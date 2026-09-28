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▲桌球「沉默刺客」林昀儒在男子單打4強賽遭遇硬仗，將於下午14點15分正面對決中國強敵林詩棟。（圖／記者朱永強攝影）

2026年名古屋亞運9/28中華代表團賽程表

運動種類 日本當地時間 項目（量級）及階段 參賽選手 對手國（姓名） 地點 備註 射箭 08:15 複合弓男子個人-32強淘汰賽 陳界綸 泰國（CHAINAK Sirapop） 岡崎中央綜合公園 射箭 08:15 複合弓男子個人-32強淘汰賽 張正韋 菲律賓（REAPORT Jeremy Ebbinghans） 岡崎中央綜合公園 射箭 08:55 複合弓男子個人-16強淘汰賽 陳界綸 黎巴嫩或不丹 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 08:55 複合弓男子個人-16強淘汰賽 張正韋 菲律賓或泰國 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 13:15 複合弓女子個人-32強淘汰賽 陳怡瑄 泰國（MANEESOMBATKUL Kanyavee） 岡崎中央綜合公園 射箭 13:15 複合弓女子個人-32強淘汰賽 陳芳翊 馬來西亞（NORAZAM Iman Aisyah） 岡崎中央綜合公園 射箭 13:55 複合弓女子個人-16強淘汰賽 陳怡瑄 印度、日本或不丹 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 13:55 複合弓女子個人-16強淘汰賽 陳芳翊 南韓、阿拉伯聯合大公國或阿富汗 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 電子競技 09:00 第五人格-小組賽 鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯 印尼 愛知天空展覽館 電子競技 10:30 第五人格-小組賽 鄭凱升/湯勝鈞/張淳銘/莊博鈞/陳廣曄/蘇彬誠/朱堂堯 菲律賓 愛知天空展覽館 電子競技 09:00 絕地求生M-第1階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 電子競技 09:50 絕地求生M-第2階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 電子競技 10:40 絕地求生M-第3階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 電子競技 12:15 絕地求生M-第4階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 電子競技 13:05 絕地求生M-第5階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 電子競技 13:55 絕地求生M-第6階段 蔣健廷/彭義翔/陳宏益/陳庭益/黃篆鵬 全部隊伍 愛知天空展覽館 壘球 09:00 壘球-小組賽 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 新加坡 安城綜合運動公園壘球場 羽球 09:30 混合雙打-4強賽 葉宏蔚/詹又蓁 中國（蔣振邦、魏雅欣） 一宮市総合体育館 *獎牌賽 射擊 09:40 女子25公尺手槍個人-資格賽（快射） 鄭晏晴 愛知縣綜合射擊場 慢射成績286-8x、暫排第17 射擊 09:40 女子25公尺手槍個人-資格賽（快射） 田家榛 愛知縣綜合射擊場 慢射成績286-8x、暫排第18 射擊 09:40 女子25公尺手槍個人-資格賽（快射） 陳俞如 愛知縣綜合射擊場 慢射成績286-6x、暫排第19 射擊 09:40 女子25公尺手槍團體-快射（決賽） 田家榛/陳俞如/鄭晏晴 愛知縣綜合射擊場 慢射成績858-22x、暫排第4（*獎牌賽） 射擊 14:15 女子25公尺手槍個人-決賽 鄭晏晴、田家榛、陳俞如 愛知縣綜合射擊場 *獎牌賽（視賽果晉級） 射擊 10:00 男子不定向飛靶個人-資格賽第2天 楊昆弼 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 女子不定向飛靶個人-資格賽第2天 林怡君 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 女子不定向飛靶個人-資格賽第2天 劉宛渝 愛知縣綜合射擊場 克拉術 09:40 男子-81公斤級-16強賽 宋孝忠 敘利亞（HAJKADOOR Majd） 愛知縣武道館 克拉術 11:00 男子-81公斤級-8強賽 宋孝忠 哈薩克（AKHMETGALI Adilet） 愛知縣武道館 視賽果晉級 克拉術 14:20 男子-81公斤級-4強賽 宋孝忠 烏茲別克、菲律賓或阿富汗 愛知縣武道館 *獎牌賽（視賽果晉級） 克拉術 15:15 男子-81公斤級-金牌賽 宋孝忠 愛知縣武道館 *獎牌賽（視賽果晉級） 跳水 10:00 女子1公尺跳板跳水-決賽 陳百婕 東京水上運動中心 *獎牌賽 網球 10:00 男子單打-32強賽 曾俊欣 塔吉克（RAKHMATOV Anvar） 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 男子單打-32強賽 許育修 約旦（ALKOTOP Mohammad） 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 女子單打-16強賽 葛藍喬安娜 伊朗（FARZAMI Mandegar） 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 女子單打-16強賽 楊亞依 哈薩克（PUTINTSEVA Yuliya） 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 男子雙打-16強賽 何承叡/許育修 巴基斯坦（KHAN Aqeel/SHOAIB Muhammad） 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 女子雙打-16強賽 吳芳嫺/詹皓晴 印尼或菲律賓 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 女子雙打-16強賽 謝淑薇/梁恩碩 烏茲別克或南韓 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 混合雙打-16強賽 何承叡/詹皓晴 蒙古或塔吉克 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 混合雙打-16強賽 曾俊欣/謝淑薇 印度（BHOSALE Rutuja/BHAMBRI Yuki） 名古屋市東山公園網球中心 帆船 11:00 男子單人雷射型ILCA 7級-第1-3航次 吳采謙 海陽遊艇碼頭 舉重 13:30 男子85KG級-決賽 謝孟恩 名古屋市中小企業振興會館 *獎牌賽 桌球 14:15 男子單打-4強賽 林昀儒 中國（林詩棟） 豐田天空館 *獎牌賽 桌球 20:30 男子單打-金牌戰 林昀儒 中國或伊朗 豐田天空館 *獎牌賽（俟賽果晉級） 拳擊 17:00 女子60公斤量級-8強賽 林郁婷 北韓（WON Un Gyong） 西尾市綜合體育館 排球 19:00 男子小組賽D組 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 南韓 小牧市公園競技場 田徑 19:23 女子400公尺跨欄-決賽 鍾欣儒 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 19:33 男子400公尺跨欄-決賽 林仲威、陳建榮 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 20:00 男子跳遠-決賽 林昱堂 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 20:08 男子1500公尺-決賽 簡子傑 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽 田徑 22:23 男子4*100公尺接力-決賽 楊俊瀚/陳玟溥/黃左軍/林昱堂/林柏勳/賴柏翔/葛吳諺明 名古屋瑞穗公園體育場 *獎牌賽（視賽果晉級）

林昀儒4強

強碰林詩棟 混雙「葉詹配」衝擊四強

▲台灣混合雙打組合葉宏蔚與詹又蓁攜手殺入4強，上午9點30分將與大會強敵中國組合蔣振邦、魏雅欣展開頂尖對決。（圖／羽協提供）

林郁婷出戰8強 力拚鎖定頒獎台席位

▲台灣拳擊名將林郁婷出戰女子60公斤量級8強賽，將於下午17點迎戰北韓勁敵WON Un Gyong。（圖／特派記者朱永強攝）

網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強

《第五人格》小組賽連戰 《絕地求生M》展開6階段長征

▲女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊。（圖／美聯／達志影像）

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2026年第20屆愛知·名古屋亞運進入9月28日賽程，中華代表團迎來多項奪牌焦點與激戰高潮。桌球一哥「沉默刺客」林昀儒將在男子單打4強賽強碰中國新星林詩棟，全力衝擊晚間金牌戰；羽球混雙「葉詹配」葉宏蔚／詹又蓁亦力抗中國強敵爭奪決賽門票；而拳擊名將林郁婷則在女子60公斤級8強賽登場，力拚贏球保底獎牌。此外，網球賽場由謝淑薇、曾俊欣領銜單雙打全面出擊，射擊、田徑決賽也將接力登場，中華健兒蓄勢待發，力爭在頒獎台上再傳捷報。《NOWNEWS》也為讀者整禮金日賽程、獎牌榜和轉播平台。羽球與桌球賽場迎來重頭戲獎牌爭奪戰。桌球「沉默刺客」林昀儒在男子單打4強賽遭遇硬仗，將於下午14點15分正面對決中國強敵林詩棟，由於已保底獎牌，若能克敵制勝，林昀儒將於晚間20點30分的金牌戰角逐最高榮耀。羽球方面，混合雙打組合葉宏蔚與詹又蓁攜手殺入4強，上午9點30分將與大會強敵中國組合蔣振邦、魏雅欣展開頂尖對決，全力爭取晉級金牌戰的門票。拳擊擂台迎來關鍵晉級戰，台灣拳擊名將林郁婷出戰女子60公斤量級8強賽，將於下午17點迎戰北韓勁敵WON Un Gyong。此役只要順利拿下勝利挺進4強，便能依照拳擊賽制提前確保獎牌入袋，林郁婷將發揮身高與臂展優勢力克對手，為中華隊守住奪牌希望。射箭賽場展開複合弓個人賽多輪淘汰戰。上午8點15分男子組率先點燃戰火，陳界綸在32強賽對決泰國選手CHAINAK Sirapop，張正韋則交手菲律賓好手REAPORT Jeremy Ebbinghans，兩人若順利晉級，將緊接著在8點55分出戰16強賽；女子組部分，陳怡瑄與陳芳翊分別於下午13點15分在32強賽迎戰泰國與馬來西亞選手，全力鎖定13點55分的16強席次。網球代表隊於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強則由葛藍喬安娜與楊亞依分別對壘伊朗及哈薩克強敵。雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。電子競技項目迎來密集賽程，中華隊在《第五人格》小組賽中由鄭凱升、湯勝鈞等好手掛帥，於上午9點及10點30分接連交手印尼與菲律賓；而在熱門戰術射擊項目《絕地求生M》中，蔣健廷、彭義翔、陳宏益、陳庭益、黃篆鵬組成的代表隊，將自上午9點起一路鏖戰至下午13點55分，接連挑戰全部隊伍完成6個階段的高強度巡迴積分賽，全力爭取晉級優勢。