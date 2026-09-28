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▲譚松韻救了李夢。（圖／翻攝自微博@李夢）

古裝劇《蘭香如故》熱播中，日前官方宣布不分上下季，一次演到大結局，讓劇迷又拾起追劇動力，在最新劇情中，漢王起兵造反，劉學義飾演的林錦岐重傷，許蘭香（譚松韻 飾）扮作農婦救下他，還發現他的前妻趙星棠（李夢 飾）慘遭輪姦，一併將她救下後，兩人冰釋前嫌，李夢還將劉學義救下廢太子的證據給譚松韻，兩女之間的情誼感動眾人。《蘭香如故》第35、36集中劉學義遭叛軍襲擊導致重傷，譚松韻原本被他安排的親信送到安全的地方，但她馬上發覺不對勁，扮作農婦獨自前往救援，好不容易將他帶到廢棄的瓦房躲避攻擊，沒想到外出找食物時，撞見正在被人欺辱的李夢。譚松韻將李夢一同救出，回顧兩人初次相識時，譚松韻還是服侍李夢的奴婢，李夢也處處找她麻煩，但李夢命在旦夕，為感謝譚松韻的救命之恩，將劉學義救下廢太子的證據交給她護身，譚松韻將證據燒毀，被劉學義看到，向她告白，「我要一生一世記住你的救命大恩。」然而，李夢最後仍傷重不治，最後她對譚松韻說，「死前和妳一起，還行。」3人演技在線，逼哭許多觀眾，「演得太好了，哭到不行」、「李夢演得太好，真捨不得」、「哭死了」。