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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前簽下一份2年1.16億美元的延長合約。為了讓球隊在明年夏天能有足夠的薪資彈性網羅頂級球星，柯瑞在這次簽約中大約降薪了2000萬美元。這份犧牲預計能為勇士在明年休賽季騰出高達6400萬美元的薪資空間，足以競逐約基奇（Nikola Jokic）、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等潛在自由球員。然而，勇士球團恐怕得先將約基奇從目標名單上劃掉了，因為根據報導這位明星中鋒沒有意願進入自由市場，而是想和丹佛金塊簽下一份5年3.6億美元的超級合約。根據《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O'Connor）的報導，約基奇對於投入自由市場測試身價毫無興趣，他計畫與丹佛金塊簽下一份為期5年、總值高達3.6億美元的歷史性合約。歐康納在其播客節目中指出：「過去幾年以及最近幾周，我所接觸的每一位聯盟消息人士都一再強調，沒有人真的認為約基奇會離開丹佛。等待對他來說也極具財務上的意義：明年夏天，他預計能簽下一份5年3.6億美元的合約，這將是NBA歷史上最龐大的合約。」勇士計畫在明年夏天圍繞柯瑞進行陣容重組，屆時格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）的合約都將到期。展望2027-28賽季，勇士陣中僅剩柯瑞、霍福德（Al Horford）、穆迪（Moses Moody）、倫德博格（Yaxel Lendeborg）與桑托斯（Gui Santos）擁有保障合約；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與梅爾頓（De'Anthony Melton）則握有球員選項。儘管與即將邁入39歲賽季的柯瑞並肩作戰對許多自由球員仍具吸引力，但歐康納也分析了約基奇若離隊的潛在財務差異：「約基奇若轉投他隊，預計只能簽下4年2.67億美元的合約，相比之下，留在金塊同期間可領到約2.78億美元。雖然加入免州所得稅的球隊能縮小差距，但金塊最大的財務優勢在於第五年高達8200萬美元的保障薪資。除非金塊無法重返爭冠行列，否則追求更高勝率的權衡才可能讓他考慮離開。」若勇士明年夏天無法順利網羅頂級球星，他們仍可運用6400萬美元的薪資空間鎖定如波特（Michael Porter Jr.）、蘭德爾（Julius Randle）、希羅（Tyler Herro）、莫瑞（Dejounte Murray）、范弗利特（Fred VanVleet）、強森（Cameron Johnson）與英格拉姆（Brandon Ingram）等準全明星或優質角色球員。部分業內人士更預測，勇士可能不會等到明年夏天，而是會在明年2月的交易截止日前就提前出手。前NBA總教練P.J.卡勒西莫（PJ Carlesimo）便表示：「只要保持健康，他們現在就是支好球隊，且距離奪冠總是只差一名關鍵球員。到了季中，總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）一定會有所動作。如果他們有資源，勇士若做出重大交易，我一點都不會感到意外。」