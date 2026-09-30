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派翠克（本名柳柏丞）從節目《大學生了沒》班底出道，去年以《小姐不熙娣》奪下金鐘主持人獎，攀上事業巔峰，他近日再被網友起底輝煌事蹟，2012年曾經贏得三年一度的紅牛世界紙飛機大賽（Red Bull Paper Wings）台灣區決賽的「花式飛行」冠軍，更代表台灣前往奧地利參加全球總決賽，與約80國選手一同競逐紙飛機之王的桂冠。一名網友在社群平台分享冷知識，指出派翠克在2012年拿下Red Bull世界紙飛機大賽台灣區決賽的花式飛行項目第一名，並代表台灣前往奧地利參加世界決賽，隨文附上他當年和台灣「飛久賽」冠軍蘇柏陽、「飛遠賽」冠軍蘇冠文拿著中華民國國旗在奧地利薩爾斯堡Hangar-7（7號停機棚）留影的照片。據了解，派翠克當年赴奧地利參加世界總決賽並未獲得前三名，本人曾經在節目上分享，在世界大賽現場，雖然自己設計的花式特技表演，精彩程度沒能奪下世界前三，但他製作的中國風龍型紙飛機當天仍獲得現場評審與觀眾的高度關注和喝采。2015年3月，紅牛世界紙飛機大賽在台北實踐大學體育館舉辦台灣總決賽，派翠克還以台灣花式飛行賽冠軍的身分，分享經驗予那一年參賽的選手，他說除了表演要精彩、帶出文化特色，紙飛機更要具有功能性才能吸引評審目光。相關貼文一曝光，大批網友嘖嘖稱奇，「真假？！他那麼厲害」、「原來他這麼猛」、「從無名高地到奧地利」、「居然！真派耶」、「當初以為他是走漢典路線，但他完全走出自己一條路及風格出來」、「原來是真的，還以為派當時在節目裡是開玩笑說自己射紙飛機得獎」、「我一直以為小S在開玩笑」、「他真的是我們矮男的驕傲」、「突然覺得有點敬佩！」