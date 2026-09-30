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▲劉學義2年前主演的《花間令》如今又重新登上熱播榜。（圖／翻攝自微博@花間令官微）

▲譚松韻（左）和井柏然在《歸路》中組CP。（圖／翻攝自微博@歸路）

古裝劇《蘭香如故》口碑飆升，成為今年度陸劇黑馬，也讓劉學義、譚松韻再次翻紅，還帶動兩人過去主演的5部作品重新登上熱播榜，包括劉學義《春花焰》、《少年歌行》、《花間令》、《念無雙》，以及譚松韻的《歸路》。劉學義因《蘭香如故》爆紅，過去主演的4部作品在優酷平台重新衝上熱播榜，他和吳謹言主演的古裝劇《春花焰》拿下飆升榜冠軍，與李宏毅、敖瑞鵬主演的《少年歌行》拿下第4名，和唐嫣主演的仙俠劇《念無雙》是第16名，與鞠婧禕、鄭合惠子合作的《花間令》則在第14名。譚松韻過去曾靠《以家人之名》打響知名度，此次人氣飆升，和井柏然的舊片《歸路》也登上愛奇藝國際版熱播榜第5，然而井柏然和孫千主演的《早春晴朗》才剛播畢，當時《歸路》就已經重回熱播榜，譚松韻接著加持，這兩位昔日CP先後搶攻榜單，來勢洶洶。劉學義在《蘭香如故》中飾演的大將軍林錦岐，雖一開始因家族選擇與沈家退婚，導致他沒能將沈嘉蘭（譚松韻 飾）娶回家，譚松韻也因為家道中落，改名換姓從林府的丫鬟做起，在府中的機智果敢讓劉學義對她刮目相看，直接請皇上賜婚，起初譚松韻看不順眼他這種強娶豪奪的性格，但一起經歷磨難後也逐漸產生情意，兩人演技在線，頗受好評。