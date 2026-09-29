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61歲的知名作家吳淡如，2年前剛獲得中國湖南大學歷史系博士學位，並且同時攻讀中歐國際工商學院念工商管理博士課程，昨（28）日她無預警公開喜訊，透露自己順利取得博士學位，笑說自己論文寫到頭髮都白了。吳淡如昨日在臉書曬出畢業照，「我，過了。商學博士。經濟學＆策略學，寫了一年的論文，一半頭髮都白了，都是染的！」接著她也笑說自己頭上的帽子很像童軍帽，但那其實是瑞士學校的帽子，「這個博士帽看起來很像童軍帽，瑞士的。」而她不藏私的畢業照中，可以看見吳淡如手上拿著珍貴的學位證書，身穿酒紅色滾金邊博士袍，頭染上了一頭漂亮的黑髮，看起來超有氣色，一點也不像已過花甲之年的人。喜訊公開後，許多網友紛紛在留言區佩服她的毅力，「恭喜。姐就是厲害」、「記得您有分享您的讀書方式，一天一些些，恭喜！」、「太厲害了」、「太強了！偶像！」