2026愛知·名古屋亞運，將會是電競項目的最後一次列入亞運項目，備受玩家期待的《英雄聯盟》項目，中華隊所在的B組於明（30）日開打，首戰就要對上大魔王Faker領軍的韓國隊，小組賽採Bo1單循環賽，各組積分前2名取得準決賽門票，淘汰賽為Bo3、金牌戰為Bo5，由愛爾達直播。
首戰強碰韓國 愛爾達平台獨播
名古屋亞運《英雄聯盟》項目今（29）日開打，首先登場的為A組賽事，包括越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞，都在這個組別，明（30）日輪到B組中華隊、韓國、香港、印度，在小組賽事中，中華隊首戰就要對上韓國。
本次2026亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。根據愛爾達節目表，9月30日將在體育MAX7台，上午7點55分播出《英雄聯盟》中華隊對上韓國的賽事，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。
2026亞運《英雄聯盟》賽程懶人包
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華隊、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜小組賽
■08:00：沙烏地阿拉伯 VS 越南
■08:00：阿拉伯聯合大公國 VS 馬來西亞
■10:30：沙烏地阿拉伯 VS 阿拉伯聯合大公國
■10:30：越南 VS 馬來西亞
■13:00：沙烏地阿拉伯 VS 馬來西亞
■13:00：越南 VS 阿拉伯聯合大公國
📍9月30日（三）｜小組賽
■08:00：韓國 VS 中華隊
■08:00：印度 VS 香港
■10:30：印度 VS 韓國
■10:30：香港 VS 中華隊
■13:00：香港 VS 韓國
■13:00：印度 VS 中華隊
📍10月1日（四）｜準決賽
■08:00：A組第1 vs B組第2
■12:30：B組第1 vs A組第2
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00：Bo5爭奪金牌
📌直播平台
愛爾達體育MAX7台
2026亞運《英雄聯盟》參賽名單
📍中華隊
教練：Warhorse
TOP：GZ 1Jiang
JGL：JDG JunJia
MID：JDG HongQ
ADC：CFO Doggo
SUP：DFM Woody／DCG ShiauC
📍韓國
教練：Hirai
TOP：HLE Zeus
JGL：GEN Canyon
MID：T1 Faker／HLE Zeka
ADC：HLE Gumayusi
SUP：T1 Keria
📍香港
教練：GZ Skywalk
TOP：FAK YSKM
JGL：FAK Holo
MID：FAK Pretender／BuLuKaKa
ADC：LNG 1xn
SUP：GZ Kaiwing
📍印度
TOP：SBUL Deadcorporal
JGL：SBUL Infi
MID：SBUL Kat Bot
ADC：SBUL Lotus
SUP：SBUL Bob
📍越南
教練：TSW Ciel／GAM Naul
TOP：GAM Kiaya／TSW Pun
JGL：TSW Hizto
MID：TSW Dire
ADC：TSW Eddie
SUP：GAM Taki
📍沙烏地阿拉伯
教練：Abgarian
TOP：Wufo
JGL：Ajwad
MID：OniiKhan
ADC：Nawaf
SUP：sas
📍阿拉伯聯合大公國
教練：Mascarenhas
TOP：Taheri
JGL：Tricky
MID：Magic
ADC：Rust／AlMentheri
SUP：Grèédy
📍馬來西亞
教練：Rahman／Swak
TOP：Atup
JGL：Arashi
MID：Soh
ADC：Clayx
SUP：Felia
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名古屋亞運《英雄聯盟》項目今（29）日開打，首先登場的為A組賽事，包括越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞，都在這個組別，明（30）日輪到B組中華隊、韓國、香港、印度，在小組賽事中，中華隊首戰就要對上韓國。
本次2026亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。根據愛爾達節目表，9月30日將在體育MAX7台，上午7點55分播出《英雄聯盟》中華隊對上韓國的賽事，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。
📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華隊、韓國、香港、印度
📌賽程
📍9月29日（二）｜小組賽
■08:00：沙烏地阿拉伯 VS 越南
■08:00：阿拉伯聯合大公國 VS 馬來西亞
■10:30：沙烏地阿拉伯 VS 阿拉伯聯合大公國
■10:30：越南 VS 馬來西亞
■13:00：沙烏地阿拉伯 VS 馬來西亞
■13:00：越南 VS 阿拉伯聯合大公國
📍9月30日（三）｜小組賽
■08:00：韓國 VS 中華隊
■08:00：印度 VS 香港
■10:30：印度 VS 韓國
■10:30：香港 VS 中華隊
■13:00：香港 VS 韓國
■13:00：印度 VS 中華隊
📍10月1日（四）｜準決賽
■08:00：A組第1 vs B組第2
■12:30：B組第1 vs A組第2
📍10月2日（五）｜金牌戰
■11:00：Bo5爭奪金牌
📌直播平台
愛爾達體育MAX7台
2026亞運《英雄聯盟》參賽名單
📍中華隊
教練：Warhorse
TOP：GZ 1Jiang
JGL：JDG JunJia
MID：JDG HongQ
ADC：CFO Doggo
SUP：DFM Woody／DCG ShiauC
📍韓國
教練：Hirai
TOP：HLE Zeus
JGL：GEN Canyon
MID：T1 Faker／HLE Zeka
ADC：HLE Gumayusi
SUP：T1 Keria
📍香港
教練：GZ Skywalk
TOP：FAK YSKM
JGL：FAK Holo
MID：FAK Pretender／BuLuKaKa
ADC：LNG 1xn
SUP：GZ Kaiwing
📍印度
TOP：SBUL Deadcorporal
JGL：SBUL Infi
MID：SBUL Kat Bot
ADC：SBUL Lotus
SUP：SBUL Bob
📍越南
教練：TSW Ciel／GAM Naul
TOP：GAM Kiaya／TSW Pun
JGL：TSW Hizto
MID：TSW Dire
ADC：TSW Eddie
SUP：GAM Taki
📍沙烏地阿拉伯
教練：Abgarian
TOP：Wufo
JGL：Ajwad
MID：OniiKhan
ADC：Nawaf
SUP：sas
📍阿拉伯聯合大公國
教練：Mascarenhas
TOP：Taheri
JGL：Tricky
MID：Magic
ADC：Rust／AlMentheri
SUP：Grèédy
📍馬來西亞
教練：Rahman／Swak
TOP：Atup
JGL：Arashi
MID：Soh
ADC：Clayx
SUP：Felia