敗，團隊上壘率0.330排在國聯第4。雙方本季前5次交手，老虎取得3勝2敗優勢。
先發投手方面，海盜派出瓊斯（Jared Jones）掛帥先發，他本季戰績5勝6敗、防禦率3.87並送出118次三振；老虎則由萊恩（River Ryan）應戰。老虎陣中麥岡尼戈（Kevin McGonigle）本季貢獻28支二壘安打與17轟；台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近10場比賽44打數敲出15支安打包含2轟。海盜則由洛威（Brandon Lowe）的35轟領銜。
休士頓太空人將作客交手奧克蘭運動家。太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）在前一役單場敲出4支安打，助球隊以13：2大勝運動家。 太空人目前戰績80勝81敗，團隊打擊率0.242排在美聯第7。
運動家戰績64勝97敗，團隊長打率0.403位居大聯盟第10。雙方本季已交手12次，各取6勝平分秋色。 太空人將由藍伯特（Peter Lambert）先發，本季戰績8勝10敗、防禦率3.87；運動家則推出強森（Seth Johnson）主投。太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）本季累積77支長打包含42轟；運動家蓋洛夫（Zack Gelof）則有22轟與55分打點進帳。
|對戰組合
|球隊
|先發投手
|勝–敗
|防禦率（ERA）
|每局被上壘率（WHIP）
|投球局數（IP）
|三振（K）
|保送（BB）
|被安打（H）
|被全壘打（HR）
|海盜@老虎
|匹茲堡海盜
|瓊斯（Jared Jones）
|5-6
|3.87
|1.12
|--
|118
|--
|--
|--
|海盜@老虎
|底特律老虎
|萊恩（River Ryan）
|0-0
|0.00
|1.00
|--
|3
|--
|--
|--
|太空人@運動家
|休士頓太空人
|藍伯特（Peter Lambert）
|8-10
|3.87
|1.26
|--
|153
|--
|--
|--
|太空人@運動家
|奧克蘭運動家
|強森（Seth Johnson）
|1-0
|6.19
|1.69
|--
|38
|--
|--
|--
|道奇@巨人
|舊金山巨人
|席摩爾（Carson Seymour）
|0-2
|4.70
|1.53
|30.2
|22
|16
|31
|6
|道奇@巨人
|洛杉磯道奇
|未定
|--
|--
|--
|--
|--
|--
|--
|--
|時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|1:05
|巴爾的摩金鶯
|紐約洋基
|巴茲（Shane Baz）
|羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）
|1:05
|紐約大都會
|華盛頓國民
|馬奈亞（Sean Manaea）
|赫茲（DJ Herz）
|3:05
|芝加哥小熊
|波士頓紅襪
|未定
|未定
|3:05
|坦帕灣光芒
|費城費城人
|馬丁尼茲（Nick Martinez）
|惠勒（Zack Wheeler）
|3:05
|休士頓太空人
|奧克蘭運動家
|藍伯特（Peter Lambert）
|強森（Seth Johnson）
|3:05
|洛杉磯道奇
|舊金山巨人
|未定
|席摩爾（Carson Seymour）
|3:07
|辛辛那提紅人
|多倫多藍鳥
|威廉森（Brandon Williamson）
|薛澤（Max Scherzer）
|3:10
|亞特蘭大勇士
|邁阿密馬林魚
|瑞奇（JR Ritchie）
|容克（Janson Junk）
|3:10
|匹茲堡海盜
|底特律老虎
|瓊斯（Jared Jones）
|萊恩（River Ryan）
|3:10
|克里夫蘭守護者
|堪薩斯皇家
|梅西克（Parker Messick）
|林區（Daniel Lynch IV）
|3:10
|科羅拉多洛磯
|芝加哥白襪
|弗里蘭（Kyle Freeland）
|凱伊（Anthony Kay）
|3:10
|聖路易紅雀
|密爾瓦基釀酒人
|帕蘭特（Andre Pallante）
|米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）
|3:10
|德州遊騎兵
|明尼蘇達雙城
|高爾（MacKenzie Gore）
|克雷默（Dean Kremer）
|3:10
|洛杉磯天使
|西雅圖水手
|菊池雄星（Yusei Kikuchi）
|吉爾伯特（Logan Gilbert）
|3:10
|亞利桑那響尾蛇
|聖地牙哥教士
|索羅卡（Michael Soroka）
|瓦茲奎茲（Randy Vasquez）
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。