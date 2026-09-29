本周LINE免費貼圖更新！官方貼圖小舖今（29）日一口氣上架5組全新免費貼圖，包括知名的寶寶、Duncan（當肯）貼圖都不用錢，集結「早安、下午好、晚安、謝謝」等實用圖案，最久可免費使用長達半年，共計21組貼圖全部免費下載，快打包最新早安貼圖、晚安貼圖。
🟡「免費貼圖小舖」9月29日最新上架
📍AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：90天
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📍刑事Bear的日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
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📍《神運超人》永誠國際投顧（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
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📍全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
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📍LINE GO × Duncan（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/28
使用效期：90天
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🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/16
使用效期：90天
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📍ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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📍tibit 全能應援（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE購物品牌名店×小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：90天
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📍A22機器人官方LINE貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 酷力幫（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/09
使用效期：90天
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📍喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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📍LINE旅遊 × 棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/03
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年9月免費貼圖整理
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/22
使用效期：90天
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📍AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍LINE Premium × ㄅㄅㄐ（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍LINE購物直播×咪咪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/08
使用效期：90天
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📍臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/01
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 可可與小魯（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
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📍AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：90天
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下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
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下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
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下載期限：2026/10/29
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下載期限：2026/10/28
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📍LINE購物夯話題×白蘿蔔小小胖職場篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/16
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📍ATG Games官方戰神賽特與奈芙蒂絲<日常篇>（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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📍tibit 全能應援（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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📍LINE購物品牌名店×小狗狗波比（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：90天
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📍A22機器人官方LINE貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 酷力幫（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/09
使用效期：90天
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📍喋無停的粟鳥仔和山麻雀姊仔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
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📍LINE旅遊 × 棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/03
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」2026年9月免費貼圖整理
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/22
使用效期：90天
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📍AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍小沃同學會 × 大頭兒 滿滿元氣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：180天
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📍LINE Premium × ㄅㄅㄐ（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/15
使用效期：90天
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📍LINE購物直播×咪咪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/08
使用效期：90天
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📍臺灣企銀×怪奇事物所：Hokii上班真心話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/01
使用效期：180天
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📍LINE購物 × 可可與小魯（⬇️點此下載）
下載期限：2026/09/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件