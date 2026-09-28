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🟡2026教師節快樂貼圖怎麼找？免費LINE貼圖「謝謝、Thank you」也能傳

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇」。（圖／取自LINE）

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▲LINE免費貼圖「tibit 全能應援」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 酷力幫」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE Premium × ㄅㄅㄐ」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×咪咪」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話」。（圖／取自LINE）

🟡教師節祝福語怎麼寫？一句真心話比制式賀詞更打動老師

▲▼2026教師節快樂，教師節圖案卡片免費下載。（圖／AI生成）

🟡教師節由來是什麼、9月28日為何成為教師節？

教師節快樂！2026年9月28日（周一）是教師節，今年教師節適逢中秋連假最後一天，收假之餘別忘了向辛苦的老師送上祝福，《NOWNEWS今日新聞》整理教師節快樂貼圖、教師節卡片圖案、教師節祝福語、由來一次看。教師節想用LINE向老師表達感謝，雖然LINE今年並未推出免費的教師節專屬貼圖，不過許多免費貼圖中都有「謝謝」、「Thank you」等實用圖案，搭配一句「教師節快樂」，就能用輕鬆又簡單的方式向老師送上感謝與祝福。下載期限：2026/10/22使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/16使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/15使用效期：180天取得條件：下載期限：2026/10/09使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/15使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/15使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/08使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/10/01使用效期：180天取得條件：加入好友想親手寫卡片送給老師，卻不知道教師節祝福語怎麼寫？其實不用長篇大論，也不需要華麗文藻，一句真心話就能讓老師感受到心意，例如寫下和老師之間最難忘的一次互動，或是老師曾經帶給你的改變與感動，比起千篇一律的祝福語更能打動人心；如果真的害羞又詞窮，也可以參考以下不同風格的教師節祝福語。◾桃李滿天下，師恩永難忘。◾謝謝您，老師，辛苦了！◾教誨如春風，師恩似海深。◾一日為師，終身感念。◾師恩難忘，感謝一路有您。◾您是燭光，照亮學習前路。◾桃李滿園，恩澤長存。◾春風化雨，桃李芬芳。◾師恩如山，感激銘記在心。◾敬祝教師節快樂，感謝您的教導！◾師恩難忘，感念於心。◾春風化雨，桃李芬芳。◾誨人不倦，恩情永存。◾桃李滿園，師恩長存。◾恩重如山，感激不忘。◾辛勤耕耘，桃李滿門。◾教澤綿長，師恩難忘。◾學海領航，感恩有您。◾良師益友，一生感念。◾傳道授業，恩澤永存。◾教師節快樂！祝您改作業像吹風，一下就完成！◾老師，願您改作業不再掉眼淚！◾老師萬歲！祝作業少一點，快樂多一點！◾教師節快樂！願您每天上課都有滿滿好心情！◾謝謝老師！願您的粉筆永遠用不完，假期永遠放不完！◾老師辛苦了！今天先不搗蛋，保證只乖一天！◾祝老師教師節快樂！希望今天收到的不是作業，而是滿滿祝福！◾謝謝老師一路教導！雖然我偶爾有聽，但真的很感謝您！◾老師辛苦了！祝您每天少一點崩潰，多一點咖啡！◾教師節快樂！願您的學生都乖乖聽話，至少今天是！教師節訂於每年9月28日，主要是為了紀念至聖先師孔子，並向辛勤教導學生的老師表達敬意與感謝，9月28日同時被認為是孔子的誕辰，因此後來逐漸成為向教師致敬的重要節日，每年教師節也成了學生向老師送上祝福、卡片及禮物的日子。