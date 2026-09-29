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受本週初美國公債殖利率大幅上漲影響，加上美伊停火、荷姆茲海峽重開尚無突破性進展，國際油價亦走高，週一美股普遍下跌，四大指數盡墨。綜合《CNBC》等外媒報導，美國公債殖利率延續了上週的劇烈波動，10年期美債殖利率攀升至5.2%以上，30年期公債殖利率也超過5.5%，2者均逼近多年來的高點。基金管理機構「Gabelli Funds」的投資組合經理伯格納（Justin Bergner）分析，殖利率顯著回升，導致市場出現疲軟，AI超大規模投資項目對資本的競爭，也給消費者帶來了更高的利率壓力，使得市場更加一面倒。28日收盤，美股道瓊工業指數下跌347.11點或0.67%，報51481.51點；那斯達克指數下跌248.34點或0.92%，報26820.38點；標普500指數下跌59.72點或0.77%，報7683.69點；費城半導體指數下跌203.69點或1.61%，報12465.24點。焦點個股方面，數支AI概念股領跌主要股指，AMD以及美光科技當天分別下跌約3.6%和2.6%；亞馬遜和微軟也跌逾1.3%；Meta挫近4.8%。 然而，與其他AI股票普遍下跌的趨勢相反，輝達在週一宣布大幅提高股票回購額度，加碼金額達創紀錄的1500億美元後，股價收漲約1.7%。此外，波音（Boeing）股價崩跌近7%至每股184.39美元，因美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，在評估新發現的軟體問題前，將暫緩批准波音737Max 10機型認證。接下來，市場把目光放在本週將公布的一系列關鍵經濟數據，包含聯準會（Fed）重要的通膨指標－8月個人消費支出物價指數（PCE）、美國最新製造業數據，還有9月非農就業報告，以便進一步評估Fed升息空間，還有美債殖利率對股市造成的壓力。