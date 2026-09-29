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陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義等人主演，預計將在10月中播出大結局，讓劇迷都非常期待。而除了劇情引人入勝外，該劇的OST也是大家入戲的重點之一，沒想到〈花開滿籬院〉這首歌竟是由女主角譚松韻親自演唱，唱出角色「許蘭香」的人生變化，與對家人的情感，還有男主角劉學義演唱的版本，兩種不同的演繹，都讓劇迷聽得如癡如醉。《蘭香如故》的主要OST之一〈花開滿籬院〉是由譚松韻親自演唱，她以溫柔歌聲道出家人陪伴的溫暖、藏在歲月裡的親情牽絆，配上她甜美溫柔的嗓音，讓大家感到非常療癒。其中歌詞「花又開滿籬院，雪又掛滿屋檐」意指花開花落、季節更迭，代表了女主角「蘭香」一路走來的人生起伏，以及與家人一起走過的歲月。「河這邊也是岸，山這頭深深念」則象徵就算在不同地方，依然互相思念的感情。不過這首歌，其實還有劉學義的版本，與譚松韻的柔情不同，劉學義渾厚的男聲多了一份回望故土的深沉厚重，將遠行之後對家人故土的惦念詮釋得內斂綿長，展現充滿溫馨的思鄉情懷。除了兩人之外，《蘭香如故》OST陣容其實非常豪華，有周深的〈大夢歸〉、郁可唯〈一曲微茫〉、黃齡〈如故〉、李佳薇〈同道〉等，都為劇情注入了更多情感。男女主角親自唱出劇中歌曲，也讓劇迷更加入戲，紛紛表示：「看劇時這首歌有入心坎裡耶，這部真的很好看」、「戲演的好，歌也唱的好，真是個才藝雙全的演藝人員」、「很溫暖的聲音，很好聽。」也有人喊話劇組讓兩人合唱，引發高度討論。