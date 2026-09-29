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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）田徑項目昨（28）日傳出好消息，由賴柏翔、陳玟溥、黃左軍以及「台灣最速男」楊俊瀚組成的男子接力4x100代表隊，在決賽中跑出破全國紀錄的38秒32勇奪銀牌，也是本屆中華隊在田徑項目的第3面獎牌。這是楊俊瀚生涯在亞運的第3面獎牌，他直言意義不同，「這是我第一面接力獎牌，隊友們很優秀，讓我可以站上頒獎台。」昨日在男子4x100接力決賽，中華隊被安排在第7賽道，開路先鋒賴柏翔從槍響起就全速衝刺，第2、3棒的陳玟溥與黃左軍與對手咬住差距，扛下關鍵最後一棒的楊俊瀚，在接到棒後超車韓國隊，並狂奔到終點，最終以38秒32改寫全國紀錄，奪下本屆亞運銀牌。這也是中華隊睽違16年再度登上亞運男子接力的頒獎台。現年29歲的楊俊瀚，今年是第4度參加亞運，其中在2018年雅加達亞運奪下200公尺銀牌、2023年杭州亞運200公尺銅牌，這次與隊友合力拿下個人生涯首面接力獎牌。他賽後表示，「這對我來說意義截然不同。我生涯拿下的唯一一面亞運接力獎牌，而且隊友們都非常優秀，這也讓我在參加的4屆亞運中，有3屆都站上了頒獎台。無論從個人還是團隊的角度來看，這都非常特別。」身為中華隊最後一棒，楊俊瀚賽後表示，「每一棒其實都有壓力。但一站上跑道，你不會去想那麼多，因為這個項目瞬息萬變。最關鍵的就是每一輪都要把自己的狀況維持好，完全相信前面三位隊友，並做好自己的本分。」扛下第一棒的賴柏翔則說，「我一直都有針對第一棒進行訓練，我們也透過各項比賽模擬了各種臨場狀況。到了比賽當天，關鍵就是保持百分之百的專注，乾淨俐落地把棒子交給第二棒，把自己的任務完成。」首度參加亞運就奪牌，賴柏翔說，「這是我第一次參加亞運，意義自然很不一樣，能在首次參賽就拿下獎牌我真的非常開心。」賴柏翔說，賽前團隊有評估過，自身實力絕對有機會站上頒獎台，但關鍵在於站上賽場時能不能真正發揮出來，「這更堅定了我們的信念，我們絕對有能力在男子4x100公尺接力項目上取得重大突破。」