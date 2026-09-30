全台勞工婚假新制將於10月1日上路，根據勞動部表示，勞工婚假天數正式由8日延長至14日，比照軍公教人員標準，新增的第9日至第14日共6日工資，將由政府全額補助。不過，已經完成結婚登記的勞工能不能適用14日婚假？只要原有8日婚假尚未休完，且仍在婚假請休期限內，新制上路後即可適用14日，已請天數則併入計算。
勞動婚假14天何時開始？多6天薪水政府幫忙付
勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由8日延長至14日，比照軍公教人員標準，新制將於2026年10月1日正式生效，同時，也修正發布《友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點》，針對婚假多增加的第9天至第14天共6天工資，先由雇主依法給付勞工後，再由政府全額補助，同樣於明（10月1）日起開始接受申請。
10/1日前已登記結婚，婚假有14天嗎？
至於民眾好奇在10月1日前已完成結婚登記者，婚假是否也能加碼增至14天？根據勞動部說明，在新制前已登記結婚的新人，如依規定先前8天還未休完，且沒有超過婚假請休期限，代表勞工仍有婚假請求權，新制上路後婚假總日數適用新規定14天，先前已經請過天數則併入14日計算。
但勞動部提醒，如果在新制上路前就把原有8天婚假請完，即使婚假請休期間尚未結束，也無法要求將婚假增至14天；如果婚假未休完，甚至完全沒休，但已超過請休期限，則無法適用新制多請6天。
婚假期限多久？
根據現行規定，婚假可自結婚登記日前10日起使用，並應在3個月內請休完畢；若經雇主同意，則可延長至1年內請畢。因此，近期已完成結婚登記的勞工，可先確認自己是否仍在婚假請休期間，以及原有8日婚假是否已經休畢。
婚假補助怎麼申請？10月1日開放、雇主2年內應申請
至於婚假補助雇主如何申請呢？根據勞動部表示，申請流程全面比照原「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式，雇主於勞工請畢婚假或請畢前終止契約，並依法給付婚假第9日至第14日之工資後，可利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」線上申請。除線上申請，雇主也可透過書面申請，可至勞保局官網下載填妥「婚假工資補助申請書」，並以掛號郵寄或親送方式至勞保局。
婚假工資補助申請將於10月1日明天起開放受理，2026年受理的案件，將於2027年1月底完成首次發給，明年1月以後則改為於次月底前核發，惟仍須等到116年度預算通過後才能發給。最後勞保局提醒，雇主至遲應於「給付勞工婚假工資後2年內」完成申請，請雇主務必留意申請期限。
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勞動部修正《勞工請假規則》將婚假由8日延長至14日，比照軍公教人員標準，新制將於2026年10月1日正式生效，同時，也修正發布《友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點》，針對婚假多增加的第9天至第14天共6天工資，先由雇主依法給付勞工後，再由政府全額補助，同樣於明（10月1）日起開始接受申請。
至於民眾好奇在10月1日前已完成結婚登記者，婚假是否也能加碼增至14天？根據勞動部說明，在新制前已登記結婚的新人，如依規定先前8天還未休完，且沒有超過婚假請休期限，代表勞工仍有婚假請求權，新制上路後婚假總日數適用新規定14天，先前已經請過天數則併入14日計算。
但勞動部提醒，如果在新制上路前就把原有8天婚假請完，即使婚假請休期間尚未結束，也無法要求將婚假增至14天；如果婚假未休完，甚至完全沒休，但已超過請休期限，則無法適用新制多請6天。
婚假期限多久？
根據現行規定，婚假可自結婚登記日前10日起使用，並應在3個月內請休完畢；若經雇主同意，則可延長至1年內請畢。因此，近期已完成結婚登記的勞工，可先確認自己是否仍在婚假請休期間，以及原有8日婚假是否已經休畢。
至於婚假補助雇主如何申請呢？根據勞動部表示，申請流程全面比照原「產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助」模式，雇主於勞工請畢婚假或請畢前終止契約，並依法給付婚假第9日至第14日之工資後，可利用單位憑證登入「勞保局e化服務系統」線上申請。除線上申請，雇主也可透過書面申請，可至勞保局官網下載填妥「婚假工資補助申請書」，並以掛號郵寄或親送方式至勞保局。
婚假工資補助申請將於10月1日明天起開放受理，2026年受理的案件，將於2027年1月底完成首次發給，明年1月以後則改為於次月底前核發，惟仍須等到116年度預算通過後才能發給。最後勞保局提醒，雇主至遲應於「給付勞工婚假工資後2年內」完成申請，請雇主務必留意申請期限。