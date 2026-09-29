運動部「揮汗有禮」首階段自9月1日推出後迅速掀起運動熱潮，不到2周便突破300萬筆運動紀錄上限，並於9月14日提前停止受理新申請。運動部接著在9月17日公布「揮汗有禮‧延續活動」，今（29）日10時正式開放，第二階段改採10周累積制，依完成運動任務的周數提供不同獎勵，累積達9周以上者可取得金色數位完成證書，並具備116年500元運動幣抽籤資格。《NOWNEWS今日新聞》整理第二階段參加資格、運動任務與獎勵規則，帶你一次掌握。
揮汗有禮第二階段有什麼不同？從拚加碼券變成累積完成周數
「揮汗有禮‧延續活動」的參加方式基本上與第一階段相同，民眾完成指定運動後，將相關紀錄截圖上傳至活動網站，經審查確認符合規定，即可累計完成1周。
不過，第二階段的獎勵計算方式有所調整，不再以取得多少張加碼券為主，而是看參加者在活動期間累積完成多少周的運動任務。
「揮汗有禮‧延續活動」規則、參加資格一次看
根據「揮汗有禮‧延續活動」規則，完成5周運動任務者，可獲得「銅色數位完成證書」；累積完成7周，則可取得「銀色數位完成證書」；若10周活動中累積完成9周以上，除了「金色數位完成證書」，還能取得116年500元運動幣的抽籤資格。
要注意的是，500元運動幣並非達成9周就能直接領取，官方規劃限量5萬份，若符合抽籤資格的人數超過5萬人，將透過電腦抽籤決定獲獎者，因此9周是取得抽籤資格的門檻，不代表一定能拿到500元運動幣。
這次指定運動任務與第一階段相同，分為3種：
◼︎時間型：單次運動達30分鐘以上。
◼︎步數型：單日累積達8000步以上。
◼︎距離型：單次健走或跑步達5公里以上，或自行車騎乘達15公里以上。
如果第一階段已經完成註冊，第二階段不需要重新申請，活動開放後直接使用原本帳號登入即可；尚未註冊的民眾，則可在今（29）日10時系統重新開放後辦理註冊。
依官方資格規定，參加者必須在民國98年12月31日（含）以前出生，同時具備中華民國國籍，且在國內設有戶籍。
官網自今日10時起重新開放帳號註冊及運動紀錄上傳，但要特別注意，第一階段第1、2周已經上傳的運動紀錄，不會納入第二階段的累計計算，因此無法透過先前上傳的紀錄來「偷吃步」，第二階段仍須依活動規則重新累積。
「揮汗有禮‧延續活動」500元運動幣、金色證書怎麼拿？
第二階段共有10周，金色數位完成證書的門檻是累積完成9周以上，也就是10周之中至少有9周必須完成指定運動、在期限內上傳紀錄，並通過官方審查。
如果某一周忘記上傳，或是上傳後經審查未符合規定，該周就不會計入完成周數。因此，想取得500元運動幣抽籤資格的民眾，最好從第1周就開始累積。
至於完成證書，官方規定達成對應周數且通過審查後，將於7個工作日內開放至「我的任務」專區下載；500元運動幣的抽籤結果，則預計在115年12月31日前公告。
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「揮汗有禮‧延續活動」的參加方式基本上與第一階段相同，民眾完成指定運動後，將相關紀錄截圖上傳至活動網站，經審查確認符合規定，即可累計完成1周。
不過，第二階段的獎勵計算方式有所調整，不再以取得多少張加碼券為主，而是看參加者在活動期間累積完成多少周的運動任務。
「揮汗有禮‧延續活動」規則、參加資格一次看
根據「揮汗有禮‧延續活動」規則，完成5周運動任務者，可獲得「銅色數位完成證書」；累積完成7周，則可取得「銀色數位完成證書」；若10周活動中累積完成9周以上，除了「金色數位完成證書」，還能取得116年500元運動幣的抽籤資格。
這次指定運動任務與第一階段相同，分為3種：
◼︎時間型：單次運動達30分鐘以上。
◼︎步數型：單日累積達8000步以上。
◼︎距離型：單次健走或跑步達5公里以上，或自行車騎乘達15公里以上。
如果第一階段已經完成註冊，第二階段不需要重新申請，活動開放後直接使用原本帳號登入即可；尚未註冊的民眾，則可在今（29）日10時系統重新開放後辦理註冊。
依官方資格規定，參加者必須在民國98年12月31日（含）以前出生，同時具備中華民國國籍，且在國內設有戶籍。
官網自今日10時起重新開放帳號註冊及運動紀錄上傳，但要特別注意，第一階段第1、2周已經上傳的運動紀錄，不會納入第二階段的累計計算，因此無法透過先前上傳的紀錄來「偷吃步」，第二階段仍須依活動規則重新累積。
第二階段共有10周，金色數位完成證書的門檻是累積完成9周以上，也就是10周之中至少有9周必須完成指定運動、在期限內上傳紀錄，並通過官方審查。
如果某一周忘記上傳，或是上傳後經審查未符合規定，該周就不會計入完成周數。因此，想取得500元運動幣抽籤資格的民眾，最好從第1周就開始累積。
至於完成證書，官方規定達成對應周數且通過審查後，將於7個工作日內開放至「我的任務」專區下載；500元運動幣的抽籤結果，則預計在115年12月31日前公告。