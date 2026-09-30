《NOWNEWS今日新聞》本篇為讀者整理奪牌指標項目TOP5，中華隊仍有望靠他們，在最後階段上演金牌大逆襲，一舉反超各國，擠進前10名。

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🥊拳擊－林郁婷、陳念琴

✨柔道－楊勇緯

❤️跆拳道－林唯均、陳歆雅、王婕菱

射箭－湯智鈞、陳怡瑄、黃逸柔、陳芳翊

🎾網球－謝淑薇、詹皓晴、許育修

中華隊高級機率第4金 目標2至3金仍大有可為

▲2026名古屋亞運女子拳擊65公斤級台灣選手陳念琴晉級金牌戰。（圖／記者朱永強攝影）

▲楊勇緯今日即將出賽，爭取柔道佳績。（圖／中華奧會提供）

▲謝淑薇與曾俊欣在名古屋亞運混雙32強首度合體，以直落二擊敗伊朗組合。（圖／中華奧會提供）

▲林唯均上屆杭州亞運就拿到女子53公斤級銀牌，本身擁有優異的身高優勢與腳法，是本屆中華隊挑戰金牌的核心戰力。（圖／中華奧會提供）

▲台灣奧運銀牌好手湯智鈞，持續率領射箭隊出賽。（圖／大專體總提供，資料照）

轉眼間2026年名古屋亞運剩下最後5天，中華隊目前3金進帳、官方獎牌榜排名第14，比起上屆19金、排名第6有不小差距。但實際上，中華隊仍有不少好手尚未出賽、或是還沒有決定獎牌，拳擊不只是奪牌希望，而是已經確定奪牌。上屆亞運奪金、2024年奧運金牌拳手林郁婷，本屆增重參戰60公斤級賽事，就一路闖進4強，今日若再擊敗烏茲別克好手，就將挺進金牌戰。陳念琴方面，曾於上屆杭州亞運奪下銅牌，昨日則在4強賽3：2險勝北韓好手，順利挺進10月1日金牌戰，除確定寫下個人亞運生涯最佳成績外，也有望幫助中華隊再奪下一金。由於柔道賽程緣故，楊勇緯多年作為中華隊征戰國際賽的先鋒部隊，上屆杭州亞運除助隊奪下第一金、更達成隊史亞運第100金成就。但本屆名古屋亞運，柔道項目被安排在今日才開打，60公斤級的楊勇緯第一場將於台灣時間10點的16強賽出戰，一天就將全部比賽打完，可能比陳念琴還快為中華隊奪下第4金。中華隊在亞運跆拳道項目上，歷史成績極為輝煌，是代表團有史以來最主要的「金牌庫」與獎牌主力，隊史累積12金11銀18銅、總獎牌數多達41面，12金也是中華隊在亞運史上獲得最多金牌的單項運動。曾於1994年廣島亞運起至2018年雅加達亞運，達成連續7屆有金牌進帳的驚人紀錄。在優秀師資、軟硬體設施等各方面傳承下，本屆跆拳道依舊有多位選手成為世界上最具競爭力的選手之一。首要提到就是女子57公斤級林唯均。她上屆杭州亞運就拿到女子53公斤級銀牌，本身擁有優異的身高優勢與腳法，是本屆中華隊挑戰金牌的核心戰力。此外，年僅17歲的王婕菱參戰女子49公斤級，她是近年最受矚目的超級新星，以靈活腳步與極快的前腳作為主要得分武器，尤其她近況極佳，今年5月才在亞洲跆拳道錦標賽摘金，成為台灣史上第一人，本次亞運也被評估有望奪牌，且是中華隊跆拳道未來希望。最後品勢好手陳歆雅，她是上屆杭州亞運女子個人品勢銅牌得主，擅長自由品勢的高難度動作與節奏掌控，本屆綜合實力提前鎖定前3，同樣有機會爭金。中華隊射箭隊歷年成績穩定，2018年雅加達亞運更包辦2金1銀1同，創下隊史亞運最佳戰績，在射箭強調狀況、場地等各因素情況下，中華隊隨時有可能在這個項目中奪下金牌。要說近年射箭隊領頭羊人物，莫過於「湯包」湯智鈞，作為東京奧運男團銀牌、個人第4名，也是本屆中華隊核心領袖，他擁有強大個人能力，曾在亞運資格賽射出破大會紀錄的高分，大賽心理素質成熟。由他率領的男團實力也非常平均，湯智鈞個人賽與團體賽皆具備世界頂級抗壓性，主要對手為南韓與日本。中華複合弓女隊在亞洲一直高居前3名，團體配合度與發射節奏非常穩定，加上陳怡瑄、黃逸柔具備豐富大賽經驗，確實具備衝擊金牌實力。網球同樣堪稱中華隊亞運最主力的獎牌庫。上屆杭州亞運包含男雙、女雙都奪下金牌，總計2金2銀1銅，成為上屆表現最亮眼的代表隊。本屆網球同樣徵召多名好手，最受矚目莫過於曾在大滿貫女雙、混雙合計奪下7冠的傳奇名將謝淑薇，睽違12年重返亞運戰場，本次她與梁恩碩、曾俊欣分別搭檔女雙、混雙，全力為中華隊爭取金牌。整體而言，女雙項目擁有謝淑薇、詹皓晴等世界級雙打頂尖好手，戰力高出亞洲多數隊伍一大截，奪牌甚至衝金把握度最高，男雙則有上屆亞運金牌許育修坐鎮，搭配發球大砲或巡迴賽好手，也相當有機會站上頒獎台。總結來說，中華隊目標除了第4面金牌，奪下2至3金仍大有可為。另外除上述介紹的5個項目，包含射擊由一哥楊昆弼搭檔劉宛渝的混雙賽事也將於今日開射，另外29日有銅牌進帳的自由車隊、甚至電競項目，都有可能隨時衝出頭，為中華隊添增更多金牌。