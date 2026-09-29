2026愛知·名古屋亞運，將會是電競項目的最後一次列入亞運項目，備受玩家期待的《英雄聯盟》項目，中華隊所在的B組於明（30）日開打，首戰就要對上大魔王Faker領軍的韓國隊，小組賽採Bo1單循環賽，各組積分前2名取得準決賽門票，淘汰賽為Bo3、金牌戰為Bo5，由愛爾達直播。

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首戰強碰韓國　愛爾達平台獨播

名古屋亞運《英雄聯盟》項目今（29）日開打，首先登場的為A組賽事，包括越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞，都在這個組別，明（30）日輪到B組中華隊、韓國、香港、印度，在小組賽事中，中華隊首戰就要對上韓國。

本次2026亞運由愛爾達取得轉播總代理，將透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video播出賽事直播，華視、東森、緯來也有取得授權播出。根據愛爾達節目表，9月30日將在體育MAX7台，上午7點55分播出《英雄聯盟》中華隊對上韓國的賽事，而體育MAX7台為愛爾達平台獨家播出，因此有興趣的玩家需要訂閱愛爾達，才能收看賽事直播。

▲亞運《英雄聯盟》項目，中華隊首戰就要迎戰Faker領軍的韓國。（圖／lolesports Flickr）
▲亞運《英雄聯盟》項目，中華隊首戰就要迎戰Faker領軍的韓國。（圖／lolesports Flickr）
2026亞運《英雄聯盟》賽程懶人包

📌分組名單
A組：越南、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞
B組：中華隊、韓國、香港、印度

📌賽程

📍9月29日（二）｜小組賽
08:00：沙烏地阿拉伯 VS 越南
■08:00：阿拉伯聯合大公國 VS 馬來西亞

■10:30：沙烏地阿拉伯 VS 阿拉伯聯合大公國
■10:30：越南 VS 馬來西亞

■13:00：沙烏地阿拉伯 VS 馬來西亞
■13:00：越南 VS 阿拉伯聯合大公國

📍9月30日（三）｜小組賽
08:00：韓國 VS 中華隊
■08:00：印度 VS 香港

■10:30：印度 VS 韓國
10:30：香港 VS 中華隊

■13:00：香港 VS 韓國
13:00：印度 VS 中華隊

📍10月1日（四）｜準決賽
■08:00：A組第1 vs B組第2
■12:30：B組第1 vs A組第2

📍10月2日（五）｜金牌戰
11:00：Bo5爭奪金牌

📌直播平台

愛爾達體育MAX7台

2026亞運《英雄聯盟》參賽名單

📍中華隊

教練：Warhorse

TOP：GZ 1Jiang

JGL：JDG JunJia

MID：JDG HongQ

ADC：CFO Doggo

SUP：DFM Woody／DCG ShiauC

📍韓國

教練：Hirai

TOP：HLE Zeus

JGL：GEN Canyon

MID：T1 Faker／HLE Zeka

ADC：HLE Gumayusi

SUP：T1 Keria

📍香港

教練：GZ Skywalk

TOP：FAK YSKM

JGL：FAK Holo

MID：FAK Pretender／BuLuKaKa

ADC：LNG 1xn

SUP：GZ Kaiwing

📍印度

TOP：SBUL Deadcorporal

JGL：SBUL Infi

MID：SBUL Kat Bot

ADC：SBUL Lotus

SUP：SBUL Bob

📍越南

教練：TSW Ciel／GAM Naul

TOP：GAM Kiaya／TSW Pun

JGL：TSW Hizto

MID：TSW Dire

ADC：TSW Eddie

SUP：GAM Taki

📍沙烏地阿拉伯

教練：Abgarian

TOP：Wufo

JGL：Ajwad

MID：OniiKhan

ADC：Nawaf

SUP：sas

📍阿拉伯聯合大公國

教練：Mascarenhas

TOP：Taheri

JGL：Tricky

MID：Magic

ADC：Rust／AlMentheri

SUP：Grèédy

📍馬來西亞

教練：Rahman／Swak

TOP：Atup

JGL：Arashi

MID：Soh

ADC：Clayx

SUP：Felia

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...