為減輕弱勢家庭就學負擔，新竹市政府宣布「115學年度第一學期低收入戶學生助學金」將於 10 月 1 日至 10 月 25 日開放申請！凡設籍新竹市、25 歲以下且符合低收入戶資格之學生，每人最高可領 2 萬元補助。市府提醒符合資格者備妥文件向區公所送件，並注意排外限制，以免影響自身權益。

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🟡補助金額依學階劃分！大專學生最高領兩萬

新竹市政府教育處指出，低收入戶學生助學金依學生就讀階段核發不同補助金額：
公立國小學生：每名 5,000 元

公立國中學生：每名 7,000 元

公私立高中職（含五專一至三年級）：每名 14,000 元

公私立大專校院（含五專四、五年級）：每名 20,000 元

實際補助資格與相關規定，均依「新竹市低收入戶學生助學金補助原則」辦理。

▲新竹市低收助學金10/1開放申請，從國小至大學，依學階補助5千至2萬元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲新竹市低收助學金10/1開放申請，從國小至大學，依學階補助5千至2萬元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
🟡申請需備妥相關證明文件！可委託區公所查戶籍

申請時須備妥新竹市區公所核發之最新低收入戶證明書、有效之受款人郵局存簿封面影本（黏貼於申請表背面）及相關切結書。

在學證明部分：
國中小學生：須檢附蓋有本市公立學校註冊章之學生證影本或在學證明。

高中以上學生：須檢附蓋有完整註冊章之學生證影本或註冊證明書；若缺少任一學期註冊證明，須另附無重讀切結書。

申請表件可至「新竹市教育網」表格下載專區下載。為簡化程序，申請人可在表格勾選「戶籍資料查詢同意書」，委託區公所代為查詢戶籍資料，節省奔波時間並加速審核。

🟡10月25截止受理！限制條件與諮詢電話

助學金申請期間自 10 月 1 日起至 10 月 25 日止，請符合資格的學生與家長備妥文件，送至戶籍所在地區公所。逾期申請或逕向市府教育處送件者均不予受理。

另需特別留意限制條件，就讀空中大學、軍警學校、特殊教育學校、師資培育院校、各類進修學分班、在職專班、補習學校，以及延長修業年限、重修、因轉學或休學而降讀重讀者，均不在補助範圍內

如有申請疑問，可洽各區公所諮詢：

東區區公所：03-5218231 分機 208

北區區公所：03-5152525 分機 206

香山區區公所：03-5307105 分機 202

教育處特教中心：03-5427974 分機 204

▲115學年度第一學期新竹市低收入戶助學金申請說明圖卡。10/1至10/25開放申請，大專生最高可領2萬元。（圖／新竹市政府提供）
▲115學年度第一學期新竹市低收入戶助學金申請說明圖卡。10/1至10/25開放申請，大專生最高可領2萬元。（圖／新竹市政府提供）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...