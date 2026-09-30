台灣麥當勞聯名G-DRAGON權志龍GD最期待PEACEMINUSONE周邊商品來了！官方表示，今9月30日上午10:30開賣愛心、雛菊、薯條金屬小徽章，天王同款限定復古帽、聯名托特包共3款，價格、買法一次整理。《NOWNEWS今日新聞》記者提醒，凡購買任一套餐即可加價購買一款、不可單買，套餐加購限量4個，超過會被門市退單。麥當勞表示，「代言人小卡特餐」反應熱烈，部分餐廳已陸續售罄，請以實際各餐廳供應為主。
GD潮流韓風席捲亞洲！台灣麥當勞攜手天王G-DRAGON權志龍，9月23日起推出「正宗韓式辣醬雞腿堡」、「代言人小卡特餐」，同步開吃「韓式泡菜風味搖搖薯條、韓式蜜柚氣泡飲、煙燻起司風味醬」。今9月30日開賣PEACEMINUSONE周邊商品，包括雛菊金屬小徽章、限定復古帽、托特包共3款。
麥當勞GD聯名雛菊徽章今9/30開賣！復古帽、托特包價格、買法一覽
台灣麥當勞也推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，粉絲必搶愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」，天王去年〈TOO BAD〉MV、與最新廣告戴過的同款「限定復古帽」、還有麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌「聯名托特包」。
台灣麥當勞GD聯名周邊商品 開賣資訊
開賣時間：自9月30日10:30起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
◾️「限定復古帽」：購買任一套餐加299元，即可獲得。
◾️「聯名托特包」：購買任一套餐加499元，即可獲得。
◾️「金屬小徽章」（一組3入）：購買任一套餐加239元，即可獲得。
購買地點：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
購買方式：周邊不可單買！每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳門市有權力進行退單。「套餐」包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
台灣麥當勞GD代言人小卡特餐 開賣資訊
開賣時間：自9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。
◾️「正宗韓式辣醬雞腿堡代言人小卡特餐」294元：正宗韓式辣醬雞腿堡＋中薯＋1杯38元飲品＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾️「10塊麥克雞塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」278元：10塊麥克雞塊（原味／辣味）＋中薯＋1杯38元飲品＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾️「代言人小卡分享盒」440元：正宗韓式辣醬雞腿堡＋20塊麥克雞塊＋大薯＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
販售管道：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售，販售價格以各管道為主。
台灣麥當勞表示：「感謝顧客支持，因『代言人小卡特餐』反應熱烈，部分餐廳已陸續售罄，請以實際各餐廳供應為主。」
台灣麥當勞「正宗韓式辣醬」系列 開賣資訊
◾️「正宗韓式辣醬雞腿堡」單點125元、經典套餐195元。
◾️「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」單點125元、經典套餐195元。
◾️「韓式泡菜風味搖搖薯條」單點69元、購買經典配餐＋16元選擇大薯，還可免費升級「搖搖薯條」。或泡菜風味搖搖粉包單買6元，附贈搖搖袋乙個。
◾️「韓式蜜柚氣泡飲」單點50元。
◾️「煙燻起司風味醬」單點10元。
開賣時間：自9月23日 上午10:30起至10月20日（或售完為止）。
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麥當勞GD聯名雛菊徽章今9/30開賣！復古帽、托特包價格、買法一覽
台灣麥當勞也推出PEACEMINUSONE三款限定周邊，粉絲必搶愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」，天王去年〈TOO BAD〉MV、與最新廣告戴過的同款「限定復古帽」、還有麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌「聯名托特包」。
台灣麥當勞GD聯名周邊商品 開賣資訊
開賣時間：自9月30日10:30起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
◾️「限定復古帽」：購買任一套餐加299元，即可獲得。
◾️「聯名托特包」：購買任一套餐加499元，即可獲得。
◾️「金屬小徽章」（一組3入）：購買任一套餐加239元，即可獲得。
購買地點：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
購買方式：周邊不可單買！每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳門市有權力進行退單。「套餐」包括超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
開賣時間：自9月23日上午10:30 起至10月20日（或售完為止）。
◾️「正宗韓式辣醬雞腿堡代言人小卡特餐」294元：正宗韓式辣醬雞腿堡＋中薯＋1杯38元飲品＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾️「10塊麥克雞塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」278元：10塊麥克雞塊（原味／辣味）＋中薯＋1杯38元飲品＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
◾️「代言人小卡分享盒」440元：正宗韓式辣醬雞腿堡＋20塊麥克雞塊＋大薯＋代言人小卡乙組（含3款小卡）。
販售管道：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速、手機點餐、歡樂送、第三方外送平台販售，販售價格以各管道為主。
台灣麥當勞表示：「感謝顧客支持，因『代言人小卡特餐』反應熱烈，部分餐廳已陸續售罄，請以實際各餐廳供應為主。」
◾️「正宗韓式辣醬雞腿堡」單點125元、經典套餐195元。
◾️「正宗韓式辣醬四盎司牛肉堡」單點125元、經典套餐195元。
◾️「韓式泡菜風味搖搖薯條」單點69元、購買經典配餐＋16元選擇大薯，還可免費升級「搖搖薯條」。或泡菜風味搖搖粉包單買6元，附贈搖搖袋乙個。
◾️「韓式蜜柚氣泡飲」單點50元。
◾️「煙燻起司風味醬」單點10元。
開賣時間：自9月23日 上午10:30起至10月20日（或售完為止）。