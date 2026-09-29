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▲網友指出瀨戶環奈在新片中偷放屁。（圖／翻攝自X）

日本AV女優瀨戶環奈推出的新作品意外賣破紀錄，然後這並不是因為她「千年一遇神乳」的身材加成，而是因為片中有著長達三秒的奇妙屁聲，甚至有日本網友整理出瀨戶環奈放屁時間點，片段曝光後吸引超過1100萬次觀看。故事起因為一名網友，在看片瀨戶環奈新片時，發文標注了時間點寫下，「2小時54分56秒到59秒」，這之間有很驚人的屁聲，猜測是瀨戶環奈放屁，貼文曝光後掀起許多老司機拿出手機確認。不過這其實不是放屁聲音，而是專有名詞「マン屁」，AV達人一劍浣春秋發文解釋，此聲音的中文為「陰吹」，意指性行為時空氣反覆被推進身體裡，所發出的擠壓聲音，並不是腸胃蠕動的放屁。值得一提的是，本來在日本AV界就有一席之地的瀨戶環奈，在本次放屁事件公開後，作品直接衝到平台FANZA排行榜第一名，創造出了3秒經濟奇蹟，掀起許多關注。