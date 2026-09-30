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▲鄧愷威季末在3A後援繳出連續4場無失分、被打擊率僅.149的頂級表現，但大聯盟單季33保送與13死球成為短系列賽取捨考量。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本投手今井達也搶下太空人外卡名單席位，將有機會在季後賽亮相。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人本季以81勝81敗、勝率剛好5成之姿驚險闖進季後賽，成為大聯盟撇除縮水賽季以來，以最低勝率晉級季後賽的球隊。太空人將在台灣時間10月1日於美聯外卡系列賽G1碰上芝加哥白襪，不過球隊公布26人名單後，台灣強投鄧愷威並未入列，無緣在首輪系列賽亮相。據《休士頓紀事報》報導，太空人外卡名單配置為12名投手、14名野手，日本火球男今井達也與左投韓德瑞克森（Josh Hendrickson）都獲選進入名單，鄧愷威則被排除在外。鄧愷威本季開季從牛棚出發，5月中旬轉任先發，一度在太空人投手戰力吃緊時扛下重要局數。不過他整季在大聯盟與3A之間多次升降，6月底被下放後又進入傷兵名單，復出後雖曾重返大聯盟，但穩定度仍未完全取得教練團信任。最可惜的是，鄧愷威季末在3A表現相當出色。自從9月再度被下放後，他連續4場出賽沒有失分，甚至完全沒有讓任何打者上壘；整季3A出賽11場，投14.1局飆出20次三振，防禦率僅2.51、WHIP 0.70，被打擊率低到.149。鄧愷威本季在大聯盟出賽30場，其中10場先發，累積73.2局為全隊第7多，送出73次三振，防禦率4.76、WHIP 1.38，被打擊率.245，FIP同樣是4.76。他的三振能力確實具備大聯盟水準，但33次保送加上13次觸身球，也凸顯控球仍是最大隱憂。外卡系列賽採3戰2勝制，每一次保送、觸身球或失投都可能直接改變戰局，這也讓鄧愷威即使在3A尾聲繳出好表現，仍被排除在首輪名單之外。今井達也本季出賽23場，其中15場先發，投76.2局，防禦率4.93，ERA+為84，FIP則是4.25。雖然帳面防禦率不比鄧愷威漂亮，但太空人顯然更看重他的球威、短局數壓制能力與季後賽牛棚配置彈性。鄧愷威無緣外卡名單，並不代表本季季後賽機會完全結束。大聯盟季後賽每一輪系列賽都會重新提交名單，若太空人能淘汰白襪晉級美聯分區系列賽，球團仍可依照對手、投手消耗與傷兵狀況重新調整26人名單。鄧愷威現在只是無緣「外卡系列賽」，並非整個季後賽都無緣參與。若太空人首輪出現牛棚大量消耗，或後續需要能吃多局數的右投，鄧愷威仍有機會重新被納入考量。