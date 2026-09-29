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外型真的太低調

▲iPhone 18 Pro黑色機型不同於上一代的高彩度的宇宙橙，新機非常低調，實際使用一週，身邊甚至不太容易察覺已換上新機。（圖／記者周淑萍攝）

相機專業功能變多

▲iPhone 18 Pro加入對焦追蹤功能，鎖定拍攝主體後，即使畫面中有人走動，也能持續追蹤主角，拍攝活動人物、小孩或寵物更加實用。（圖／手機截圖）

可變光圈不用自己調 攝影玩家、懶人都吃得到

散熱上一代用戶也會有感

續航17 Pro升級者感受沒那麼巨大

▲iPhone 18 Pro相機加入更多專業控制選項，包括鏡頭光圈、對焦、快門速度、白平衡與曝光等設定，攝影玩家可手動調整，一般用戶則可交由系統自動判斷。（圖／手機截圖）

今年iPhone 18 Pro換上A20 Pro晶片、新一代均溫板，4800萬像素融合主相機首度加入可變光圈，同時增加更多Pro相機控制功能。《NOWNEWS今日新聞》記者實際使用iPhone 18 Pro一週，外型很難讓人產生換新手機的新鮮感，不過每天帶著用、拍照、錄影後，反而逐漸發現這一代的升級藏在相機、對焦以及散熱等細節裡。記者實際使用一週，iPhone 18 Pro最大的第一印象，就是「不像換了一支新手機」，使用的是黑色機型，外觀相當低調，加上整體輪廓延續熟悉的Pro系列設計，很難發現是用新手機，不只是看起來如此，拿在手上的感受也沒有突然換了一個世代的陌生感，原本就是Pro系列使用者，幾乎不需要重新適應。iPhone 18 Pro今年相機加入可變光圈及更多Pro控制，乍看之下似乎愈來愈偏向專業攝影玩家，不過記者實際使用後，反而覺得Apple把專業功能做得沒有想像中難用。其中相當有感的是對焦追蹤，實際拍攝時，只要先點選想要拍攝的主角，手機就能持續鎖定主體。過去拍人物最怕突然有人從鏡頭前經過，焦點瞬間被路人搶走，現在拍攝移動中的人物時，對焦穩定度明顯變得更讓人放心。一般家庭使用更有感，像是拍一直跑來跑去的小孩、寵物，或在人多的景點拍家人，都不需要一直重新點選對焦。iPhone 18 Pro今年最具代表性的硬體升級之一，就是主相機首度加入可變光圈。可讓使用者能進一步控制景深與進光量，而相機本身也能依據拍攝情境自動運作。記者原本也以為，可變光圈可能是攝影玩家才會覺得有趣的功能，但實際使用後發現，一般人根本不需要每拍一張照片就去研究光圈大小。平常直接拿起手機按快門，系統會自己判斷拍攝環境並調整設定，對只想無腦拍照的使用者來說，使用方式跟以前完全沒有不同，照片卻更容易拍得好看，特別是夜間拍攝，不需要先研究一堆參數，也能保留不錯的亮度與畫面氣氛。對喜歡攝影的人而言，則多了自己決定景深的玩法，Reddit有攝影愛好者分享，原先對手機小型感光元件搭配可變光圈能帶來多少差異抱持懷疑，但實際使用後，不同光圈的景深變化確實看得出來，但另一派使用者則認為，如果照片最後主要只是在手機螢幕觀看，與17 Pro相比的差距未必每張照片都很明顯。比起相機能直接從照片看出成果，iPhone 18 Pro另一個相當有感的地方，是散熱速度變快。iPhone 18 Pro搭載A20 Pro與新一代均溫板，目的就是加快將核心產生的熱量帶走，以維持長時間高負載下的效能。一般只是傳LINE、滑社群或看網頁，很難察覺散熱系統到底改了什麼，但只要連續拍照、錄影，或讓手機處於較高負載狀態，差異就比較容易出現。iPhone 18 Pro在高負載後，機身熱度降溫的速度讓人印象深刻有17 Pro Max換機用戶表示，新均溫板讓手機升溫速度變慢，停止高負載工作後冷卻也更快；另有使用者表示，新機在進行Lightroom輸出、ProRes RAW錄影等高負載工作時，散熱效率明顯改善。續航也是首波用戶頻繁提到的優點之一，但不同舊機升級上來，感受差異相當大。有從iPhone 14升級的Reddit使用者表示，一天使用結束甚至還能剩下60%至70%電量；也有17 Pro換上18 Pro的使用者表示，一天下來剩餘電量約60%，比先前17 Pro的40%至50%更高。