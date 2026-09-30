週三咖啡優惠！全家APP隨買跨店取10元多喝一杯，10月1日迎接國際日咖啡日，全家有寄杯買30送30，包括拿鐵、美式都有，優惠只限一天；7-11門市咖啡買2送2，10月1日起APP行動隨時取精品咖啡買7送7。
🟡全家便利商店
📍APP｜9月30日10:00開賣
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯經典美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯厚乳冰咖啡買1送1，5折（原價85元、特價42元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍APP優惠趣｜9月28日至10月2日
◾士力架花生巧克力雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾熔岩披薩風味洋芋片買1送1，5折（原價49元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜10月3日限定
◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）
◾喬名精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
◾榛果拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡伯朗咖啡館咖啡買一送一
📍門市｜10月1日
大杯美式、大杯拿鐵買一送一，限大杯，不限冰熱/同品項，優惠品項以低價品計算，活動僅限伯朗咖啡館門市，飲品限結帳當日領取。自備環保杯優惠適用本活動，禮物點數與咖啡券不適用本活動。
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