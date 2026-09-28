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高速公路為什麼塞車？駕駛不解怎麼會停下

：不就一直往前開

▲每到假日、連假期間，國道都會出現塞車情況，引來民眾不解「為什麼高速公路會塞車？」（圖／NOWNEWS資料圖片）

國道沒事故也會塞車！交通部公布原因：國外實驗認證

只要車子隊伍中，一旦有一輛車速度變慢，後面的車子就會一個接著一個剎車變慢，並往後方形成衝擊波，車流可能因此崩潰

▲交通部高速公路局解釋國道塞車原因，透露只要車子隊伍中，一旦有一輛車速度變慢，後面的車子就會一個接著一個剎車變慢，並往後方形成衝擊波，車流可能因此崩潰。（圖／交通部高速公路局YouTube）

高速公路怎麼避免塞車？高公局呼籲改變3習慣：行車更平安又順

維持穩定車速與車距

不要頻繁加減速或刻意減速

不要隨意變換車道

適逢中秋連假收假，國5北上昨（27）日下午湧現大量車潮，宜蘭至頭城路段還出現「紫爆」低於20公里的車速，連假國道塞車的情況，也讓民眾產生疑問「高速公路為什麼會塞車？」強調有時國道沒車禍，卻還是會出現塞車問題。一名網友在Threads發問，表示從小到大都不明白「為什麼高速公路會塞車」，指出開上國道就只是一直往前開，不解怎麼還會在途中停下來。像是昨（27）日下午開始國5湧現北上大量車潮，並一路塞到今日凌晨，宜蘭至頭城路段還出現車速低於20公里的「紫爆」車速。貼文曝光後，隨即引發眾多車主點出原因，「有人慢速，後面跟著慢，再後面的人為了保持跟車距離，會變得越來越慢，直到停下來」、「每次遇到塞車我都想衝去前面看是哪一台車在第一台，永遠都看不到」、「去查一下幽靈塞車你就懂了」、「限速110，一堆人一公里前聽到警示，車速就降到90，不塞才有鬼」。事實上，交通部高速公路局曾透過「國道為什麼會塞車」影片分析背後原理，過去國外有環狀車陣實驗，當完全沒有任何障礙時，一開始駕駛會乖乖依序行駛，但過了10分鐘後，道路就會開始一一塞住。至於為什麼明明沒有事故，國道還是會塞車呢？高公局解釋，，這就是高速公路塞車的關鍵原因。到底要怎麼避免高速公路塞車問題呢？高公局呼籲用路人，應，在速限下保持穩定速度以及適當車距，就是非常完美的行進模式；此外，千萬，一旦中間有一台車緊急煞車，後面的車也會一台台煞車，且後車反應往往會比前車還大。另外，高公局也建議，車陣中若有一台車任意變換車道，不但會增加發生車禍的風險，還會造成後車緊急煞車與減速，造成整個路段進入塞車狀態。用路人若能平常遵守以上要點，改變平常行車習慣，就能破解塞車情況，讓行車更加平安又順暢。