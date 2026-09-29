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揮汗有禮第二階段有什麼不同？從拚加碼券變成累積完成周數

而是看參加者在活動期間累積完成多少周的運動任務。

「揮汗有禮‧延續活動」規則、參加資格一次看

▲運動部「揮汗有禮」第二階段玩法與首階段相近，民眾仍須完成指定運動並截圖上傳，經審查後才能累計完成周數。（圖/運動部提供500.gov.tw/）

如果第一階段已經完成註冊，第二階段不需要重新申請，活動開放後直接使用原本帳號登入即可

但要特別注意，第一階段第1、2周已經上傳的運動紀錄，不會納入第二階段的累計計算

▲揮汗有禮的運動任務包括單次運動30分鐘、單日8000步，以及健走或跑步5公里、自行車15公里。10周活動至少完成9周，才有500元運動幣抽籤資格。（圖/揮汗有禮官網500.gov.tw/）

「揮汗有禮‧延續活動」500元運動幣、金色證書怎麼拿？

因此，想取得500元運動幣抽籤資格的民眾，最好從第1周就開始累積。