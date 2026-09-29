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▲全家7、8月統一發票中獎清單，其中有6位消費者花費百元以內就幸運中獎。（圖／全家提供）

▲財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出2組。（圖／全家提供）

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

全家便利商店本期（115年7-8月）中獎發票，共有11位幸運兒抱回大獎，其中有6位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南與台東共8縣市。其中1000萬特別獎開出兩組，獎落台南市、新北市，一位幸運兒花10元買飲料變千萬富翁。◾獎落台南市「全家」鹽水武廟店，消費10元購買飲品◾新北市「全家」新店新和店，消費123元購買媽媽煮藝黃金霸王腿條、香烤雞腿條及豆奶◾獎落於台北市「全家」正興店，花費58元購買Let’s Café經典美式與茶葉蛋◾新竹市「全家」新竹大富店，花費104元購買富士蘋果開出店舖分別位於台北市「全家」和復店、新北市「全家」新莊建興店、三重三佾店、桃園市「全家」桃園高鐵一店與台東市「全家」台東車站店，其中一名幸運得主僅花費20元購買礦泉水，就將20萬元獎金抱回家，其餘中獎發票購買品項包含FamiCollection不知春茶、Let’s Café單品美式、堅果、飲料、泡麵等。◾獎落台中市「全家」台中柳川店，花費13元購買茶葉蛋◾彰化縣「全家」員林青山店，消費33元購買茶葉蛋及礦泉水📌特別獎號碼：89996565同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：91098182同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：54348835、44991397、06595111同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。