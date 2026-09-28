2026年第20屆愛知·名古屋亞運進入9月28日賽程，中華代表團迎來多項奪牌焦點與激戰高潮。桌球一哥「沉默刺客」林昀儒將在男子單打4強賽強碰中國新星林詩棟，全力衝擊晚間金牌戰；羽球混雙「葉詹配」葉宏蔚／詹又蓁亦力抗中國強敵爭奪決賽門票；而拳擊名將林郁婷則在女子60公斤級8強賽登場，力拚贏球保底獎牌。此外，網球賽場由謝淑薇、曾俊欣領銜單雙打全面出擊，射擊、田徑決賽也將接力登場，中華健兒蓄勢待發，力爭在頒獎台上再傳捷報。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。
🟡本文重點摘要
📍2026年名古屋亞運9/28中華代表團賽程表
📍林昀儒4強強碰林詩棟 混雙「葉詹配」衝擊四強
📍林郁婷出戰8強 力拚鎖定頒獎台席位
📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
📍《第五人格》小組賽連戰 《絕地求生M》展開6階段長征
📍亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
2026年名古屋亞運9/28中華代表團賽程表
林昀儒4強強碰林詩棟 混雙「葉詹配」衝擊四強
羽球與桌球賽場迎來重頭戲獎牌爭奪戰。桌球「沉默刺客」林昀儒在男子單打4強賽遭遇硬仗，將於下午14點15分正面對決中國強敵林詩棟，由於已保底獎牌，若能克敵制勝，林昀儒將於晚間20點30分的金牌戰角逐最高榮耀。
羽球方面，混合雙打組合葉宏蔚與詹又蓁攜手殺入4強，上午9點30分將與大會強敵中國組合蔣振邦、魏雅欣展開頂尖對決，全力爭取晉級金牌戰的門票。
林郁婷出戰8強 力拚鎖定頒獎台席位
拳擊擂台迎來關鍵晉級戰，台灣拳擊名將林郁婷出戰女子60公斤量級8強賽，將於下午17點迎戰北韓勁敵WON Un Gyong。此役只要順利拿下勝利挺進4強，便能依照拳擊賽制提前確保獎牌入袋，林郁婷將發揮身高與臂展優勢力克對手，為中華隊守住奪牌希望。
射箭賽場展開複合弓個人賽多輪淘汰戰。上午8點15分男子組率先點燃戰火，陳界綸在32強賽對決泰國選手CHAINAK Sirapop，張正韋則交手菲律賓好手REAPORT Jeremy Ebbinghans，兩人若順利晉級，將緊接著在8點55分出戰16強賽；女子組部分，陳怡瑄與陳芳翊分別於下午13點15分在32強賽迎戰泰國與馬來西亞選手，全力鎖定13點55分的16強席次。
網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
網球代表隊於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強則由葛藍喬安娜與楊亞依分別對壘伊朗及哈薩克強敵。雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。
《第五人格》小組賽連戰 《絕地求生M》展開6階段長征
電子競技項目迎來密集賽程，中華隊在《第五人格》小組賽中由鄭凱升、湯勝鈞等好手掛帥，於上午9點及10點30分接連交手印尼與菲律賓；而在熱門戰術射擊項目《絕地求生M》中，蔣健廷、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬組成的代表隊，將自上午9點起一路鏖戰至下午13點55分，接連挑戰全部隊伍完成6個階段的高強度巡迴積分賽，全力爭取晉級優勢。
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📍2026年名古屋亞運9/28中華代表團賽程表
📍林昀儒4強強碰林詩棟 混雙「葉詹配」衝擊四強
📍林郁婷出戰8強 力拚鎖定頒獎台席位
📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
📍《第五人格》小組賽連戰 《絕地求生M》展開6階段長征
📍亞運獎牌榜更新，中華隊2金5銀17銅暫居第13
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|運動種類
|日本當地時間
|項目（量級）及階段
|參賽選手
|對手國（姓名）
|地點
|備註
|射箭
|08:15
|複合弓男子個人-32強淘汰賽
|陳界綸
|泰國（CHAINAK Sirapop）
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|08:15
|複合弓男子個人-32強淘汰賽
|張正韋
|菲律賓（REAPORT Jeremy Ebbinghans）
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|08:55
|複合弓男子個人-16強淘汰賽
|陳界綸
|黎巴嫩或不丹
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|08:55
|複合弓男子個人-16強淘汰賽
|張正韋
|菲律賓或泰國
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|13:15
|複合弓女子個人-32強淘汰賽
|陳怡瑄
|泰國（MANEESOMBATKUL Kanyavee）
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|13:15
|複合弓女子個人-32強淘汰賽
|陳芳翊
|馬來西亞（NORAZAM Iman Aisyah）
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|13:55
|複合弓女子個人-16強淘汰賽
|陳怡瑄
|印度、日本或不丹
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|13:55
|複合弓女子個人-16強淘汰賽
|陳芳翊
|南韓、阿拉伯聯合大公國或阿富汗
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|電子競技
|09:00
|第五人格-小組賽
|鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯
|印尼
|愛知天空展覽館
|電子競技
|10:30
|第五人格-小組賽
|鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯
|菲律賓
|愛知天空展覽館
|電子競技
|09:00
|絕地求生M-第1階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|電子競技
|09:50
|絕地求生M-第2階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|電子競技
|10:40
|絕地求生M-第3階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|電子競技
|12:15
|絕地求生M-第4階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|電子競技
|13:05
|絕地求生M-第5階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|電子競技
|13:55
|絕地求生M-第6階段
|蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬
|全部隊伍
|愛知天空展覽館
|壘球
|09:00
|壘球-小組賽
|杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍
|新加坡
|安城綜合運動公園壘球場
|羽球
|09:30
|混合雙打-4強賽
|葉宏蔚/詹又蓁
|中國（蔣振邦、魏雅欣）
|一宮市総合体育館
|*獎牌賽
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍個人-資格賽（快射）
|鄭晏晴
|愛知縣綜合射擊場
|慢射成績286-8x、暫排第17
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍個人-資格賽（快射）
|田家榛
|愛知縣綜合射擊場
|慢射成績286-8x、暫排第18
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍個人-資格賽（快射）
|陳俞如
|愛知縣綜合射擊場
|慢射成績286-6x、暫排第19
|射擊
|09:40
|女子25公尺手槍團體-快射（決賽）
|田家榛/陳俞如/鄭晏晴
|愛知縣綜合射擊場
|慢射成績858-22x、暫排第4（*獎牌賽）
|射擊
|14:15
|女子25公尺手槍個人-決賽
|鄭晏晴、田家榛、陳俞如
|愛知縣綜合射擊場
|*獎牌賽（視賽果晉級）
|射擊
|10:00
|男子不定向飛靶個人-資格賽第2天
|楊昆弼
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|女子不定向飛靶個人-資格賽第2天
|林怡君
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|女子不定向飛靶個人-資格賽第2天
|劉宛渝
|愛知縣綜合射擊場
|克拉術
|09:40
|男子-81公斤級-16強賽
|宋孝忠
|敘利亞（HAJKADOOR Majd）
|愛知縣武道館
|克拉術
|11:00
|男子-81公斤級-8強賽
|宋孝忠
|哈薩克（AKHMETGALI Adilet）
|愛知縣武道館
|視賽果晉級
|克拉術
|14:20
|男子-81公斤級-4強賽
|宋孝忠
|烏茲別克、菲律賓或阿富汗
|愛知縣武道館
|*獎牌賽（視賽果晉級）
|克拉術
|15:15
|男子-81公斤級-金牌賽
|宋孝忠
|愛知縣武道館
|*獎牌賽（視賽果晉級）
|跳水
|10:00
|女子1公尺跳板跳水-決賽
|陳百婕
|東京水上運動中心
|*獎牌賽
|網球
|10:00
|男子單打-32強賽
|曾俊欣
|塔吉克（RAKHMATOV Anvar）
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|男子單打-32強賽
|許育修
|約旦（ALKOTOP Mohammad）
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|女子單打-16強賽
|葛藍喬安娜
|伊朗（FARZAMI Mandegar）
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|女子單打-16強賽
|楊亞依
|哈薩克（PUTINTSEVA Yuliya）
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|男子雙打-16強賽
|何承叡/許育修
|巴基斯坦（KHAN Aqeel/SHOAIB Muhammad）
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|女子雙打-16強賽
|吳芳嫺/詹皓晴
|印尼或菲律賓
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|女子雙打-16強賽
|謝淑薇/梁恩碩
|烏茲別克或南韓
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|混合雙打-16強賽
|何承叡/詹皓晴
|蒙古或塔吉克
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|混合雙打-16強賽
|曾俊欣/謝淑薇
|印度（BHOSALE Rutuja/BHAMBRI Yuki）
|名古屋市東山公園網球中心
|帆船
|11:00
|男子單人雷射型ILCA 7級-第1-3航次
|吳采謙
|海陽遊艇碼頭
|舉重
|13:30
|男子85KG級-決賽
|謝孟恩
|名古屋市中小企業振興會館
|*獎牌賽
|桌球
|14:15
|男子單打-4強賽
|林昀儒
|中國（林詩棟）
|豐田天空館
|*獎牌賽
|桌球
|20:30
|男子單打-金牌戰
|林昀儒
|中國或伊朗
|豐田天空館
|*獎牌賽（俟賽果晉級）
|拳擊
|17:00
|女子60公斤量級-8強賽
|林郁婷
|北韓（WON Un Gyong）
|西尾市綜合體育館
|排球
|19:00
|男子小組賽D組
|黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮
|南韓
|小牧市公園競技場
|田徑
|19:23
|女子400公尺跨欄-決賽
|鍾欣儒
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|19:33
|男子400公尺跨欄-決賽
|林仲威、陳建榮
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|20:00
|男子跳遠-決賽
|林昱堂
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|20:08
|男子1500公尺-決賽
|簡子傑
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽
|田徑
|22:23
|男子4*100公尺接力-決賽
|楊俊瀚/陳玟溥/黃左軍/林昱堂/林柏勳/賴柏翔/葛吳諺明
|名古屋瑞穗公園體育場
|*獎牌賽（視賽果晉級）
羽球與桌球賽場迎來重頭戲獎牌爭奪戰。桌球「沉默刺客」林昀儒在男子單打4強賽遭遇硬仗，將於下午14點15分正面對決中國強敵林詩棟，由於已保底獎牌，若能克敵制勝，林昀儒將於晚間20點30分的金牌戰角逐最高榮耀。
羽球方面，混合雙打組合葉宏蔚與詹又蓁攜手殺入4強，上午9點30分將與大會強敵中國組合蔣振邦、魏雅欣展開頂尖對決，全力爭取晉級金牌戰的門票。
拳擊擂台迎來關鍵晉級戰，台灣拳擊名將林郁婷出戰女子60公斤量級8強賽，將於下午17點迎戰北韓勁敵WON Un Gyong。此役只要順利拿下勝利挺進4強，便能依照拳擊賽制提前確保獎牌入袋，林郁婷將發揮身高與臂展優勢力克對手，為中華隊守住奪牌希望。
射箭賽場展開複合弓個人賽多輪淘汰戰。上午8點15分男子組率先點燃戰火，陳界綸在32強賽對決泰國選手CHAINAK Sirapop，張正韋則交手菲律賓好手REAPORT Jeremy Ebbinghans，兩人若順利晉級，將緊接著在8點55分出戰16強賽；女子組部分，陳怡瑄與陳芳翊分別於下午13點15分在32強賽迎戰泰國與馬來西亞選手，全力鎖定13點55分的16強席次。
網球代表隊於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強則由葛藍喬安娜與楊亞依分別對壘伊朗及哈薩克強敵。雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。
《第五人格》小組賽連戰 《絕地求生M》展開6階段長征
電子競技項目迎來密集賽程，中華隊在《第五人格》小組賽中由鄭凱升、湯勝鈞等好手掛帥，於上午9點及10點30分接連交手印尼與菲律賓；而在熱門戰術射擊項目《絕地求生M》中，蔣健廷、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬組成的代表隊，將自上午9點起一路鏖戰至下午13點55分，接連挑戰全部隊伍完成6個階段的高強度巡迴積分賽，全力爭取晉級優勢。
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|電視頻道
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