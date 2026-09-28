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美大使：沒有為討好習近平扣住台灣武器

台灣盼軍售盡快到貨 俞大㵢：台美是共生關係

中國國家主席習近平日前赴美與美國總統川普舉行峰會，台灣與對台軍售再次成為焦點。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）27日表示，川普與習近平「每次見面」都會談到台灣，但習近平此次訪美後，美國對台政策並未改變，華府仍「不支持台灣獨立，也不支持脅迫」。根據彭博社報導，龐德偉接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday）訪問時，被問及美國是否為了迎合習近平，而不提供台灣防衛所需武器，他直接否認，強調「絕對不是如此」。龐德偉指出，川普政府已批准價值約110億美元（約新台幣3400億元）的對台軍售，其他軍售案也仍持續討論。他更透露，川普與習近平討論台灣軍售時，曾一度反問習近平「你想不想也買一些？」但龐德偉並未進一步說明當時的會談情境，以及習近平如何回應。習近平此次訪美期間持續向川普施壓，要求美方限制對台支持。根據中方公布的會談內容，習近平更要求美國明確「反對台獨」，而非華府長期使用的「不支持台灣獨立」表述。川普26日被問到相關議題時則淡化台灣在川習會中的比重，表示兩人「沒有花太多時間談台灣」，並稱習近平「非常清楚我的想法」。不過另一筆規模約140億美元的對台軍售案仍受到關注。川普先前曾延後處理該案，並在今年5月北京川習會後，形容這批武器是與中國談判時「非常好的籌碼」。台灣駐美代表俞大㵢27日接受CBS節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時則表示，美國「非常了解」台灣的防衛需求，以及台灣面臨的軍事威脅。俞大㵢指出，美國長期是台灣主要武器供應來源，希望相關軍備能夠「越快到貨越好」。他並表示，台灣在全球半導體及人工智慧供應鏈中扮演關鍵角色，台美之間存在「共生關係」。